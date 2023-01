CATFormació explica cómo los formadores aplican la inteligencia emocional en las aulas Comunicae

miércoles, 18 de enero de 2023, 18:18 h (CET) La patronal de la formación no reglada de Catalunya, CATFormació, explica cómo la inteligencia emocional se puede definir como aquella capacidad para entender, reconocer y gestionar las emociones propias y ajenas. Una actitud fundamental para establecer relaciones saludables tanto a nivel personal como laboral Las emociones de una persona son muy difíciles de controlar y determinan una forma de actuar y de relacionarse. Cuando un docente está delante de un aula con la tarea de educar, es importante prestar atención a los estados emocionales de los alumnos, ya que, éstos pueden afectar a la educación y la formación de la clase.

La figura emocional del formador es un elemento clave para el desarrollo y el aprendizaje de los alumnos. Aplicar con conocimiento de causa una buena inteligencia emocional en las aulas, permite crear un ambiente emocionalmente sano, ideal para el crecimiento, desarrollo y aprendizaje de los alumnos.

En este sentido, el rol del profesor o docente está cambiando dejando de ser un simple transmisor de conocimientos. Factores como la empatía, la motivación, la autorregulación, la conciencia de uno mismo, la asertividad y las habilidades sociales son claves para una buena inteligencia emocional en las aulas.

¿Cómo aplicar la inteligencia emocional en el aula?

Hay muchas propuestas y muchos consejos de cómo es mejor aplicar una correcta inteligencia emocional en un aula. La patronal de la formación no reglada de Catalunya, CATFormació, expone algunas ideas a tener en cuenta:

Identificar y expresar las propias emociones de forma adecuada.

Mostrar que la persona con la que está tratando es importante.

Estimular la afectividad a través de la expresión regulada del sentimiento positivo.

Enseñar que en la vida no siempre se puede tener lo que se quiere. A veces es posible, aunque es probable que cueste mucho esfuerzo y trabajo.

Explicar que cuando se tiene un problema, lo primero que hay que hacer es reflexionar y después actuar de una manera pacífica, sin dañar a otras personas para solucionar el problema.

Gestionar los estados de ánimo y emociones negativas. No se trata de reprimirlas, sino de expresarlas, dejarlas salir de forma constructiva. Cursos Qdcursos: Inteligencia emocional en estado puro

Qdcursos, el principal proyecto que CATFormacióestá liderando en la actualidad, es la aplicación líder y referente que contiene toda la oferta formativa de formación profesional ocupacional de todo el territorio catalán, cuenta este 2023 con una gran oferta formativa de cursos sobre inteligencia emocional.

El equipo de marketing de Qdcursos explica que "en este inicio de 2023 los centros de estudios han introducido muchos cursos formativos sobre inteligencia emocional y similares debido a la gran demanda de los usuarios respecto a esta temática".

Sin lugar a dudas, esta aplicación de cursos de formación tiene como finalidad ofrecer una gran y actualizada oferta formativa en función de las necesidades de los usuarios para mejorar sus competencias profesionales.

