Ternura y espanto conviven en 'Los ladrones de dientes', la primera novela de misterio del escritor Tilo Candela

jueves, 19 de enero de 2023, 12:15 h (CET) La locura, la obsesión, la tradición y la familia componen un relato que no pasará inadvertido para los lectores El escritor Tilo Candela, psicólogo clínico especializado en familia, debuta en el mundo de las letras con Los ladrones de dientes, una novela de misterio que mezcla el pasado y el presente compuesta por varios relatos que completan la historia principal, una técnica muy original que ya usaron otros grandes maestros de la escritura como José Cela o Cortázar.

El autor sumerge a los lectores en el viaje de Marta Velamazán, una psicóloga de Nueva York que está convencida de haber matado a su madre adoptiva. Ocho meses después de enterrarla, viaja hacia España para encontrar a la mujer que la dio a luz y poder aclarar las dudas que la persiguen desde hace tiempo sobre su identidad. Pero cuando llega a Madrid se topa con un terrible accidente que la perseguirá hasta el pequeño pueblo de la España rural donde vive su madre biológica. Un pueblo con una atmósfera de misterio en el que el tiempo parece haberse congelado.

"Todos venimos de algo y caminamos hacia algo. El pasado me parece importante para ayudar a comprender el presente, el cambio que experimenta cada personaje en el tiempo, sus dificultades para alcanzar las metas que se proponen, los secretos que esconden, sus luces, sus sombras, el precio que al final algunos acaban pagando por sus errores. La mezcla de pasado y presente me ayudó mucho a la hora de construir la psicología de los personajes".

La historia de cada uno de los personajes y cómo ha influido en su desarrollo personal permite entender en profundidad los temas que se exploran en la obra, tales como: la pérdida de la identidad y el anhelo de hallarla; la culpabilidad; la pasión y los sueños prohibidos, la obstinación y la locura, y, quizá el más importante, el peso de la familia y de su legado.

"Es algo ya demostrado que la familia, como primer contexto experiencial, va configurando la manera en la que percibimos el mundo y a nosotros mismos. En ella aprendemos a interpretar al otro, a amar, a construir una idea de la realidad. Es, como dice el viejo Ciriaco Cillovela en uno de los capítulos, la primera semilla de la que partimos un día en la increíble aventura del existir. El tema de la familia es algo que me ha fascinado desde siempre. Ya no solo por su historia inmediata y presente, sino por la influencia que ejerce la trayectoria de su pasado, de acontecimientos que, incluso siendo desconocidos por muchos de sus miembros, también tienen un peso en sus vidas".

Tilo Candela explota todo su potencial en esta obra con tintes de realismo mágico y humor negro donde su maestría queda reflejada en la psicología de los personajes, la originalidad de la trama y la mezcla de ternura, inocencia, tragedia y estupor que la componen.

Los lectores se asomarán a un apasionante relato con múltiples interpretaciones en el que el límite entre la normalidad y la locura desaparece para dar paso a un fascinante desenlace.

"El límite entre la normalidad y la locura es más difuso de lo que la gente piensa. Las obsesiones a veces son mecanismos que se disparan frente a la falta de información, el sentimiento de culpa, los traumas vividos y muchas más cosas, mientras que la locura suele ser una respuesta global; a veces, la única respuesta aceptable frente a lo inaceptable".

Los ladrones de dientes ya está disponible en Amazon.

