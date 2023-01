Abogados Para Tus Deudas tiene la fórmula para cancelar las deudas en el menor tiempo posible Emprendedores de Hoy

jueves, 19 de enero de 2023, 12:53 h (CET)

Los últimos años han sido especialmente difíciles para muchas personas en términos financieros. Todo esto agravado por la crisis que ahora mismo está sufriendo no solo España, sino todo el continente. En consecuencia, muchas personas se encuentran en situación de insolvencia, con varias deudas, en riesgo de embargos, acoso, reclamación telefónica constante, etc. Esto hace que la necesidad de acabar con esta situación sea cada vez más urgente y, para ello, el bufete Abogados Para Tus Deudas ha creado una fórmula efectiva que permite realizar todo el proceso en mucho menos tiempo y lograr cancelar deudas cuanto antes mediante la Ley de Segunda Oportunidad.

Tecnología que agiliza la cancelación de deudas El despacho Abogados Para Tus Deudas ha creado recientemente un software propio que funciona como una fórmula para cancelar deudas en mucho menos tiempo. Se trata de un nuevo producto de Ley de Segunda Oportunidad para 2023 que permitirá a las personas poder deshacerse definitivamente del peso que supone cargar con deudas.

El software es una tecnología exclusiva de este despacho, que facilita y agiliza toda la parte inicial del proceso, recolectando la información y la documentación necesaria para la entrega del expediente al juzgado. En otras palabras, hace posible realizar toda esta primera etapa en mucho menos tiempo, dinero y esfuerzo.

Se trata de un sistema totalmente automatizado que recopila toda la información en cuestión de minutos, logrando que los documentos necesarios para iniciar la segunda etapa de la Ley de Segunda Oportunidad se puedan obtener en tiempo récord. Esto permite solicitar la cancelación de las deudas en tan solo 30 días, mientras que otros despachos tradicionales pueden tardar entre 6 y 8 meses o incluso más.

Un software que ofrece múltiples ventajas La tecnología del software de Abogados Para Tus Deudas tiene otras funcionalidades además de las ya mencionadas. 3Por ejemplo, permite estar al tanto de todas las novedades del expediente del cliente, e igualmente facilita el contacto permanente con el equipo legal responsable del mismo, con lo cual se puede aclarar cualquier duda en tiempo real.

Una vez el juez haya admitido el trámite del expediente, se dará comienzo oficialmente al proceso de Ley de Segunda Oportunidad. Poder hacer esto en el menor tiempo posible es muy importante porque una vez iniciado el proceso se tiene plena protección jurídica frente a embargos, pudiendo incluso solicitar su paralización. Además, frena el acoso telefónico, ya que los abogados se encargan de comunicar a todos los acreedores que se ha iniciado formalmente el proceso legal y que, por lo tanto, no pueden reclamar nada hasta finalizarlo.

Esta nueva fórmula creada por este despacho de abogados es, en definitiva, una metodología que combina la experiencia, conocimientos y habilidades de abogados expertos, con la inmediatez que ofrece la tecnología moderna más avanzada.



