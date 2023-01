Los Mejores Casinos Bitcoin para Jugar en 2023 Te descubrimos los mejores cinco casinos donde podrás jugar con Bitcoin. Los mejores bonos, beneficios de apostar con esta criptomoneda, y más Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 18 de enero de 2023, 08:25 h (CET) Creo que todos hemos oído hablar sobre Bitcoin en algún momento de nuestras vidas, sin embargo, ¿sabías que también puedes apostar en casinos en línea con BTC? Es verdad, hoy en día, cientos de miles de jugadores apuestan cada día usando Bitcoin, la primera criptomoneda creada en todo el mundo.

También creemos que es importante que sepas que Bitcoin ha tenido mejoras gigantescas a su red a lo largo de su existencia, por lo que ya no te verás enfrentado a enormes comisiones y largos tiempos de espera para hacer una transacción, lo que la hace perfecta para jugar juegos de casino en internet.

Los Casinos Bitcoin lo tienen clarísimo, esta criptomoneda ha llegado para quedarse y su sinfín de ventajas que tiene con respecto a las apuestas en línea deja esto en evidencia. Por ende, dichas plataformas han inteligentemente incorporado a BTC a sus métodos de pago e incluso algunos casinos han decidido ser exclusivamente de Bitcoin y otras criptomonedas.

En este artículo te hablaremos sobre el Top 5 Casinos de Bitcoin que existen en la actualidad, los cuales son seguros y poseen los mejores bonos del mercado, junto a pagos veloces y una genial atención al cliente. ¿Qué esperas? ¡Vamos a por ello! Esta guía está diseñada para que puedas escoger entre los mejores casinos bitcoin que hay en 2023 para que comiences a jugar hoy mismo.

Top 5 Casinos Bitcoin en 2023

1/ Winz.io Casino



Así es, este es el legendario Casino Winz, el cual luego de establecerse en el año 2020, ha logrado superar a los titanes de la industria y posicionarse como uno de los mejores casinos de bitcoin para todo tipo de jugadores. Además, recientemente, han abierto su sección de apuestas deportivas y han traducido el sitio web completo al español ¿increíble, no? Alfin y al cabo, no por nada este Casino con Bitcoin tiene el primer lugar en nuestro top cinco.

Cuando entramos por primera vez, nos topamos con un diseño fenomenal, atractivo y conciso; nos logra enviar un mensaje directo, este es un casino de tomo y lomo.



Bonos y promociones en Winz Casino



Bono de bienvenida



Cuando te registras por primera vez en Winz Casino, tendrás dos opciones para elegir como bono de bienvenida:

Bonos para tragamonedas: Recibe hasta 300 giros gratis sin requisitos de apuestas ingresando el código bonus SLOTS y, dependiendo del monto depositado, recibirás:

● 50 giros gratis por un depósito de 0.001 BTC ● 150 giros gratis por depositar 0.002 BTC ● 300 giros gratis depositando al menos 0.004 BTC

Bonos para juegos de casino en vivo: Recibe un cashback de 10% diario durante 14 días por un depósito mínimo de 0.0012 BTC en alguno de tus primeros tres depósitos ingresando el código bonus LIVE antes del depósito. Luego podrás jugar tus juegos preferidos del casino en vivo y obtendrás tu reembolso cada día sin límite máximo.

Torneos y Club VIP en Winz Casino



Este casino bitcoin, además de ofrecer ambos bonos de bienvenida, posee torneos recurrentes donde varios jugadores podrán competir en juegos de proveedores seleccionados para ganar una parte de un tremendo pozo de premio, que suele ser de varios miles de dólares.

Asimismo, poseen un programa de fidelidad bastante lucrativo el cual posee recompensas hechas a medida en base a tus preferencias de juego, un gerente dedicado que te ayudará en lo que necesites y un incremento en los límites de apuestas, lo que es útil para los grandes apostadores.

Pros y contras de Winz.io Casino

Ventajas: ● Está traducido al español ● Tienen juegos provably fair ● Promociones exclusivas en ciertas temporadas ● Lucrativo programa de fidelidad ● Gran colección de juegos de casino ● Bonos lucrativos ● Cero requisitos de apuesta

Desventajas:

● No poseen aplicación móvil

2/ Bitcasino.io



El segundo lugar en nuestra lista de los mejores casinos con bitcoin corresponde a Bitcasino, uno de los veteranos de la industria el cual proclama ser el primero en obtener su licencia en todo el mundo. A primera vista, podemos ver un diseño pulcro, minimalista el cual prioriza los colores blancos por sobre el resto y demuestra ser un casino con bitcoin de primera clase para los mejores apostadores del mundo del iGaming. Como aprenderás a continuación, esto se confirma claramente en la naturaleza de sus bonos de casino.



