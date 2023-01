Progesterona en el embarazo por fecundación in vitro: ¿hasta cuándo se puede tomar? Es una hormona esteroidea natural que se produce en los ovarios y que está involucrada en la regulación del ciclo menstrual Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 20 de enero de 2023, 08:40 h (CET) La progesterona es una hormona producida a partir de colesterol, principalmente en el ovario. Esta tiene un papel muy importante en la preparación del endometrio para posibilitar la implantación y desarrollo embrionario correctamente. Estudios recientes han demostrado que añadir progesterona después de la punción folicular, en pacientes que han hecho un tratamiento de fecundación in vitro puede mejorar la tasa de embarazo efectivamente.

Uso de progesterona en el embarazo - Lo que debes saber

La progesterona es una hormona esteroidea natural que se produce en los ovarios y que está involucrada en la regulación del ciclo menstrual. Se sintetiza a partir de la secreción luteinizante de la hipófisis, que a su vez estimula la liberación de progesterona por los ovarios. La progesterona tiene efectos sobre el útero, los senos y el cerebro, siendo muy importante para la fertilidad.

Aunque se recomienda el aporte extra de progesterona en el embarazo en los ciclos de fecundación in vitro, todavía existe controversia sobre cuánto tiempo es necesario mantener su uso, una vez que se obtiene un resultado positivo. Esto dependerá totalmente de la indicación dada por el médico.

Embarazo por fecundación in vitro

Si estás embarazada por fecundación in vitro, es muy probable que tu médico te recomiende tomar suplementos de progesterona, ya que sirve para ayudar a proteger el embarazo y garantizar un buen desarrollo fetal y un crecimiento correcto. Esto se debe a que la función directa de la progesterona es la de preparar todo el proceso para que se produzca una correcta implantación del embrión. Pero, además, dicha hormona cobra un protagonismo especial en el mantenimiento y desarrollo del embarazo, además de salud plena para el bebé.

Médicos expertos en el tema, recomiendan la utilización de tratamientos como inseminación artificial y fecundación in vitro para ayudar a mejorar la fase lútea. En particular, en las mujeres que están sometiéndose a un tratamiento de fertilidad con fecundación in vitro, es importante administrar progesterona exógena para garantizar los niveles hormonales adecuados hasta que se produzca el embarazo deseado.

Tratamientos más comunes de progesterona para la fecundación in vitro

Sabemos que los diferentes fármacos a base de progesterona disponibles en el mercado, nos permiten suplementar los niveles hormonales vaginal o subcutáneamente. También existen compuestos intramusculares, pero actualmente se usan con menor frecuencia.

Podemos confirmar que los niveles séricos de progesterona están dentro del rango adecuado mediante una prueba de sangre antes o después de la transferencia, así es como se realiza en centros profesionales.

Cuando el proceso de ovulación se produce correctamente, los niveles de progesterona en la sangre aumentan hasta que, si no ocurre un embarazo, el cuerpo lúteo desaparece y detiene la producción de progesterona. Si hay un embarazo, éste mantendrá al cuerpo lúteo en el ovario durante más tiempo y continuará produciendo progesterona de forma continua.

Conoce más sobre la progesterona

La progesterona es conocida por ser una hormona sexual muy importante para la reproducción humana efectiva. Su función principal es la de preparar al endometrio para que se produzca una correcta implantación del embrión de manera sana, pero también tiene un papel muy importante en el mantenimiento y desarrollo del embarazo.

Los preparados de progesterona están indicados para su administración por vía vaginal, oral o subcutánea en muchos lugares de Europa. Inicialmente se recomienda la vía vaginal ya que el efecto es principalmente a nivel uterino y evitamos los posibles mareos como efecto sistémico. La progesterona por vía subcutánea es una alternativa para aquellos pacientes con alergias o aquellas en las que se piense que podría haber malabsorción por la vagina.

La progesterona es esencial para el embarazo, ya que ayuda a mantener el revestimiento del útero adecuado para el desarrollo del embrión.

Causas de progesterona baja:

Existen varios factores que suelen influir en progesterona baja, pero entre los más comunes podemos encontrar:

● La incorrecta luteinización de las células de la granulosa. ● Falta de desarrollo folicular preovulatoria correcto. ● Vascularización escasa del cuerpo lúteo. ● Administración alta de exógena de estrógenos.

Siempre es importante contar con la opinión de un experto para determinar la causa correcta del problema. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Progesterona en el embarazo por fecundación in vitro: ¿hasta cuándo se puede tomar? Es una hormona esteroidea natural que se produce en los ovarios y que está involucrada en la regulación del ciclo menstrual ​La Asociación Española de Pediatría elabora una guía con prácticas a evitar en la atención pediátrica El documento identifica algunas prácticas que califica de “inseguras, ineficientes o de escaso valor” Descubren los mecanismos que relacionan la diabetes con un mayor riesgo de sufrir alzhéimer El trabajo ha sido realizado por ​científicos de las universidades de Granada y Cádiz El síndrome del ojo seco sigue aumentando en la población española ​El uso de pantallas y dispositivos electrónicos ha incrementado los pacientes con sequedad ocular, patología que afecta a más de 5 millones de españoles Cultivar un huerto ayuda a reducir el riesgo de cáncer y mejora la salud mental, según un estudio La jardinería comunitaria podría desempeñar un papel importante en la prevención de algunas enfermedades