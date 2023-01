Alejandro Vilpa, el talento literario emergente surgido de México, saca una nueva novela

Editorial Caligrama publica El aliento de los inocentes, una obra dura, sin concesiones, donde se retratan las disfuncionalidades que esconde el alma humana y que tiene todos los ingredientes para dar el salto a una versión audiovisual.

Alejandro Vilpa (México, 1994) es un joven talento literario que está derribando las puertas del mercado editorial a base de construir novelas tremendamente sólidas, que están llamando poderosamente la atención de la crítica especializada a ambos lados del charco atlántico. Ahora vuelve a la carga, de la mano de Editorial Caligrama, con un nuevo y poderoso thriller que se presenta como todo un reto, donde no caben concesiones ni melindres.

No es casualidad que Vilpa haya sido identificado como el nuevo autor icónico en cuanto a la narrativa que mejor describe la violencia que anida en la sociedad mexicana. Se está ante un libro que escapa de la falsa equidistancia y que funciona como un hábil juego de espejos que logra que el lector sea vea reflejado a sí mismo y que se haga las grandes preguntas con relación a dónde se encuentran los límites de lo moralmente admisible.

La trama pivota sobre un personaje que atesora todas las trazas de convertirse en memorable: el escritor Francisco Rojas, un tipo especializado en las novelas de crímenes. De alguna manera, se convierte en el aparente único testigo del autor de una serie de feminicidios que están atemorizando a la, ya de por sí, convulsa Ciudad de México. El alcoholismo y la salida del armario son otros ingredientes que acompañarán a Rojas en una espiral que amenazará con llevárselo por delante mientras trata de entender quién es realmente él en el mundo.

La carrera literaria de Alejandro Vilpa parece meteórica: después de publicar varios relatos a nivel internacional, debutó en 2020 con su primera novela negra: La otra vida de Rebeca Smirnov, una obra que sonó fuerza en toda Latinoamérica y también en España. Invitado al mítico Festival de Cannes como prometedor artista joven, su capacidad creativa parece en constante ebullición.

A continuación, un ejemplo de la fuerza de su narrativa: «La cabeza me dolía y el olor a tabaco me rondaba la nariz. Mi estómago despedía el sabor a tequila por mi garganta, que me quemaba. Volteé a ver la cama donde había dormido, deslumbrada por el sol que entraba por la ventana. El sonido de los autos arrancando y frenando desesperados ya se anunciaba, como cada mañana, en el centro histórico de la ciudad de México». Mucha calidad. Lo dicho: habrá que seguir la pista muy de cerca Alejandro Vilpa.