Bonos y promociones con Bitcoin en Bitcasino.io



Bonos de bienvenida



Por el momento, este Casino de Bitcoin posee dos bonos de bienvenida para recibir a sus nuevos jugadores. En el primero, deberás realizar tu primer depósito, jugar por una semana y, en el octavo día obtendrás un reembolso del 20% para tus pérdidas netas (tope máximo de 10,000 USDT). El segundo consiste en activar un “boost” para el juego “Dead or a Wild” y aumentar tus ganancias en un 10% por diez minutos (limitado a 10 mBTC).

Si quieres aprender más acerca de estos bonos, puedes leer sus términos y condiciones en la sección de promociones.

Promociones y torneos



● Road to Riches (Torneo semanal): Apuesta en tragamonedas y en el casino en vivo, acumula puntos y forma parte del TOP 200 y recibe una parte de un pozo de 50,000 USDT. Además, si llegas a ser parte de los primeros 20 jugadores, ganarás un boleto a una rifa y un estatus VIP. ● Road to Riches (Rifa): Luego de finalizar la serie de torneos, obtendrás boletos para la rifa si terminaste en el TOP 20. Entre los premios, encontramos viajes a Suecia para dos y recompensas en USDT. ● Predice el precio de Bitcoin: Cuando este torneo esté activo, ganarás una predicción por cada 100 mBTC apostados en tragamonedas. Si le aciertas, podrás ganar una parte de un pozo de 1 BTC.

Pros y contras de Bitcasino.io:

Ventajas: ● Poseen una aplicación para móviles ● Bonos y promociones tremendamente lucrativas para los grandes apostadores ● Traducido al español ● Están asociados con figuras conocidas e instituciones ● Poseen un Programa de Fidelidad muy conveniente

Desventajas: ● Los bonos de bienvenida podrían ser más lucrativos y llamativos, ya que tampoco se entiende muy bien qué son exactamente.

● No hay muchos bonos enfocados en los pequeños apostadores.

3/ Cloudbet Casino



En un comienzo, esta plataforma, cuando se lanzó en el año 2013, sólo admitía apuestas deportivas. De hecho, su primera apuesta colocada fue en octubre de ese mismo año, en donde 0.12 BTC, que en esa época equivalían a 24 USD, fueron apostados en la liga coreana de fútbol. No demoró mucho en ceder a las peticiones de los usuarios ya que, en febrero del 2014, debutaron su Casino Bitcoin, el cual ha ido mejorando día a día y se ha vuelto uno de los gigantes de la industria de las apuestas en línea.



Este artículo se enfoca en la sección del casino de esta plataforma, así que procederemos a analizar y comentar sus bonos de casino con Bitcoin.

Bonos y Promociones con Bitcoin en Cloudbet Casino



Bono de Bienvenida



Sí, bono, en singular. Para nuestra sorpresa, este casino bitcoin sólo ofrece un bono de bienvenida por el momento.

Por un depósito mínimo de 0.001 BTC (y valor equivalente en otras divisas), obtienes un bono de depósito del 100% de hasta 5 BTC o 50,000 USD (conviene claramente utilizar Bitcoin). Para liberar el bono, deberás apostar en juegos de casino y, gradualmente, se irá desbloqueando tu monto de bonificación (francamente, no se comprende muy bien). Además, tienes 60 días para ganar todos los puntos de bonos de bienvenida para liberar tu bonificación completa.

Club de Fidelidad



Si eres un gran apostador, te conviene formar parte de este Club VIP lo antes posible, ya que los beneficios que trae consigo son tremendos. Existen seis niveles que podrás alcanzar a medida que apuestas en juegos de casino. Acorde al sitio web, mientras menor sea el RTP del juego, más rápido progresarás de nivel.



Giros Gratis los Martes



Cada martes, podrás depositar 20 EUR o más y ganarás 20 tiradas gratis para el juego Good Luck Clusterbuster.

Torneos de Casino Bitcoin



De momento, hay dos torneos, “Grand Holidays” de Spinomenal y “Relax” de Relax Gaming. Básicamente, debes ingresar al torneo que quieras, apostar en las tragamonedas respectivas de cada proveedor de juegos y estarás participando por una parte de un pozo de €500,000 y €125,000 respectivamente.

Pros y contras de Cloudbet Casino:

Ventajas: ● Poseen juegos Provably Fair como Aviator ● Idioma español ● Sitio web con diseño elegante ● Tiradas gratis los martes ● Apuestas deportivas ● Aceptan una gran variedad de criptomonedas.

