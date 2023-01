A School of Fish Language Center, la academia online de inglés que ofrece cursos y webinars para todos los niveles Emprendedores de Hoy

El inglés es la lengua oficial de 53 países, por lo que se ha convertido en el idioma internacional por excelencia y el más hablado en el mundo. Por este motivo, miles de personas deciden estudiar inglés como segundo idioma, ya que tener un buen conocimiento y entendimiento de este traerá ventajas tanto a nivel personal como profesional.

Aprender una segunda lengua es mucho más fácil a edades tempranas. En este sentido, los niños y adolescentes pueden familiarizarse con el idioma desde pequeños además de aportarles muchos beneficios a su desarrollo intelectual y social. A School of Fish Languaje Centeres una academia online de inglés que ofrece una amplia variedad de cursos y webinars para todos los niveles.

Aprender inglés de forma efectiva en formato online ASchool of Fish Languaje Center proporciona servicios de aprendizaje en idiomas, a través de la integración de la tecnología adecuada y sistemas de enseñanza innovadores.

Esta academia nace en el año 2010, fruto de la experiencia de su fundador como profesor de inglés de las más reputadas empresas de España, en la Universidad y en varios colegios. A School of Fish Languaje Center cuenta con un equipo de docentes nativos con amplia trayectoria en la enseñanza de idiomas para empresas y particulares. Los profesores imparten las clases a sus estudiantes a través de Zoom, una plataforma que brinda todas las facilidades dentro de la experiencia del aprendizaje.

Gracias a ello, la academiapermite a sus estudiantes ahorrar tiempo y dinero, accediendo a sus ciclos de formación sin desplazamientos ni atascos.

La tecnología facilita el aprendizaje de una segunda lengua A partir de la integración de la tecnología adecuada con la enseñanza de los idiomas, la academia acerca a sus estudiantes a una forma de aprendizaje única y eficaz y ofrece distintas opciones que se adaptan a los ritmos de vida, las edades y las necesidades específicas de las personas. Entre sus cursos se encuentran los que son para niños y adolescentes, los intensivos y los que son para todos los niveles y propósitos. También destacan aquellos dirigidos a empresas, a profesionales, Zoom Groups y Webinars, entre otros, para brindar un satisfactorio acercamiento con un segundo idioma.

La academia cuenta con usuarios principalmente en España, Francia e Italia y esperan crear Zoom Groups para alumnos en México y Colombia. Una de las características de esta academia es su compromiso con la formación constante de particulares y empresas que apuestan por la formación de sus empleados.



