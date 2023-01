​Miles de personas nos manifestamos en Valencia por las renovables Bajo el lema "Renovables sí, pero no así" Diego Nevado Martínez

martes, 24 de enero de 2023, 08:32 h (CET)

Miles de personas nos manifestamos el pasado sábado en València para exigir unas energías renovables éticas y sostenibles, que no supongan llenar el campo de cables y torres que matan aves y provocan la tala de árboles, así como gravísimos impactos ambientales.



Convocada por la Coordinadora Valenciana por una Ubicación Racional de las Energías Renovables, que aúna a 50 asociaciones sociales de 40 municipios, y bajo el lema "Renovables sí, pero no así", la marcha tuvo lugar llenando las calles de Valencia desde las 12 del mediodía. Uno de los muchos colectivos que hemos acudido a esta manifestación, ha sido PACMA (Partido Animalista con el medio ambiente) y el motivo de apoyar esta manifestación, es nuestro innegociable compromiso por todos y cada uno de los animales y el planeta junto a todas las personas mediante la justicia social.

Las personas voluntarias del partido, hemos querido pedir unas renovables racionales evitando un terrible impacto medioambiental y protegiendo a nuestra fauna silvestre como siempre haremos en cualquiera de las especies de animales sin discriminar a ninguna como hacen todos y cada uno de los partidos políticos.

LOS INTERESES

Vestidos de negro con crespones verdes, los manifestantes denuncian que los macroplanes eólicos y fotovoltaicos programados eligen lugares que interesan sólo a grandes empresas y fondos, sin consenso con los ciudadanos, despilfarrando subvenciones que benefician a los promotores y perjudican a los pueblos.

Los convocantes consideran que el actual modelo de transición energética es un "fraude", pues promotores y fondos de inversión "eligen los lugares más baratos del interior, sin analizarlo con los ciudadanos y trasladan la energía decenas de kilómetros plagando de cables y torres los montes".

UNA BIOLOGA REFUERZA LOS ARGUMENTOS

Rosa más, es activista por la liberación animal, ecologista y bióloga que también estuvo participando en la manifestación representando a Feumve, una asociación que no existiría si los poderes públicos garantizaran el derecho de todo niño a tener una opción vegana en el colegio que es lo más fácil del mundo, pero de algo tan fácil, se hace un problema que luego deriva en cosas tan graves como la discriminación e incluso bullying contra la infancia educada en el respeto a todos los animales y el planeta. Como bióloga y desde su conocimiento en el tema, nos indica lo siguiente: La necesaria transición desde energías altamente contaminantes como las obtenidas a partir del petróleo, gas, carbón o fisión nuclear a un modelo de menor impacto (ninguna energía es verde) no puede hacerse a costa de la destrucción de los ecosistemas, pues arrasar el medio y generar un volumen de contaminación que el planeta no puede asumir es lo que nos traído a esta situación.

Pretender seguir con el actual modelo de despilfarro a base de placas fotovoltaicas o de molinos es absurdo y, además, es inadmisible porque no podemos olvidar que nuestro presunto Estado de Bienestar se ha desarrollado y mantenido a costa del expolio de recursos del sur global, sobre la miseria de millones de personas de otros pueblos. Ningún modelo energético que no parta de un fuerte decrecimiento en la producción y en el consumo es viable ni éticamente aceptable.

Las grandes instalaciones fotovoltaicas destruyen el suelo fértil, un suelo que tarda en formarse entre miles y millones de años gracias a los organismos que lo habitan, y que queda destruido en un segundo, provocando la muerte de miles de animales. Los suelos agrícolas y forestales protegen y conectan las áreas más sensibles (zonas protegidas), formando parte de la Infraestructura Verde, que posibilita el libre tránsito de los animales permitiendo el desarrollo de ecosistemas saludables.

Los cultivos, además de imprescindibles para la soberanía alimentaria, son, asimismo, ecosistemas, sobre todo los que se trabajan en ecológico, cada vez en mayor número. En ellos, encuentran hogar y alimento multitud de invertebrados, aves esteparias, reptiles y pequeños mamíferos. En consecuencia, los campos son un soporte de vida fundamental para los animales, los humanos y los no humanos.

Por último, la disyuntiva entre medio ambiente y modelo energético es falsa; no se resuelven problemas con la misma mentalidad con la que fueron creados y hay alternativas a las megainstalaciones: Decrecimiento, Comunidades Energéticas Locales y respeto al entorno y a sus habitantes.

Rosa defiende que en coherencia con el respeto que merecen los animales y nuestro medio ambiente, el veganismo es la posición ética que todo ciudadano debería asumir (más adelante trataremos el tema).

PREGUNTAMOS A ALGUNOS COLECTIVOS PARTICIPANTES

La Asociación de Vecinos Alto Vinalopó de Biar ha manifestado sobre el actual modelo de planificación y ubicación de las plantas solares fotovoltaicas cómo agricultores y propietarios que reclaman la vulneración de sus derechos debido a la desinformación estratégica que tienen estos grupos de inversión, previendo el beneficio económico sobre el respeto a nosotros Ciudadanos de Biar, así como a nuestro entorno. "¡Nuestros derechos, nuestra vivienda, la biodiversidad de nuestra zona y nuestras plantaciones agrícolas, olivares almendros, cerezos están siendo amenazados!" indican.