Desventajas: ● No se comprende bien el sistema de requisitos de apuesta para el bono de bienvenida. ● Para las tiradas gratis, solo tienes 24 horas para cumplir el requisito de apuesta.

● Falta más variedad de bonos de bienvenida.

4/ BitStarz Casino



Este casino bitcoin, el cual ha ganado numerosos premios a lo largo de su trayectoria que comenzó en 2014, se los merece absolutamente todos. Al llevar casi 10 años operando, la experiencia y aprendizaje que han acumulado los fundadores de BitStarz claramente se traduce en un casino de alta calidad donde podrás divertirte por horas en juegos de casino.



Bonos y promociones con Bitcoin en BitStarz Casino:



Bonos de Bienvenida



El paquete de bonos de bienvenida de este Casino Bitcoin se detalla a continuación:

● Bono de primer depósito: Por un mínimo de 20 USD, ganas un bono del 100% de hasta $100 o 1 BTC + 180 giros gratis. ● Bono de segundo depósito: Recibe un bono de igualación de 50% de hasta $100 / 1 BTC. ● Tercer bono por depósito: 50% de hasta $200 / 2 BTC. ● Cuarto bono de depósito: Bonificación por depósito de 100% hasta $100 / 1 BTC.

Los requisitos son de x40 y la apuesta máxima por ronda es de 5 USD.

Torneos y concursos en BitStarz



Por el momento, existen dos torneos semanales en curso:

● Slot Wars: Acumula puntos jugando en tragamonedas y compite contra 150 jugadores por una parte de un pozo de 5,000 USD + 5,000 giros gratis. ● Table Wars: Sólo los primeros 40 lugares se reparten el premio de $10,000 en efectivo. Acumulas puntos apostando en juegos de mesa. ● Sorteo de un Tesla: Gana un Tesla Model 3 en esta rifa. Para acumular un boleto de rifa, deberás apostar €100 (o un valor equivalente en otra divisa). Finaliza el 24 de enero de 2023.

Pros y contras de BitStarz Casino:

Ventajas: ● Paquete de bonos de bienvenida por tus primeros cuatro depósitos. ● Poseen rifas de lujo. ● Torneo gratis para los nuevos jugadores. ● Poseen un increíble programa VIP para los grandes apostadores.

Desventajas: ● Altos requisitos de apuestas. ● No está traducido al español.

5/ Bitcoincasino.io



Finalmente, nos topamos con un Casino de Bitcoin bastante novedoso y original. Respecto al diseño, podemos decir que nos gusta bastante, ya que tiene una buena elección de colores y los modelos de los personajes en tres dimensiones le pega muy bien.



Bonos y promociones con Bitcoin en BitcoinCasino:



Bonos de bienvenida



Como puedes apreciar, podrás elegir un personaje al momento de registrarte, y cada uno de ellos posee un bono diferente. Por ejemplo, Braverus te otorga un bono de recarga del 50% y Amaryllis incrementa tu suerte en los juegos de casino. Entre otras ventajas encontramos giros gratis, reembolsos diarios y más bonos de recarga. ¡Escoge sabiamente!

Además de esto, cuentan con tres bonos de depósito para tus primeros tres depósitos en su sitio web:

Bonos de depósito



Podrás obtener hasta 0.6 BTC con esta oferta en tus primeros tres depósitos, donde recibirás un bono de depósito del 100%, 50% y 50% en tu 1er, 2do y 3er depósito respectivamente.

Giros gratis el fin de semana



Esta oferta está disponible entre el viernes y domingo de cada semana. Podrás ganar hasta 100 giros gratis dependiendo de tu depósito.

Pros y contras de BitcoinCasino:

Ventajas: ● Sitio web sencillo y fácil de entender ● Tiene idioma español ● Poseen juegos provably fair ● Puedes escoger entre ocho bonos diferentes al registrarte ● Gran programa VIP

Desventajas: ● Los bonos poseen requisitos de apuestas muy altos (x40) ● Los términos y condiciones no están traducidos al español ● No cuentan con aplicación móvil ● El bono de bienvenida sólo te brinda hasta 0.6 BTC



Ventajas de apostar en Casinos con Bitcoin Bitcoin es una de las criptomonedas, por lejos, más conocida en todo el mundo. A menos que estés viviendo bajo una roca, probablemente ya sepas que esta moneda se puede utilizar para transferir dinero alrededor del mundo. Sin embargo, puede que no estés al tanto de sus innumerables beneficios para las apuestas en línea. A continuación, te contaremos más sobre usar esta moneda en Casinos Bitcoin.



