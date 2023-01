​Derecho a decidir En el año 2021, se llevaron a cabo en España 90.189 abortos reconocidos, desconocemos los no declarados Manuel Villegas

miércoles, 18 de enero de 2023, 10:07 h (CET) La premisa en la que se apoyan los abortistas para justificar el horrendo crimen que es la privación de vida a la criatura más indefensa y desamparada que existe, o sea, el feto, es que la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo.

Esto es una enorme falacia sin fundamento, ni razón que lo justifique, pues está más que demostrado científicamente que, desde el primer momento de su concepción, el embrión que se comienza a formar es un cuerpo totalmente distinto de la gestante. Por mucho que quieren dar razones para justificar esta sinrazón (recuerdo que mi padre nos decía, cuando los hombres no tiene razón buscan razones), el nuevo ser no es parte de la que lo porta. Es una nueva criatura que se está formando en el cuerpo de la madre, pero totalmente independiente de esta, aunque tenga la necesidad de nutrirse de ella, hasta el momento de su nacimiento. El ejemplo puede que parezca un poco grosero, pero se puede asimilas al huésped que alguien, por necesidad de este, lo acoge en su casa, lo alimenta y cuida de él hasta que se pueda valer por sí mismo y se encuentre en condiciones de abandonar su casa de acogida. Es una nueva criatura que se está formando en el cuerpo de su madre, y, en el momento de nacer, realizará su vida propia con todas sus incidencias. No es un apéndice de ella, sino una criatura independiente, no es una verruga, ni un apéndice intestinal sin que lo separado experimente sensaciones. El feto sufre, disfruta y tiene sensaciones de dolor o de gozo. Los pediatras recomiendan a las futuras medres que, durante la gestación, oigan buena música, ya que esto agrada al feto. Hace más de dos mil años que se conoce que experimentan sensaciones; cuando María, la madre de Jesús, fue a visitar su prima Isabel que llevaba seis meses de gestación, según palabras de esta, la criatura de su vientre saltó de gozo, al oír la salutación de María. Aparte de las connotaciones religiosas que este ejemplo pueda tener, lo que nos interesa es sacar la conclusión de que las criaturas gestadas, los fetos, sienten emociones, por lo tanto son criaturas no natas, cuya eliminación no deja de ser un crimen horrendo que se perpetra con toda impunidad, pues el asesinado no tiene capacidad ni medios para defenderse. Hay muchos matrimonios que por no haber tenido la posibilidad de engendrar un hijo están deseosos de adoptar, pues colmaría este hecho las apetencias de toda su vida. En el año 2021, se llevaron a cabo en España 90.189 abortos reconocidos, desconocemos los no declarados. Esto supuso una tasade 10,70 por cada mil mujeres. La pirámide poblacional española se está invirtiendo, mueren más personas que las que nacen. Sin embargo si no se practicasen los abortos, sería al contrario. Hemos hablado de matrimonios que desean adoptar hijos. Si se evitasen esos abortos con una política seria y eficiente dirigida por el Estado, de atención a las futuras madres que no pueden, la mayoría de las veces, por motivos económicos, hacerse cargo de la crianza del hijo que portan, las parejas que lo deseasen podrían hacerse cargo de esos seres, desvalidos, y no habría que recurrir a la exterminación de los mismos. Estamos de acuerdo en que hay que proteger a los animales, pertenezco a una asociación de salvaguarda de estos, pero lo que llega al colmo de la incongruencia y roza lo irracional es que si se maltrata o causa lesiones graves injustificadamente a un animal, según el artº 337 de la ley de Protección animal puede verse castigado con la pena de tres meses y un díaa un año de prisión e inhabilitación especial de un año y un día a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales. Todo el cariño, cuidado y atención a los animales, pero pienso, por simple lógica que más lo merece el no nato al que eliminamos con protección legal y sin merecer castigo alguno. Pero claro, las clínicas abortistas y los profesionales que los realizan traicionando el Juramento de Hipócrates, cuyo compromiso 5º dice: Hacer de la salud y de la vida de los enfermos la primera de mis preocupaciones no ganarían dinero. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

