Blu3Mnday lanza ‘Sweetest Eyes’, su nueva canción y videoclip que hacen tributo a un amor real

Después de un año de haber lanzado su enigmática y eufórica canción A Perfect World a través del sello discográfico Dilo Records, Blu3Mnday vuelve ahora con Sweetest Eyes su nueva canción y videoclip que hace tributo a un amor real del artista. Sweetest Eyes es una balada romántica, con base acústica grabada con dos guitarras, la cual relata la historia real de un amor personal, además la letra está inspirada en la canción Your Song de Elton John, partiendo de la frase «Your eyes are the sweetest«. Dicha canción es la favorita del cantante. Como base musical, Blu3Mnday dijo al respecto que la canción tiene influencias en la música de Cyndi Lauper, especialmente de la canción Time After Time. Asimismo, reveló que en el momento de escribir una balada en general, esta artista es una de sus principales influencias. Por otra parte, indicó que la canción fue un renacimiento para él, ya que había perdido toda motivación para hacer música, debido a malas experiencias amorosas, por lo que durante un tiempo consideró retirarse de la música definitivamente, hasta que finalmente encontró inspiración en un amor, que señaló como real, pudiendo así volver a componer y escribir, saliendo de aquellos días en los que solo tenía ganas de echarse a dormir. Por esta razón, Blu3Mnday le dijo a su equipo que lanzaría esta canción. “Tiene un sentimiento puro e increíble, porque hay una historia detrás, tan real, con un sentimiento tan universal como el amor, así que, estoy yo, estáis vosotros, estamos todos” Blu3Mnday, expresó sobre la canción. Además, el cantante ya lanzó el videoclip de Sweetest Eyes, en el que aparecen pétalos de flores en el suelo, de colores rojo y azul zafiro, velas, y en el que se le ve sentado en un cuarto; frente a un micrófono con su guitarra. El videoclip está disponible en su canal Blu3MndayVEVO y la canción está lista para reproducir y descargar en Spotify, Apple Music y demás plataformas musicales.