Los vecinos se han enterado del proyecto y su afección por prensa cuando el periodo de alegación había pasado. "A parte de esto, hay numerosas aves que correrían el peligro de desaparecer, es una zona donde vienen aves migratorias y la diversidad es espectacular, una pena que esto no lo contemplen las administraciones" reclaman.

A pesar de esto sigue habiendo mucha desinformación sobre el impacto real que esto tendría y que va en contra a las estrategias que persigue la unión europea de biodiversidad, bioeconomía y pacto verde europeo, el impacto ambiental, paisajístico, económico, rural y turístico, que estos proyectos suponen es brutal. "Nos manifestamos por nuestro futuro, nuestros paisajes y nuestra biodiversidad" indican. Terminan explicando: 'El objetivo de todo esto es exportar la energía producida por las renovables: fotovoltaica y eólica de España a Europa…con el gaseoducto de hidrógeno verde que construirán de Barcelona a Marsella-Alemania.

Son las multinacionales las que se beneficiarán del negocio y se cargarán el entorno natural de España. Con la excusa de 'las fraudulentas especulativas energías renovables', vendiendo el futuro de nuestro país y pegando el pelotazo." explican señalando la importancia de educar a los niños en el respeto a la naturaleza. También, nos han mandado casos de vecinos afectados. Salvem les predrisses catadau indica que son de pueblos afectados. "Tenemos 400 hectáreas en terreno de cultivo y unas 200 en monte público."

Resaltan la contaminación de los transformadores por los aceites y las limpiezas de placas y, por último, indican que, a unos 500 metros, tienen un río de macroaves y el objetivo del colectivo, es la defensa del medio ambiente, la protección de los acuíferos y de la fauna cuyos animales, son afectados en este tema.

Youth climate save Valencia es un colectivo antiespecista por el medio ambiente y la liberación de todos los animales sin distinciones y nos indica lo siguiente: "Ante la crisis alimentaria y energética crecientes no podemos tolerar que el sector agrícola y energético estén confrontados por intereses económicos en lugar de buscar una convivencia que sea respetuosa con el medioambiente, como un modelo agrovoltaico 100% basado en plantas y soberano que no perjudique a nadie". Desde el colectivo defienden el veganismo en coherencia tanto con la defensa del planeta como de los animales.

Por último, David es un ciudadano de los muchos que apoyó las reivindicaciones explicando que donde hay molinos, no crecen plantas y asegura conocer bien las prácticas abusivas de empresas como Iberdrola. Actualmente, trabaja de taxista fomentando la inclusión puesto que en MASCOTAXI, los animales no son excluidos durante el transporte. Acompañado de su hijo pequeño y su pareja, ambos confirman que la educación a la infancia en el respeto a la naturaleza y los animales, es fundamental haciendo hincapié durante la conversación, en diferentes temas que estamos tratando a lo largo de este artículo.

COHERENCIA CON EL MEDIO AMBIENTE Y LOS ANIMALES

Muchas personas de las que allí nos manifestamos, en coherencia con el respeto a todos los animales y el medio ambiente que decimos defender, acudimos a disfrutar de una deliciosa comida vegana en @TASTAOLLETES desde kebabs de seitán y no pollo a musacas o postres brutales como el brownie y por supuesto, el mejor tiramisú que jamás he probado.

En este artículo de opinión, se debe dejar claro que, si de verdad queremos un cambio por nuestro planeta y los animales, debemos aplicarlo cada día en nuestra lista de la compra, consumo, vestimenta, entretenimiento o mirar que nuestro producto no esté testado en animales ya que esto, es lo que más daño hace incluso a tu propia salud y fomenta el hambre en el mundo por todos los recursos destinados a cebar a los animales que traen mediante inseminaciones por la fuerza.

Todas las industrias que explotan animales, son una de las principales causas de la crisis climática como también se vio ayer domingo mediante un documental en el pueblo de Mislata llamado "COMIENDO CAMINO A NUESTRA EXTINCIÓN" y de cuyo evento, hablaré en un artículo de opinión diferente, pero puedes disfrutar de una vida compasiva sin privarte de nada más que hacer daño por todos los lados a los animales y a las propias personas.



Todos los medios de comunicación, han silenciado a PACMA, pero siempre defenderemos lo justo por mucho que solo se nombre a ciertos partidos políticos y también, a menudo en las redes sociales, se difunde el veganismo por parte del Partido Animalista por el respeto que como digo, merece cualquier animal que jamás nos ha hecho ningún mal y les hacemos vivir infiernos destrozando todo a nivel medioambiental.

Por mi parte como colaborador en escribir artículos de opinión, espero que todo esto cambie puesto que el ser humano arrasa con todo a su antojo sin pensar en los demás y ya ha quedado claro hablando incluso gente experta, que el tema de las renovables se tiene que solucionar y que no es necesario financiar miserias que están destruyendo todo.

Millones de animales torturados hasta la muerte y obligados a nacer para sufrir desde su primer aliento en toda oscura explotación animal para la codicia personal de los humanos que desde su superioridad y privilegios, se sienten con el derecho a decidir por las vidas de otros seres y por el futuro de las siguientes generaciones que cada vez vienen más empáticas y espero que este artículo genere conciencia para que cumplas con tu responsabilidad individual de vivir evitando todo el daño posible e innecesario.



Para zanjar, el activismo y la información veraz, es tremendamente importante y por eso dedico tiempo a informar a través de este medio de lo que debes saber y actuar en consecuencia según tus principios morales.

