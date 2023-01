Hey Move Away, los cursos VET y TAFE en Australia

Australia es uno de los países más destacados por presentar excelentes oportunidades de estudio para jóvenes de todo el mundo. Esto es posible gracias a las facilidades que se ofrecen para estudiar cursos VET y TAFE, los cuales son cursos de formación profesional con un enfoque técnico y, dependiendo del área de estudio, también práctico.

Para viajar a Australia e iniciar estos estudios, la agencia Hey Move Away ofrece a sus estudiantes un servicio de apoyo y asesoramiento gratuito en todo el proceso del viaje. De esta manera, es más fácil realizar un curso VET en Australia.

Servicios de Hey Move Away para quienes quieren realizar un curso VET y TAFE en Australia Organizar un viaje a Australia no es tarea fácil. Para ello, se debe contar con múltiples recursos económicos, visado, información sobre el país, etc. Los interesados en realizar un curso VET en Australia también necesitan tener cierto nivel de inglés para poder completar sus estudios con éxito. La gran ventaja que ofrece Hey Move Away es que brindan una asesoría 100 % personalizada y completa para guiar en todo momento a los viajeros.

Los miembros del equipo de esta agencia se encargan de informar sobre las diferentes ciudades australianas, los cursos VET y TAFE disponibles, las escuelas de idiomas para aprender inglés… Además, gracias a sus más de 8 años de experiencia en Australia, conocen el país de primera mano y, por lo tanto, aconsejan a sus estudiantes para que puedan escoger la escuela que mejor se adapte a lo que buscan.

En Hey Move Away no sólo informan sobre los gastos a tener en cuenta antes de viajar a Australia – el precio de los cursos VET en Australia, de los cursos de inglés, del visado, del seguro médico OSHC – sino también de los gastos una vez ya en el país; habitación, comida, transporte, teléfono, etc. Una vez decidido todo, el equipo de la agencia guía al estudiante, en todo momento, para cumplir los requisitos de admisión de la escuela, obtener el visado aprobado e incluso los reciben en persona al aterrizar en su ciudad de destino.

¿Por qué solicitar los servicios de Hey Move Away? Realizar un curso VET en Australia es más sencillo si se cuenta con el apoyo de una agencia como Hey Move Away, ya que su equipo guía y acompaña al estudiante desde el primer momento.

Además de dar soporte para realizar todos los trámites y gestiones necesarias, a través de su taller #GetAJob entrenan a sus estudiantes para la búsqueda de trabajo en Australia de la mano de Caleb, un australiano que también habla español. Este taller ayuda a que los estudiantes se sientan mucho más seguros a la hora de enfrentar su primera entrevista de trabajo en Australia.

Ya en Australia, sus guías locales reciben a los estudiantes para ayudarles con los trámites de llegada y a que se adapten a su nueva ciudad rápidamente.

Lo más interesante de los servicios de Hey Move Away es que son completamente gratuitos y están siempre disponibles para ayudar y facilitar la vida a los estudiantes internacionales, desde su llegada hasta su regreso a casa.