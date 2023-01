Airnatech lanza al mercado su línea de complementos alimenticios

Sport Plus, Multivitaminas On 60, Multivitaminas On 460 y Pro Life+ y Sleep + conforman la línea de complementos para mejorar la calidad de vida de los consumidores. Los productos están disponibles en Amazon.

Airnatech extiende su presencia en el mercado como marca de complementos alimenticios libres de lactosa y gluten, con el objetivo de cubrir y reforzar diferentes necesidades. El lanzamiento se compone de cinco productos elaborados por un laboratorio español bajo los mejores estándares de calidad y certificados bajo los más estrictos protocolos de calidad.

En concreto Sport Plus, que se presenta en un envase de 60 cápsulas y cuya composición se conforma de glucosamina y colágeno, entre otros, es un complemento recomendable para articulaciones, huesos y movilidad.

Por otra parte, y para contribuir al metabolismo energético, sistema inmunitario y reducir el cansancio y la fatiga, Airnatech cuenta con Multivitaminas On+60, presentado también en recipiente de 60 cápsulas.

En el caso de las Multivitaminas ON 460, Airnatech ofrece el pack familiar para 15 meses con un envase de 460 cápsulas para mejorar el metabolismo energético.

Otro de los productos estrella de Airnatech es Pro Life +, complemento que sirve como refuerzo para mejorar el sistema inmunitario, reducir la fatiga y contribuir al mantenimiento de los huesos y músculos.

Así mismo, para mejorar la calidad del sueño y proporcionar una mayor relajación, Airnatech cuenta con Sleep+ compuesto de extracto de valeriana y en envase de 30 cápsulas.

Con este lanzamiento, Airnatech evidencia su compromiso con la protección, como parte intrínseca de su actividad y, ahora, con la mejora en el bienestar y calidad de vida de mujeres y hombres, fomentando el cuidado desde el interior. Esta nueva línea de productos surge como consecuencia de la investigación, innovación y desarrollo por parte de un equipo caracterizado por una sólida trayectoria.