Los calçots llegan a La Parrilla de Arganda, en Madrid

lunes, 23 de enero de 2023, 09:20 h (CET)

Calçot proviene de “calçar la terra sobre la planta"; es decir cubrir los brotes de la cebolla temprana para conseguir un tallo blanco de unos 20 a 25 cm de largo y 3 ó 4 de ancho.

La historia de los calçots es la historia de un rumor, de una incógnita que rodea su origen y que ha dado lugar a diferentes conjeturas; el relato que cobra de mayor valor es lo que le ocurrió Xat de Benaiges, campesino oriundo de la tarraconense villa de Valls, por aquellos años del siglo XIX. Al parecer, al buen hombre se le quemó en la brasa una cebolleta alargada, y en lugar de tirarla, decidió pelarla, descubriendo en su interior un tierno corazón lleno de sabor, que ahora es la base de numerosas fiestas populares de Cataluña, donde las calçotadas son el centro de muchos festejos.

Lo cierto es que, cocinados a la brasa, con mimo y cuidado, en una parrilla de carbón de encina, y acompañados de salsa romesco, los calçots se han convertido no sólo en uno de platos tradicionales de la gastronomía catalana, sino que su fama y degustación se ha trasladado a los mejores restaurantes de España.



La temporada de calçots termina en abril y en el restaurante La Parrilla de Arganda, Roberto Fontán –antiguo director gastronómico de los hoteles Palace, Ritz, Villamagna y hoteles Riu- ofrece una fuente perfecta para dos personas de estas cebolletas cocinadas, en las ya famosas brasas de su parrilla, por 16 €.

En cualquier caso el cliente dispone de una sugerente carta de temporada porque Fontán se abastece de verduras y hortalizas de su propia huerta, enclavada en el término de Orusco de Tajuña, además de los huevos de campo que ponen las más de sus 50 gallinas que se alimentan de forma natural en el propio terreno. El pescado y marisco lo recibe diariamente a través de un selecto proveedor vigués. La carne de ternera y de vaca procede de pequeñas explotaciones ganaderas, del norte de León y Galicia, todas ellas comprometidas con la sostenibilidad y el cuidado de los animales.

Escogida carta de vinos, a precios recortados, de las principales denominaciones de origen entre las que destacaría: D.O. Vinos de Madrid, Rueda, Ribera del Duero, Rioja, Rías Baixas, Somontano, junto con cavas y Olorosos dulces. Cesta de panes; variedad de platos para celiacos. Servicio amable, atento y profesionalizado.

El establecimiento, ubicado en la planta baja del Hotel AB de Arganda, cuenta con una apacible terraza cuando el tiempo lo permite, junto con ocho reservados de diferentes estilos de decoración y tamaños, ideales para celebraciones tanto profesionales como de carácter familiar.



La Parrilla de Arganda Avenida de Madrid , 47 Arganda del Rey (Madrid) Parking interior y exterior. info@laparrilladearganda.com Reservas: 918716162. Horarios: De lunes a sábado, de 13 a 16 h. y de 20 h. Domingos y festivos: de 13 a 16 h.

