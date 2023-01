La relación cobre/oro nos dice que la recesión no es inminente ​Comentario económico de Ben Laidler, estratega de mercados globales de la plataforma de inversión en multiactivos eToro Redacción

miércoles, 25 de enero de 2023, 11:19 h (CET) INDICADOR DE RECESIÓN: La relación cobre/oro es un termómetro del mercado del apetito por el riesgo, los temores de recesión y las rentabilidades de los bonos a largo plazo. Su poder de predicción proviene de los usos muy diferentes de las dos materias primas. El oro es el activo financiero más seguro desde hace más tiempo, mientras que los usos industriales del cobre son tan amplios que se le conoce con el sobrenombre de "Dr. Cobre" por su "doctorado" en economía.

La estabilidad de la relación cobre/oro (véase el gráfico) es otro indicador de la resistencia del crecimiento, junto con el repunte del PMI europeo, que vuelve a situarse en 50, la firmeza del informe NOWCast sobre el PIB del cuarto trimestre de Estados Unidos y la reapertura de China. Esto ayuda a validar el reciente repunte de alivio del mercado y el aplazamiento de los temores de recesión. También puede indicar que la gran caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años, que ha ayudado a los valores growth, tiene límites.



COBRE: Los precios se han visto impulsados por las perspectivas de una mayor demanda china a medida que reabre su economía y apoya su enorme sector inmobiliario. Este país ha representado históricamente el 60% de la demanda mundial. También está aumentando la demanda del cobre "verde". La AIE ha aumentado un 30% sus previsiones de inversión en energías renovables, y los recortes de precios de Tesla igualmente impulsarán la demanda. Los inventarios de cobre son bajos y la oferta está bajo presión. El mayor productor, Chile, prevé una reducción de la producción del 6% este, mientras que el segundo mayor productor, Perú, se enfrenta a una nueva incertidumbre política.

ORO: Los precios han alcanzado máximos de nueve meses, ya que el dólar estadounidense ha caído un 10% desde sus niveles más elevados. Esto hace que las materias primas denominadas en dólares sean más baratas para muchos. La Reserva Federal empezó a ralentizar el ritmo de sus subidas de tipos, con un máximo en marzo ya a la vista, y el oro no rentable es especialmente sensible a esta relajación de la competencia de tipos. Este también ha sido un factor clave en el explosivo repunte del Bitcoin en las últimas semanas. El sentimiento también se ha visto favorecido por la posible reducción de los derechos de importación del segundo país importador, India, junto con el retorno gradual del interés de los inversores por los ETF en los últimos meses.

