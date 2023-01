Seguros de moto: ¿cuáles son las coberturas más contratadas? Defensa Jurídica y Asistencia al Conductor, coberturas voluntarias más habituales Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 24 de enero de 2023, 13:06 h (CET)

Más allá de las garantías de Responsabilidad Civil y Riesgos Extraordinarios, un estudio de Estamos Seguros y Anesdor revela cuáles son las coberturas voluntarias que más contratan los usuarios de ciclomotores, scooters y motocicletas.

En nuestro país hay en torno a 3,4 millones de ciclomotores, scooters y motocicletas asegurados. Así lo pone de manifiesto el informe Los vehículos de dos ruedas en España elaborado por Estamos Seguros en colaboración con la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (Anesdor).

De igual manera, entre otros datos de interés, el estudio esclarece qué tipos de seguros de moto contratan los usuarios. Es decir, al margen de las garantías de Responsabilidad Civil y Riesgos Extraordinarios incluidas en todas las pólizas, cuáles son las coberturas que más disfrutan quienes hacen uso de los citados vehículos.

Defensa Jurídica y Asistencia al Conductor, coberturas voluntarias más habituales

Al respecto, el documento señala que la garantía de Defensa Jurídica y Reclamación de Daños está presente en el 79% de los seguros contratados. Ello es así porque, en muchos casos, suele formar parte del Seguro a Terceros, la modalidad de aseguramiento más básica que ofrecen las entidades aseguradoras.

Seguidamente, la cobertura de Asistencia al Conductor del vehículo (77,9%) es especialmente valorada. Algo lógico, pues los motoristas pertenecen a un colectivo vulnerable. Y si precisan ser ingresados tras causar un accidente de circulación o sufrir un siniestro sin contrario, gracias a esta garantía podrán ser atendidos en un centro médico. De otro modo, tendrían que asumir la factura emitida por el hospital.

Asimismo, a los asegurados les preocupa quedarse tirados. Por ello, el 46,4% de las pólizas cuentan con la cobertura de Asistencia en Carretera. Buena muestra de su importancia es que las compañías de seguros, según datos de la patronal Unespa, prestan más de cuatro millones de servicios de grúa al año.

Y en menor porcentaje, en las pólizas de los motoristas también figuran las garantías de Retirada de Carné (23,9%), Robo (13,1%), Incendio (12,8%) y Daños Propios (5,75%) –esta última, exclusiva del Seguro a Todo Riesgo–.

¿A cuánto asciende la multa por circular con una moto que no esté asegurada?

Sobre todo si el vehículo es nuevo o tiene pocos años, los profesionales de la industria aseguradora aconsejan contratar el seguro de moto más completo. Y si no fuese posible, suscribir, al menos, la opción básica con el fin de estar cubiertos en el supuesto de ocasionar daños personales o materiales a terceros.

Pero, observan, en ningún caso es buena idea circular sin seguro. Ello es así porque dicha vulneración de la ley conlleva una multa de 1.000 euros, si se trata de un ciclomotor, y de 1.250 euros si el infractor se desplaza en scooter o motocicleta. Además, no se puede pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) si no se ha suscrito la correspondiente póliza.



Y no solo eso. Si provoca un accidente de tráfico, el conductor se verá obligado a hacer frente a elevadas cantidades económicas para resarcir los daños causados. Y en función de la gravedad de los mismos, podría llegar a ser condenado a cumplir pena de prisión si incurriese en un delito penal. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.