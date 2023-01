​Los comités de la verdad El catecismo utilizado será aquel que contenga la normativa moralista del dictador de turno y de su corte de “obediencia esclavizada” Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

miércoles, 18 de enero de 2023, 09:39 h (CET) ¡Camaradas! ¡Siempre la Verdad! ¡El Partido será siempre vuestro guía!



Suena a Comunismo trasnochado. Método “comunal” para controlar la población. La palabra “Camarada” ha sido siempre la mayor hipocresía engañosa del débil. El Comunismo sólo ha hecho “autómatas trabajadores silenciosos”. La riqueza y la prosperidad siempre han sido un “apartheid” prohibitivo para los famosos “camaradas”.

Ahora, en España nos quieren someter al “Comité de la Verdad”. Estamento de control político selectivo. El catecismo utilizado será aquel que contenga la normativa moralista del dictador de turno y de su corte de “obediencia esclavizada”.

Tertulianos independientes, aquellos que comen poco pero siempre cocinando con sus manos, no paran de preguntarse:

Primero. Jurar y no cumplir lo que en el juramento se expresa, ¿qué es? Segundo. Prometer y no cumplir en el tiempo ni en las formas, ¿qué es? Tercero. Ofrecer ayudas en situación crítica y comerlas la burocracia, ¿qué es? Cuarto. Rechazar y despreciar públicamente al contrario porque no le sigue, ¿qué es? Quinto. Contemplar un parlamento sin libertad de opinión personal, ¿qué es? Sexto. Consentir los proyectos separatistas, ¿qué es? Séptimo. Olvidarse, intencionadamente, que la Historia se lee de “izquierda a derecha y de derecha a izquierda”, ¿qué es? Octavo. Intentar y Modificar las estructuras de nuestra Nación, ¿qué es? Noveno. Mentir de forma continuada, engañando al pueblo, ¿qué es? Décimo. Olvidarse de los derechos fundamentales del pueblo llano, ¿qué es?

Podrían seguir los tertulianos o mejor dicho, podrían ofrecer al pueblo llano “medios” para ponerse en contacto con cualquier estamento... ¡Ya verían lo que tenían que oír!

Señores, posibles candidatos al "Comité de la Verdad", comiencen por confesarse ante su propia conciencia y practiquen la penitencia de proclamar la "VERDAD DE TODOS".

