Giroverd estrena página web gracias a las ayudas del Kit Digital

lunes, 16 de enero de 2023, 10:35 h (CET) La empresa, especializada en la instalación de césped artificial en viviendas particulares y empresas, lanza nueva página web gracias a las ayudas del Kit Digital, de los fondos europeos Next Generation En Giroverd, se podrá encontrar césped artificial de alta calidad y realismo, que presenta 8 años de garantía y que puede instalarse en todo tipo de espacios. En la nueva web, también se pueden encontrar otros productos como las tarimas o las vallas sintéticas.

Es una empresa dedicada a la suministración del césped artificial de alta calidad, el cual pasa por un exhausto control de calidad que permite ofrecer la máxima garantía y durabilidad a los clientes. El servicio principal de Giroverd es la instalación especializada de césped artificial para empresas y clientes particulares, así como la instalación de césped artificial en recintos deportivos y hasta proyectos personalizados de paisajismo. Se adaptan a las necesidades de cada cliente, promoviendo una atención personalizada a medida, para crear espacios únicos y adaptados a las necesidades y preferencias de cada persona y de cada lugar.

El usuario, puede elegir entre 6 modelos distintos de césped artificial y cada uno de ellos cuenta con unas particularidades distintas. En esta nueva página web, el cliente puede disfrutar de una experiencia de navegación completamente autónoma, pudiendo acceder fácilmente a cada sección. Gracias a un equipo especializado, el usuario podrá conocer todos los detalles y particularidades de cada modelo de césped artificial y diferenciar los tipos de textura, acabados, alturas, colores, etc.

El césped artificial puede tener muchas aplicaciones y, desde Giroverd, ofrecen servicios especializados de instalación en todo tipo de espacios, ya sea para jardines, piscinas, patios, terrazas… Se adaptan a todas las necesidades y estudian y valoran la viabilidad y posibilidades que presenta cada caso, de forma particular. Además del césped artificial, en Giroverd también presentan otro tipo de productos como las tarimas y las vallas sintéticas, que permitirán hacer más bonito y más seguros los espacios exteriores de viviendas particulares o empresas. Para conseguir más información de los productos y servicios que ofrecen, se puede contactar a través de la página web.

Giroverd

https://www.giroverd.com/

Pol.Ind, Ctra de Vilablareix, 4, El Mas Aliu, 17181 Girona

872 20 21 41

641 58 30 61

info@giroverd.com

