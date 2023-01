Jerez, la historia de un circuito de leyenda Tiene mucha historia, pero también un presente y un futuro que invitan al optimismo Redacción

jueves, 19 de enero de 2023, 12:33 h (CET) Los amantes del motor saben qué significa el circuito de Jerez, especialmente los más mayores. En su pista se han decidido campeonatos de F1, de motociclismo y todo ello contando con una estela de grandes campeones que han firmado días para la historia en un recinto que hoy aún cuenta con bastante actividad pese a haber perdido algunos de los eventos que siempre ha celebrado.

El motociclismo como principal evento

Las dos ruedas siempre han tenido una excelente relación con Jerez. Basta con ver que el actual recinto en el que se celebra el MotoGP de Jerez ha sido rebautizado con el nombre de Ángel Nieto, uno de los grandes campeones de la historia de este deporte en España. No es nada extraño, y es que el zamorano firmó en las pistas jerezanas algunas de sus victorias más épicas, por lo que es de ley que el circuito le haya cogido prestado su nombre en forma de homenaje póstumo.

Aún hoy, la carrera de MotoGP es la que más personas atrae al circuito. Como cada año, el recinto jerezano acogerá una de las paradas del circo del motociclismo dando a los españoles la oportunidad de vivir de cerca la emoción de una competición única.



Pero Ángel Nieto no ha sido el único grande que se ha paseado por estas pistas. Las victorias de Alex Crivillé sobre Doohan en los 90 siguen estando presentes en la imaginación de cualquiera que las haya visto.

La F1, una esperanza para el futuro



Pero no solo las motos fueron protagonistas en las curvas del circuito de Jerez. Durante muchos años, el mundial de F1 también hacía una obligatoria parada en estas instalaciones. La última vez que esto sucedió fue en 1997. Entonces, los espectadores vivieron una carrera llena de emoción por la lucha entre Schumacher y Villeneuve que acabó con el alemán recorriendo la grava y regalando el campeonato al piloto canadiense.

Tardes como esa siguen estando aún en la imaginación de muchos de los amantes de la F1 y del motor en general, aunque lo cierto es que parece que van a tardar en volver. Sin embargo, las propias autoridades no pierden la esperanza de devolver estas carreras al público jerezano. Fuentes del ayuntamiento confirman que ya lo han intentado varias veces, aunque lo cierto es que la competencia internacional por hacerse con estas carreras, especialmente por parte de los países árabes que ponen mucho dinero sobre la mesa, hace complicado que Jerez pueda competir en igualdad de condiciones.

Un futuro muy diversificado

Que la F1 vuelva a Jerez o que no lo haga no va a poner en riesgo uno de los grandes templos del motor a nivel internacional. Hoy, al margen de las carreras de MotoGP, los encargados del circuito tienen casi todos los fines de semana ocupados con diferentes eventos. Son muchos los equipos que aquí entrenan y también los particulares que alquilan sus pistas para vivir una experiencia diferente.



En resumen, Jerez tiene mucha historia en su circuito, pero también un presente y un futuro que invitan al optimismo. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

