Cinco interesantes datos sobre Caleidoscopio, la nueva serie de Netflix Se inspira en la desaparición de 70 000 millones de dólares en bonos al portador durante el huracán Sandy Redacción

martes, 24 de enero de 2023, 12:34 h (CET)

Con colores intensos y secretos ocultos allí donde mires, la nueva serie de Netflix, estrenada el 1 de enero, es un juego de misterio hipnótico. Con una narrativa nada habitual, esta serie de ladrones de guante blanco está arrasando en todo el mundo.

Si pensamos en atracos, nos vienen a la cabeza títulos como Le llaman Bodhi, donde Patrick Swayze y Keanu Reeves competían tanto sobre las olas como asaltando bancos, o como Ocean's Eleven, en la que George Clooney y Brad Pitt combinaban los juegos de casino con un robo de grandes proporciones. Como es normal, estas películas deben verse de principio a fin para entender la trama y disfrutar de lo que ocurre.

Sin embargo, Caleidoscopio es diferente y ofrece un planteamiento totalmente nuevo: sin cronología, el orden en que se ven los episodios variará de una persona a otra, por lo que cada una tendrá una perspectiva diferente de la serie.

El visionado no lineal de Caleidoscopio es solo uno de los aspectos únicos de esta nueva serie, que incluye múltiples elementos fuera de lo común. En este artículo te presentamos algunos de los datos más interesantes de una serie de naturaleza desorganizada que no te puedes perder.

Los ocho episodios de la serie no tienen un orden establecido

El hecho de que no exista una única manera de ver la serie puede resultar chocante, ya que obliga al público a olvidarse de la cronología de la historia. El orden aleatorio debería suponer una motivación extra para los espectadores, conscientes de que pueden encontrarse perdidos con algunos detalles, pero sabiendo que acabarán recibiendo tarde o temprano toda la información que necesitan para entender el relato. Cada episodio se centra en un momento anterior o posterior del atraco, y aporta diferentes detalles antes de que el episodio final acabe revelando las respuestas que faltan.







Los títulos de los episodios son colores, no números

Como no existe un orden cronológico para ver la serie, el número de los episodios resulta irrelevante. Por ello, vienen identificados por un color: Amarillo, Rosa, Naranja, Azul, Verde, Violeta, Rojo y Blanco. El episodio titulado Blanco es el final de la serie y es el único que se aconseja ver en última instancia. Incluso los guiones estaban codificados por colores para poder seguir la temática.

La serie se inspira en la desaparición de 70 000 millones de dólares en bonos al portador durante el huracán Sandy

A finales de 2012, el huracán Sandy que azotó la costa atlántica de Estados Unidos se convirtió en uno de los peores desastres naturales del siglo XXI. Tras su paso, empezaron a surgir historias sobre los daños causados. Según informó en su día el New York Post, la inundación de una bóveda subterránea usada por varios bancos provocó la desaparición de unos 70 000 millones de dólares en bonos al portador. Al parecer, este hecho fue el que inspiró a Eric Garcia a crear Caleidoscopio.

Ridley Scott es uno de los productores ejecutivos

Ridley Scott y Eric Garcia ya trabajaron juntos en Los impostores, de 2003. Ahora han vuelto a coincidir en Caleidoscopio, ya que Scott es uno de los muchos productores ejecutivos de la serie. El director de cine tiene amplia experiencia tanto en películas de criminales, como demuestran los títulos American Gangster y Thelma & Louise, como en películas con una estética visual sorprendente, como Alien, el octavo pasajero o Blade Runner. La aportación de su talento a una serie como esta solo puede significar cosas buenas.

Jai Courtney aprendió a abrir cajas fuertes para la serie

Bob, el personaje interpretado por Jai Courtney, es el miembro del equipo encargado de abrir las cajas fuertes. Ahora, gracias a la formación recibida para Caleidoscopio, puede hacerlo también en la vida real. Según sus propias palabras, con todo lo que ha aprendido podría robar un banco, aunque se ha apresurado a aclarar que no tiene ninguna intención de llevarlo a la práctica. Courtney afirma que abrir cajas fuertes requiere prácticamente de un sexto sentido, ya que es necesario escuchar los mecanismos de su interior para descifrar su funcionamiento. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

