La cuesta de enero se mantendrá hasta el mes de marzo por del alza de los precios y la pérdida de poder adquisitivo En los primeros días del año, se ha duplicado el tiempo que los españoles necesitan para devolver un préstamo respecto al mismo mes de 2022 Redacción

martes, 17 de enero de 2023, 11:02 h (CET) El comienzo de año viene marcado por un gran incremento de la inflación que ya comenzó a final del 2022, incentivado por la subida de los precios de la luz y del gas. Esto ha obligado a los bancos centrales a realizar subidas de tipos de interés, afectando directamente al precio de las hipotecas, entre otras cosas y, por ende, aumentando el coste de vida. Según afirman desde Lendo, uno de los marketplace de préstamos más grande de Europa, la cuesta de enero se mantendrá hasta, aproximadamente, el mes de marzo como consecuencia del alza de los precios y la pérdida de poder adquisitivo que ha experimentado el grueso de la población.

La suspensión y rebaja del IVA en los alimentos, el cheque de 200 euros para familias vulnerables o la congelación del precio de los alquileres son algunas de las medidas que ha tomado recientemente el Gobierno para mejorar la situación económica de los hogares en España. A pesar de ello, Lendo ha experimentado un crecimiento del 513% en el número de solicitudes de préstamos en la primera quincena de enero de 2023 respecto al mismo periodo del año anterior.

Este aumento en el número de solicitudes va de la mano del incremento en los plazos de amortización y, de hecho, según los datos recogidos por la plataforma, se ha reducido la capacidad de pago de los españoles. De esta manera, en los primeros quince días del 2023, prácticamente se ha duplicado el tiempo que los españoles necesitan para devolver un préstamo respecto al mismo mes del 2022, ya que este enero la amortización de los créditos solicitados es de 30 meses y en enero del año pasado fue de 18.

No obstante, esta alternativa implica algunos riesgos. Si bien puede ayudar a reducir los costes asumidos mensualmente por un crédito, también hará que, a la larga, se acabe pagando más intereses. “Recomendamos a los usuarios que necesiten un crédito que comparen y analicen el mayor número de ofertas de préstamos para poder ahorrar en costes antes de tomar la decisión final”, señala Luciana Blasco, country manager de Lendo en España.

Tener una buena salud financiera es fundamental y, en especial, durante fechas destacadas, como la cuesta de enero. En este sentido, Lendo propone una serie de consejos para hacerle frente:

- Eliminar los gastos hormiga

Desayunar en un bar, pedir comida a domicilio, coger un taxi para desplazarse por la ciudad, pagar por suscripciones que no se utilizan o comprar un refresco en una máquina expendedora, son algunos de los ejemplos de gastos hormiga que se realizan en el día a día.

El impacto de estos gastos, debido a su reducido importe, tiende a pasar desapercibido para el comprador, pudiendo llegar a ser un problema si no se tienen en cuenta en el presupuesto mensual. La solución pasa por la optimización de estos, identificándolos y reduciendo la frecuencia con la que se recae en ellos.

- Planificar los gastos y finanzas

Crear un presupuesto realista teniendo en cuenta la situación financiera personal y el tiempo que abarcara ayuda a ser plenamente consciente del dinero con el que se cuenta. Por eso, es necesario hacerlo en base a los gastos e ingresos mensuales o anuales, elaborando una lista de las necesidades esenciales que permita visualizar mejor en qué invertir el dinero.

- Aprovechar las rebajas

Las rebajas son el momento perfecto para realizar compras de productos o servicios, siempre que sean realmente necesarios. Hacer una lista con aquello que se necesita de verdad ayuda a marcar un presupuesto y no gastar más de lo necesario. Además, el Ministerio de Consumo recomienda fijarse bien en las etiquetas, ya que deben incluir el precio inicial, el actual junto con la oferta y el descuento.

- Controlar el uso de las tarjetas de crédito

Según los últimos datos del Banco de España, en el segundo trimestre del 2022 había un total de 40,46 millones de tarjetas de crédito en circulación, lo que suponía un 7,12% más que en el mismo trimestre del año anterior. El evidente crecimiento de este método de pago, acelerado por la pandemia, convierte su uso incontrolado en un posible riesgo. Con el objetivo de evitar un endeudamiento, es necesario mantener un control estricto del estado financiero a través de una limitación mensual de gastos.

