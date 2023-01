MTPA, La Oficina de Turismo de Isla Mauricio, estará presente en FITUR para promocionar este paraíso del Indico Comunicae

martes, 17 de enero de 2023, 18:34 h (CET) Bajo la nueva marca "Es el momento de descubrir Isla Mauricio", MTPA (Mauritius Tourism Promotion Authority) participa en Fitur 2023, una de las ediciones más importantes de la Feria internacional del Turismo en un contexto marcado por la aceleración de la actividad turística mundial Situada en medio del océano Índico, Isla Mauricio es un paraíso bendecido por la naturaleza que ofrece a sus visitantes rincones de una belleza difícilmente igualable. Sus cascadas y lagunas transparentes o sus arrecifes de coral, donde nadan exóticos peces de colores, son solo algunos ejemplos del rico hábitat natural de esta maravillosa isla que se conserva prácticamente intacto. La amabilidad de sus habitantes, sus lujosos hoteles, su gastronomía multiétnica, sus paisajes hechizantes y su clima suave se unen para potenciar la magia de esta isla a lo largo de todo el año. Por eso es el destino soñado, un "must "para todos aquellos que buscan, en otras latitudes, su edén particular.

Mauricio está firmemente comprometida con la sociedad y el planeta, y trabaja activamente para convertirse en un destino de turismo verde de referencia mundial. El gran reto está en considerar la transformación del sector turístico no como un gasto y sí como una inversión para el futuro de las nuevas generaciones y para ello, Mauricio, pone la ecología en el centro, ofreciendo a sus visitantes actividades cuidadas, que no solo hacen disfrutar a los turistas de todo lo que tiene que ofrecer la naturaleza mauriciana, sino que también actúan como un abrazo para el planeta.

Los hoteleros y operadores turísticos también participan activamente en este enfoque sostenible, implicando tanto a empleados como a huéspedes.

