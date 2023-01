OK Mobility presenta en FITUR su revolucionaria Wallet B2B para empresas y agencias del sector turístico Comunicae

miércoles, 18 de enero de 2023, 13:50 h (CET) Empresas y agencias de viajes podrán disponer de días de movilidad a un precio fijo y con disponibilidad garantizada OK Mobility ha presentado hoy en la 43ª edición de la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2023, su revolucionaria Wallet B2B dirigida a empresas y agencias del sector turístico. Se trata de un revolucionario e innovador producto con el que cadenas hoteleras, empresas y agencias de viajes, entre otros actores del sector, pueden contratar días de movilidad durante todo el año, a un precio fijo y con disponibilidad garantizada en toda la red de OK Stores de la compañía.

La nueva Wallet B2B está disponible en cualquiera de las 56 OK Stores que la compañía tiene distribuidas en las principales ciudades de 11 países: España, Portugal, Italia, Alemania, Francia, Grecia, Malta, Croacia, Serbia, Montenegro y Estados Unidos.

En este sentido, el Director Comercial de OK Mobility, Javier Costana, ha destacado que "tras el lanzamiento, a finales de 2022, de la Mobility Wallet dirigida a particulares, a través de la cual nuestros clientes pueden disfrutar con libertad de días de movilidada un precio fijo y pudiendo elegir el tipo de vehículo que mejor se adapte a sus necesidades en cada momento, damos ahora un paso más y extendemos este revolucionario e innovador producto a las empresas del sector turístico".

Un anuncio que OK Mobility ha hecho público en la jornada de inauguración de esta feria líder a nivel internacional del sector turístico, donde participa, por décimo año, con su propio stand. En este sentido, se trata de una edición especial para la compañía, que participa ampliando notablemente las dimensiones de su espacio. Una ampliación que, tal y como ha destacado el Director General de OK Mobility, Iván Meléndez, "llevamos a cabo acorde al crecimiento y la expansión que venimos protagonizando en los últimos años y que ha culminado con un 2022 marcado por grandes hitos en nuestra compañía".

Además de este nuevo lanzamiento, OK Mobility está presentado estos días en su stand de FITUR su gran apuesta por la movilidad global ante invitados, partners y colaboradores, así como los nuevos proyectos de cara a este 2023. Un año en el que la compañía prevé continuar por la senda de crecimiento y expansión que viene protagonizando en los últimos años. En este sentido, Meléndez ha asegurado que "seguimos avanzando pasos en nuestro Plan #OKontheRoad, hoja de ruta de la compañía para los próximos años, lo que nos ha llevado en la actualidad a posicionarnos como uno de los principales actores del sector de la movilidad en Europa, con la vista puesta en convertirnos en líderes de la movilidad global".

Además de ampliar las dimensiones de su stand esta edición, y en su intención de impulsar proyectos transformadores y sostenibles que generen un impacto positivo, OK Mobility va a registrar todos los consumos y recursos utilizados durante los días de la feria, con el objetivo de incluir las emisiones obtenidas a sus planes de compensación de la huella de carbono; responsabilizándose así de su impacto en el entorno.

