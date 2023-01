La startup ClimaticCo gana Venture on the Road Cartagena, organizado BStartup de Banco Sabadell, Seedrocket y Wayra (Telefónica Open Innovation) Comunicae

lunes, 23 de enero de 2023, 18:07 h (CET) ClimaticCo es el SaaS capaz de integrarse de manera sencilla en el 90% de los eCommerce españoles y que realiza una doble función: calcular y compensar la huella de carbono generada por el transporte de sus envíos, y mostrar mensajes a los compradores sobre el compromiso de la marca con la sostenibilidad Tras las paradas realizadas en Oviedo y Cartagena, las próximas ciudades que acogerán el roadshow serán Bilbao, Málaga, Valladolid y Alicante. En su sexta edición, mantiene el mismo propósito de buscar talento a nivel regional más allá de Madrid y Barcelona, los dos hubs tecnológicos de referencia en España.

ClimaticCo ha sido la startup seleccionada como ganadora de esta segunda parada de Venture on the Road de la Región de Murcia, que tuvo lugar ayer en Cartagena. El evento itinerante organizado por BStartup de Banco Sabadell, SeedRocket, y Wayra, el hub de innovación abierta de Telefónica, a los que se suma como colaborador Google for Startups.

Tras su primera parada en Oviedo, el roadshow volvió a reanudarse este jueves en la Región de Murcia. En esta edición, mantiene sus objetivos: buscar el mejor dealflow de cada región y dar la posibilidad a las startups en fase seed de presentar su proyecto ante inversores y generar un networking de calidad.

En esta segunda parada, celebrada en el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena (CEEIC), contó con la experiencia y el conocimiento del ecosistema local gracias al Centro Europeo de Empresas de Innovación de Murcia (CEEIM), Instituto de Fomento de la Región de Murcia y Acho Valley.

En esta edición, las 4 startups finalistas fueron:

Bioprocesia: startup que convierte subproductos agroalimentarios en proteína de alto valor para la elaboración de piensos saludables, sostenibles y circulares ricos en proteína y aminoácidos esenciales, aumentando su vida útil.

Biuwer: plataforma de Embedded Analytics que permite a empresas SaaS y software vendors, crear visualizaciones de datos (gráficos, cuadros de mando, indicadores, mapas, tablas, etc.) e integrarlas en sus propias aplicaciones.

ClimaticCo: SaaS capaz de integrarse de manera sencilla en el 90% de los eCommerce españoles y que realiza una doble función: calcular y compensar la huella de carbono generada por el transporte de sus envíos, y mostrar mensajes a los compradores sobre el compromiso de la marca con la sostenibilidad.

Hausera.io: plataforma de ahorro e inversión en el sector inmobiliario a través de la tokenización inmobiliaria. Permite al pequeño ahorrador a optimizar su dinero y poder invertir en el sector inmobiliario con tickets desde 100€. En el acto también participó Pablo Carrallo, CEO de Innova 10 Investments y mentor de SeedRocket. En esta ocasión, fue el encargado ofrecer una keynote acerca de inversión en startups, con consejos muy prácticos tanto desde el punto de vista del inversor como de la startup que busca inversión.

ClimaticCo, la startup ganadora de Venture on the Road en Cartagena, ya tiene un puesto en la final nacional que se celebrará el 15 de junio en Madrid, Además formará parte del programa de nativos digitales de Google Cloud con hasta 10.000 dólares en créditos válidos durante 9 meses y seguimiento técnico con los ingenieros de Google Cloud. También tendrá acceso preferente a formación avanzada de los programas de training de Google Cloud Platform.

El ganador nacional del VI Venture on the Road recibirá como premio un pack de ayudas por parte de todos los partners, que cuenta con asesoramiento especializado en finanzas o marketing por valor de 3.000 euros ofrecido por BStartup, participación como proyecto invitado en el Campus de Emprendedores de SeedRocket y un espacio de 6-12 meses en las oficinas de Wayra, así como acceso a eventos, formaciones, talleres y contactos.

Venture on the Road visitará próximamente otras ciudades españolas para localizar talento y startups prometedoras a nivel regional más allá de Madrid y Barcelona, los dos hubs tecnológicos de referencia en España. En concreto, el evento ya ha pasado por Oviedo y Cartagena, y próximamente también llegará hasta Bilbao, Málaga, Valladolid y Alicante, antes de la final que será en Madrid.

