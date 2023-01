Sobre la tienda Who killed Bambi? y Grace And Mila Emprendedores de Hoy

viernes, 20 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

La tienda online Who killed Bambi? ofrece una amplia selección de marcas, prendas especialmente elegidas y sobre todo muy buena atención al cliente. Entre las marcas que comercializan se encuentra Grace And Mila, destinada a mujeres modernas con un toque romántico. Se caracterizan por sus diseños sobrios, por la calidad de las prendas y los precios asequibles. Además de las prendas de ropa, también cuentan con su línea de zapatos y accesorios como bolsos, cinturones, sombreros y bufandas, entre otros.

Grace And Mila, moda francesa y chic Grace And Mila es una marca parisina de ropa creada en septiembre de 2011 por 3 hermanos emprendedores unidos por la misma pasión. Diseñando, creando sueños dentro de la moda y compartiendo con todo el mundo la magia que inspira su colección. Su doble cultura franco-china y sus numerosos viajes les han permitido trabajar combinando múltiples estilos, técnicas y calidades creando finalmente su propia marca. Marca dentro de unos valores de humildad, respeto e integridad, mostrando así a los ojos del mundo su gran pasión. Poco a poco Grace And Mila se ha ido haciendo camino, junto a un equipo formado por más de un centenar de artesanos, estilistas, vendedores y muchos otros. Dando forma a este proyecto y permitiendo que mujeres de todo el mundo disfruten de sus colecciones a lo largo de todo el año. Confecciones dedicadas a la mujer, exaltando el lado femenino con un toque delicado y refinado. Dando un aire personal a cada mujer y personaje.

Who killed Bambi? Detrás del original nombre de la tienda online que ofrece multimarcas de ropa se encuentra un espíritu apasionado con los productos, las marcas y la atención al cliente que se demuestra en las tiendas, tanto física como virtual. Destacan que la selección de prendas y accesorios está pensado para satisfacer el gusto de las clientas.

La elección del nombre no tiene una explicación, simplemente les gustó a los creadores y lo eligieron. Ese mismo espíritu se traslada a las tiendas, con las cosas que les apasionan apuestan por ellas, tanto en el nombre, las marcas, las tiendas y los productos que van sumando. “Cuando algo nos apasiona, nos gusta, nos enamora, vamos a por ello”, expresaron en su sitio web.