Anonimato al jugar



Para tener una billetera Bitcoin no debes ingresar datos personales en lo absoluto. Asimismo, los casinos bitcoin suelen no pedir datos personales a menos que vayas a jugar con cantidades enormes de dinero.

Mejores bonos



Como ya has observado, los casinos con bitcoin suelen ofrecer mejores bonificaciones a los usuarios que jueguen con BTC.

Menores comisiones en depósitos y retiros



En la red de Bitcoin, por cada transacción deberás pagar una comisión para los mineros (básicamente, para quienes brindan su poder computacional para mantener la red activa). Sin embargo, esta comisión es extremadamente baja, por ende, tus depósitos y retiros en los Casinos de Bitcoin apenas verán un impuesto adicional. Esto es una ventaja por sobre los métodos de pago tradicionales ya que la mayoría de los procesadores de pagos suelen cobrar altas comisiones por cada transacción en fíat.

Conclusiones



Apostar en Casinos con Bitcoin ofrece una ventaja inigualable, además de una comodidad y seguridad mejoradas. Si ya te has convencido con este artículo, te invitamos a escoger entre los mejores 5 casinos bitcoin de nuestra lista para comenzar a jugar.

Preguntas Frecuentes sobre Casinos Bitcoin

Sabemos que no todos están familiarizados con los Casinos de Bitcoin, por ende, hemos redactado una sección con las preguntas más frecuentes que suelen tener los jugadores nuevos que quieren probar su suerte con Bitcoin. Esperamos que sea de ayuda y aclares todas tus dudas.

¿Es seguro apostar con Bitcoin?



En efecto. Asegúrate de operar con plataformas licenciadas y con buenas reseñas en internet. Si quieres irte a la segura, prueba cualquiera de los casinos de esta lista ya que son lo más seguro que hay con respecto a Casinos Bitcoin, por lo que tu información personal estará en buenas manos. Sin embargo, hay ciertos riesgos asociados a transferir criptomonedas como Bitcoin, ya que, si haces una transacción a una billetera equivocada, no podrás pedir un contracargo.

Además, debes asegurarte de que estés comprando Bitcoins en los sitios indicados. Lo más riesgoso es comprar en el mercado P2P, ya que debes tener alguna garantía de que la persona que reciba tu dinero fíat te enviará de vuelta los Bitcoins equivalentes. Siempre asegúrate de adquirir criptomonedas en una casa de cambio de confianza.

¿Los Casinos Bitcoin tienen buenos bonos?



Sí. Y este artículo lo demuestra. Por lo general, los Casinos Bitcoin suelen tener bonos mucho mejores que los casinos en línea tradicionales que utilizan divisas fíat. Esto es de cierta forma un incentivo para que los jugadores apuesten con criptomonedas y es una buena manera de atraer nuevos apostadores a sus plataformas.

¿Cómo puedo comprar Bitcoin para jugar en línea?



Primero que nada, debes decidir dónde y cómo comprar tus BTC. Por lo general, cada país tiene Exchanges o casas de cambio nacionales donde podrás intercambiar dinero fíat por criptomonedas. Asegúrate de que sean sitios confiables ya que tendrás que ingresar información personal. Otra opción es adquirir Bitcoin en empresas internacionales como Binance, que permite comprar criptomonedas con tarjetas de crédito o débito. La última y más riesgosa opción es comprar Bitcoin en el mercado P2P, que es básicamente transferir dinero fíat a un desconocido y que éste te envíe Bitcoins de vuelta, así que debes confiar en quien vende y en la plataforma.

Luego, debes configurar tu billetera Bitcoin. Todas las casas de cambio en línea tienen billeteras integradas, por lo que puedes usar esas, pero sólo para transferir tus Bitcoins al casino en línea, ya que no son lo suficientemente seguras como para guardar tus ahorros en cripto. Otra alternativa es comprar Bitcoin directamente al Casino online, ya que algunos, mediante servicios de terceros como Changelly, te permiten transferir dinero fíat con tarjetas de crédito o débito y recibes tus BTC automáticamente a tu cuenta de jugador del casino.



¿Es legal apostar con Bitcoin?



Para verificar la legalidad de las apuestas con criptomonedas en tu país, revisa la ley vigente respecto a las apuestas en general y ve si mencionan algo sobre las criptomonedas. Hoy en día, cada nación ya debería tener a las criptomonedas reguladas en términos de pago de impuestos, sin embargo, existen países en donde apostar (con o sin cripto) es ilegal, así que asegúrate de estar dentro del marco regulatorio para no infringir la ley.

Advertencia sobre la adicción a las apuestas

