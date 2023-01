​PACMA documenta las aberrantes Luminarias con caballos y fuego Denuncian el abuso y el maltrato que suponen este tipo de tradiciones Diego Nevado Martínez

jueves, 19 de enero de 2023, 09:20 h (CET)

La crueldad de los humanos hacia los animales parece no tener límites y es que todavía se celebran tradiciones lamentables como la que exponemos a continuación y de las que un solo partido se preocupa.



El Partido Animalista ha documentado las Luminarias, una tradición que definen como anacrónica y obsoleta, celebrada en San Bartolomé de Pinares (Ávila) este pasado lunes y que consiste en someter y obligar a los caballos a atravesar grandes hogueras en las calles. Desde la formación denuncian el terrible sufrimiento que esto supone para estos animales, que experimentan pánico al fuego y altos niveles de estrés. Ante estas imágenes, Javier Luna, presidente de PACMA, pide a Ana Isabel Gómez, alcaldesa del municipio, y a las personas participantes que “el próximo año sean ellos quienes se sometan a las brasas del fuego”.

CRUELDAD CONTRA LOS CABALLOS COMO EN LA EDAD MEDIA



En el vídeo publicado por PACMA se observa cómo los caballos intentan retroceder y huir ante el fuego, y son obligados a pesar de ello a pasar por encima de las brasas. En varios primeros planos de los animales las imágenes muestran sus miradas de estrés, angustia y terror. “Los caballos experimentan un miedo natural ante el fuego; lo perciben como un peligro”, apunta Luna. “Por ello esto les supone un estrés terrible, lo que puede llegar a hacer peligrar su vida”.

Desde PACMA denuncian el abuso y el maltrato que suponen este tipo de tradiciones, que llevan años denunciando y documentando desde la formación, y piden al Ayuntamiento que no vuelva a llevar a cabo este festejo y a la Junta de Castilla y León que el próximo año no permita su celebración.

"Ya es hora de dejar de usar y explotar animales en festejos y tradiciones”, recalca Javier Luna. “Es posible optar por alternativas éticas, que no conlleven el sufrimiento de animales, pero a las administraciones parece no interesarles entrar en el siglo XXI".

Por otra parte, se han pedido informes veterinarios al respecto y demuestran el evidente horror que padecen esos animales usados para un fin de entretenimiento inhumano. Los caballos son dominados y entrenados duramente para otros fines como el cruel tiro y arrastre, hípica o cabalgatas como la de Picassent tirando del carro tal y como conté en este medio. No hace falta usar a los animales para ningún propósito y si sientes compasión, infórmate del facilísimo veganismo ya que disfrutas de lo mismo sin un infierno para millones de animales, sin financiar a las industrias más contaminantes, sin fomentar el hambre en el mundo y enfermar por mucho que se aprovechen de tu desconocimiento e ignorancia ya que como dice el título de este medio, estamos en el siglo XXI.

Es vergonzoso el trato que damos a unos seres vulnerables que nunca nos han hecho ningún mal, pero la codicia y dominancia de los humanos, lo puede todo a lo que como no, se suma el adoctrinamiento y ocultamiento a la infancia para que no puedan desarrollarse de manera empática en esta sociedad sin valores y que cada persona, tenemos una obligación moral de cumplir nuestra parte de responsabilidad individual. PACMA lucha contra todos los maltratadores, por el medio ambiente seriamente y TODAS las personas mediante la justicia social. ¡NO AL ABUSO ANIMAL EN NINGUNA DE SUS FORMAS!

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Distintos sí, pero no distantes Reconducirse hacia el interior puede ayudarnos a redescubrir lo que importa en la vida Paraguay: Abdo Benítez encubre violaciones de jóvenes en las Fuerzas Armadas Hoy en dia, el bendecido pueblo paraguayo sigue sufriendo la esclavitud cometida por uniformados cobardes ​Shakira y Piqué, ¿juzgados por igual? ¿Creéis que está igual de mal ser infiel que escribir una canción criticando al que te ha sido infiel? La Fiscalía te lo afina Hubo un tiempo que entre España y Catalunya existía una Mesa de Dialogo o de Negociación. Hoy parece finiquitada La destrucción de la sociedad Hay una permisividad que lo justifica todo