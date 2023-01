Vendty, la tienda virtual efectiva para los negocios Emprendedores de Hoy

jueves, 19 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

Desde hace ya bastantes años, internet juega un papel fundamental en la vida de los seres humanos. Un ejemplo de eso es el alto porcentaje de personas de todo el mundo que prefieren hacer compras de productos y servicios de forma online por cuestión de practicidad. Por tal razón, para poder cubrir las necesidades de la clientela, las empresas han tenido que optar por vender a través de una tienda virtual. Sin embargo, para que los resultados sean efectivos hay que crear un sitio profesional que permita incrementar las ventas. Para tal fin, se puede buscar ayuda de aliados como Vendty, una compañía que ofrece soluciones para negocios de diferentes áreas económicas.

Vendty ofrece la oportunidad de tener una tienda virtual con todas las funcionalidades Vendty ofrece soluciones para los negocios de diferentes áreas, entre ellos los dedicados a la venta de comidas y bebidas tales como restaurantes, cafeterías, heladerías, bares y pizzerías, así como también los comercios de moda y calzado, de tecnología, de cosméticos, supermercados y las tiendas de mascotas.

Para crear una tienda virtual solo se debe personalizar la plantilla y empezar a vender. Los beneficios que los dueños de los negocios tienen son muchos:

– Por un lado, tendrán un certificado de seguridad incluido, esto con el fin de no poner en riesgo la información bancaria y personal.

– Además, el hosting viene incluido y existe la posibilidad de conectar a la tienda con un dominio propio.

– Asimismo, Vendty cuenta con un diseño en versión móvil para las tiendas online.

– También se puede agregar las redes sociales de cada negocio, esto con el fin de aumentar los seguidores e incrementar las ventas.

– Otras de las particularidades de las tiendas virtuales son: carrito de compras, buscador de productos, banners promocionales, sección de productos destacados, notificaciones de nuevos pedidos, confirmaciones de compra, organización de productos por categorías y subcategorías, clasificación de productos según sus características, creación de cupones especiales, filtros, entre otras cosas.

– La compañía también permite mejorar el posicionamiento de las tiendas en los buscadores, analizar las acciones de los usuarios y potenciar las campañas pagas.

– A su vez, para fortalecer los comercios brinda integraciones que mejoran los servicios como Pagos Online (PayPal, MercadoPagos…), Chatbot, WhatsApp, CRM, API, entre otras cosas.

Las grandes razones para tener una tienda virtual Son muchas las razones para tener una tienda virtual. En primer lugar, se reducen los gastos, pues no es necesario alquilar un local para mostrar el producto físicamente, etc. Otro de los puntos importantes es que se puede estudiar el comportamiento de los clientes e implementar mejoras.

Finalmente, los comercios online tienen mayor visibilidad no solo por vender un producto o servicio determinado, sino que se pueden generar visitas orgánicas creando contenido de valor en los blogs.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.