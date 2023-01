Campaña de +Madrid a favor de Martínez-Almeida Rita Maestre, candidata de +Madrid a la alcaldía de Madrid en las próximas elecciones, aparecía en Nueva Economía Fórum al principio del año político José Luis Heras Celemín

martes, 17 de enero de 2023, 10:00 h (CET) ¿Espera que el PSOE y Unidas Podemos sean el apéndice de + Madrid para vencer al actual alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida; o cree que, en última instancia, +Madrid será la muleta que use el PSOE para apuntalar a Pedro Sánchez?

Rita Maestre, candidata de +Madrid para buscar la alcaldía de Madrid en las próximas elecciones municipales, aparecía en Nueva Economía Fórum al principio del año político. Madrugando a las nueve de la mañana del lunes. Y adelantándose en unos meses al resto de los candidatos que van a competir con ella, puede que debido a su estado de mujer encinta. Aceptada la situación, con las contracciones preparto que avisó y la distancia a la fecha electoral que pudieran aconsejar la premura, el interés sobre su comparecencia tenía una curiosidad doble y enconada: Qué puede decir que beneficie a +Madrid. Qué interesa al electorado madrileño que vota +Madrid. En principio, era lógico el avance de un programa electoral compuesto hace meses. Absurdos y sin disculpa los errores de bulto que se le escaparon, como la fecha de compra de los terrenos para hacer la Operación Chamartín, hoy Madrid Nuevo Norte. Era posible la toma de datos y la lectura de la Nota de Prensa, pero pasado un rato, antes de ver el quid de la entradilla del principio, había que echar la vista hacia la formación. Mas País, base de más Madrid y otros más, surgió, según se ve en su origen (y se lee en wikipedia), para recoger los votos del electorado de izquierda que pudieran aborrecer a los partidos que hoy forman la coalición PSOE-UP; y para hacer un chiringuito político en el que asentar a represaliados y mantener a afines. A la vuelta de unos años, Más Madrid, mantenido por Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid mientras ella fue alcaldesa, es hoy un amasijo político suelto, o soltado, de personas de condiciones varias. Visto como parte del todo que lidera Iñigo Errejón, Más País y sus más, hasta ahora ha sido la herramienta, confusa y casi fraudulenta, que ha usado los votos de quienes rechazaban la coalición PSOE-UP, para revertirlos a la misma sin contar con los electores. Por esto, si la formación sigue, es debido a dos hechos: El rechazo a la coalición PSOE-UP de los que votan +País perdura. La voluntad de los que, otra vez, prestan su concurso y sigla para usar en beneficio de PSOE y UP votos ajenos. En esta situación, lo lógico, por necesario para toda la izquierda, es lo que parece un ataque de todos juntos contra el adversario común alcalde Martínez-Almeida. Con cuidado para que, como entre bomberos según advirtió alguien en una de las mesas de Prensa, nadie pise la manguera de nadie. A primera vista, la táctica común de todos contra el alcalde actual da titulares noticiables, llena mentes y bocas; y parece que puede usar las fobias y tirrias que existan. Pero al usar o caer en la trampa de todos contra Martínez-Almeida, lo que de hecho se pone de manifiesto es que en la refriega política que monta la izquierda, con mangueras pisadas y sin flujo, se aviva el cirio, el pábilo, la candela o la vela de Martínez-Almeida. Había que trasladar la pregunta del principio a Rita Maestra, pero ésta, embarazada, intentó dar un capotazo desvaído y desviado. En el turno de preguntas, varias y algunas suaves, pudo dar fe de casi todo y demostrar el motivo para que +Madrid pueda desbancar al PP y al PSOE de la alcaldía madrileña en beneficio de Madrid. Con su programa electoral esbozado y explicado a retazos, hizo poco, casi nada. Sin querer o pretendiéndolo, piso la manguera del bombero o bombera de al lado: Dio la bienvenida a Madrid a la no madrileña candidata PSOE para la alcaldía. - Rita Maestre se adelanta al PSOE y UP y entra en campaña. - dijo alguien en la parada del BUS. - Más Madrid puede tratar de ayudar a Pedro Sánchez, pero el PSOE y UP no pueden ceder su sitio en Madrid a Rita Maestre, les va, más que el estar, el ser y seguir siendo. Al tiempo, esto en Madrid; y esta es la campaña de +Madrid a favor de Martínez-Almeida. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

