Las claves para elegir la mejor mesa de centro y otros muebles en el hogar Emprendedores de Hoy

martes, 17 de enero de 2023, 10:23 h (CET)

Los muebles para el hogar son uno de los elementos imprescindibles a la hora decorar una casa, ya que tienen gran protagonismo en cada una de las estancias. Las dudas más frecuentes relacionadas con la decoración de los espacios suelen relacionarse con qué modelo y estilo elegir, dependiendo del tipo de ambiente que se quiera transmitir. Madrid es reconocida por ser una de las ciudades con más propuestas en decoración especializada. En concreto, una de las tiendas referentes en muebles selectos de la capital explica las claves para elegir la mesa de centro ideal para el salón.

Crear salones dinámicos con mesas de centro versátiles. Las claves para elegir las mejores opciones La decoración de las zonas comunes suele ser de una de las decisiones más difíciles. Como tienda y estudio de diseño referente en el sector desde 1998, desde portobellostreet.es explican la necesidad de tener en cuenta diferentes cuestiones para lograr un ambiente acogedor y agradable en los salones de estar sin renunciar a la comodidad. En este sentido, las mesas de centro son uno de los elementos que mayor impacto generan en estos espacios.

Acerca de la funcionalidad de las mesas de centro Por una parte, el estudio de diseño recomienda pensar en qué utilidad se le van a dar a las mesas de centro. Si la mesa se usará como espacio de trabajo de refuerzo o para comer, es muy probable que sea recomendable optar por opciones de mesas de centro elevables o con ruedas para que sean más versátiles. Mientras que pueden utilizarse opciones estáticas si no se busca una doble función.

Materiales de los muebles elegidos El material de la mesa aportará carácter y significado al conjunto de la decoración en el salón. Las tradicionales mesas de madera suelen aportar más calidez y dependiendo del acabado (no tratada, barnizada o lacada) pueden condicionar un estilo en particular, entre los que destacan el estilo nórdico, provenzal o clásico. El estudio de diseño explica que, por su parte, recomiendan las mesas de cristal en espacios reducidos para lograr dar una sensación de amplitud, elegancia y luminosidad, aunque debe tenerse en cuenta que habitualmente requieren de mantenimientos más delicados por su mayor fragilidad.

La incorporación de mesas de centro de cerámica o mármol pueden aportar un estilo sofisticado y exótico. En una categoría muy diferenciada se encontrarían otros materiales menos comunes, como el metal. Este tipo de materiales se recomienda para personas que busquen un estilo muy innovador.

Jugar con las formas y tamaños de las mesas En la actualidad, se pueden encontrar mesas con diferentes formas: redondas, cuadradas o rectangulares. Combinar la forma y la extensión de estas con el conjunto del espacio dará paso a ambientes más armónicos.

Consejos generales a tener en cuenta a la hora de decorar diferentes estancias del hogar La tienda de decoración Portobellostreet.es ha marcado la diferencia en el sector por su extensa selección de muebles para todas las estancias. Con presencia tanto online como presencial en Madrid, ofrecen soluciones únicas para cada área, ya sea para el salón, el comedor, el dormitorio, el despacho, el jardín, el baño o la cocina.

Desde su servicio de interiorismo pueden aconsejar para elegir cualquier tipo de mueble, y para ello es necesario conocer los objetivos que se buscan y el presupuesto disponible. En este sentido, por poner un ejemplo explicando cómo renovar la tarima del hogar. Si se busca una opción exclusiva, destaca el pavimento de gran formato de Lignum Elite, elaborado con madera roble.

Un aspecto diferenciador que ha proporcionado gran popularidad a la tienda es que, precisamente, cuentan con la opción de ofrecer directamente un consejo profesional desde su departamento de estudio de diseño. Por ello, son capaces de realizar una selección exhaustiva y a medida dependiendo de la necesidad de cada espacio.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Elías Asfura y Fundación Marie incentivan el deporte en Honduras ¿Es bueno vestir a los perros?, según la Asociación Española de Perros de Apoyo ¿Qué va a demandar el mercado a las empresas de inteligencia de medios en 2023? Las claves para elegir la mejor mesa de centro y otros muebles en el hogar Detección de fugas de agua en Madrid, por Guijarro Fontaneros