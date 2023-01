Erum Vial explica los motivos para elegir su baliza conectada PF Led One V16 Comunicae

lunes, 16 de enero de 2023, 16:56 h (CET) PF Led One V16 se posiciona como la opción de compra más atractiva dentro de la categoría de luces de emergencia V16 conectadas El pasado mes de diciembre el gobierno aprobó el Real Decreto 159/2021 que regulaba los servicios de auxilio en las vías públicas y que definía técnicamente las características con las que tenían que contar las luces V16 geolocalizadas y conectadas con la plataforma de Tráfico. De este modo, la luz de emergencia PF Led ONE V16 desarrollada y fabricada por Erum Vial, división de Erum Group, pasaba a ser oficialmente una luz de emergencia que cumple al 100% los requisitos para ser sustituta oficial del triángulo de emergencia.

Por tanto, según dicta el Real Decreto, el 1 de enero de 2026 solo se podrán usar, y serán obligatorias, las balizas de emergencia conectadas a la plataforma oficial de tráfico, quedando obsoletos los triángulos, así como las balizas V16 no conectadas. Todos los conductores españoles deberán llevar en sus vehículos la baliza V16 conectada, para señalizar correctamente en caso de avería o accidente la posición en la que se encuentra el vehículo inmovilizado en la carretera.

¿Por qué elegir PF LED ONE V16?

PF Led ONE V16, cumple con todos los requisitos para su homologación y se posiciona como la luz de emergencia V16 conectada más versátil del mercado, además de contar con valores añadidos que la sitúan como opción favorita entre sus competidores:

Diseño innovador fabricado en España. Gracias a la sobre-elevación de sus leds PF Led ONE V16 se convierte en la única baliza V16 geolocalizada visible en vehículos que disponen de barras de techo laterales. Esta sobre-elevación también permite que bajo condiciones meteorológicas adversas, como por ejemplo nevadas, la lámpara no se cubra de forma inmediata.

Doble sistema de fijación, magnético y adhesivo. Otra de las características que diferencian esta luz de emergencia geolocalizada de otras opciones que hay en el mercado, es su sistema de fijación al vehículo. Dispone de adherencia mediante imanes. Erum Group fabricante de esta innovadora baliza, no ha querido dejar atrás los vehículos que disponen de techo de cristal, plástico o de carbono, e incluye un disco adhesivo de doble cara que permite su fijación en todo tipo de superficies. Una gran ventaja incluso para los motociclistas.

Única luz de emergencia V16 geolocalizada que se preocupa por el medioambiente. Desde Erum Vial, división de Seguridad Vial de Erum Group, también han tenido en cuenta a la hora de desarrollar esta V16 la protección del medioambiente. Su versión exclusiva ECO, llamada PF Led ONE ECO Black, se convierte en la primera baliza v16 conectada del mercado fabricada en plástico reciclado que nace con una doble finalidad; proteger a los conductores en vías de circulación y también el medioambiente.

Calidad garantizada. Tal y como se comentaba anteriormente PF Led ONE V16 es un producto fabricado en España bajo rigurosos estándares de calidad. Erum Group fabricante líder en los sectores de automoción, retail, horeca, alimentación, entre otros, dispone de numerosas certificaciones ISO que garantizan la calidad de su V16 Conectada, así como el estricto cumplimiento sobre la normativa o requisitos de fabricación por parte de la Unión Europea. La baliza PF Led ONE V16 dispone de 12 años de garantía oficial de producto e incluye 12 años de conectividad.

Aplicación móvil PF RESCUE. Mediante esta aplicación desarrollada por Erum Vial que actúa de forma independiente de la baliza, el conductor podrá acceder a información relevante como el tráfico, contactar con su compañía aseguradora, conectar con Google Maps, realizar el seguimiento de la grúa, o acceder a una serie de servicios premium relacionados con su vehículo, obtener ofertas y descuentos… ¿Cómo se activa la baliza V16 conectada PF LED ONE?

En caso de avería o accidente su colocación es simple e intuitiva. La baliza conectada PF Led ONE v16 se enciende con un simple giro de la carcasa. En ese momento, comienza a emitir la señal de su ubicación a través del GPS. La geolocalización de estas balizas V16 es instantánea, por lo que el tiempo de respuesta de los servicios de atención en carretera se acorta en comparación a las herramientas y métodos tradicionales.

En conclusión, portar en la guantera del vehículo este tipo de dispositivos v16 conectados es un gran paso que sin lugar a dudas salvará vidas y evitará accidentes. La baliza PF Led ONE V16 conectada ya se puede reservar a través de la página web del fabricante PF Seguridad Vial y en PF Led ONE V16.

