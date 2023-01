Celebración de cumpleaños en Barcelona con Day Off Events

Las fiestas son ideales cuando se celebra algo especial como la Navidad, un compromiso matrimonial o algún cumpleaños. Por supuesto, la misión más complicada de todo el proceso es hacer la lista de invitados, organizar el catering y el lugar donde se realizará. En ese sentido, la empresa organizadora de fiestas y eventos Day Off Events ofrece un servicio personalizado y completo, con muchos packs de fiesta para escoger: Bday Party (fiesta de cumpleaños), It’s My Party (puesta de largo), Collage Campus Fest (fiesta de graduación), Ciao Bella’s Secret (despedida de soltera), Shark a Party (fiesta en la piscina o en la playa), Tarde-Oh! (fiesta afterwork), Boat Beat Party (fiesta en catamarán), See U Sun (puesta de sol en catamarán + cena), Summer Party (cena de empresa en verano) y la Xmas Dinner Party (cena de empresa de Navidad). Cualquiera de las fiestas mencionadas anteriormente se puede adaptar a una celebración de cumpleaños en Barcelona, así los invitados pasarán una velada de ensueño y solo tendrán que preocuparse por asistir con sus mejores galas, sin pensar en preparativos.

Una celebración de cumpleaños que perdura con el tiempo Cada cumpleaños se espera que sea un momento mágico y grato de recordar para toda la vida, sobre todo cuando se cumple la mayoría de edad. Day Off Events tiene el pack de fiesta It’s My Party para los que cumplen los 18 años y el pack de fiesta Bday Party para la celebración de cualquier cumpleaños. Las empresas también pueden organizar fiestas para los empleados, sobre todo durante la temporada navideña o cuando se celebra algún logro colectivo.

En la celebración de cumpleaños en Barcelona solo se escoge la fecha, la hora y el lugar y el equipo de Day Off Events se encarga del resto. La productora de fiestas empezó su andadura allá por el 2008 y no ha parado de innovar y actualizar todos sus eventos y fiestas, con ganas de llevar la diversión a otro nivel. En plena noche barcelonesa hay mucho por escoger, así que también hay terrazas a disposición para estar al aire libre.

Entretenimiento e innovación Además de ofrecer un servicio de fiestas en Barcelona, la productora está ubicada en Madrid y Málaga. Asimismo, cuentan con su propio personal para ofrecer servicio en el evento, alquiler de elementos de decoración y shows en directo a un precio accesible.

Aparte de una fenomenal velada donde estén compañeros de trabajo o amigos, también es importante escoger un local que se adapte a las necesidades. En ese sentido, Day Off Events ofrece una variada cartilla: elegantes, coloridos, temáticos o sofisticados; todo dependerá de la cantidad de asistentes. En pleno auge de las redes sociales, muchas personas buscan los lugares perfectos para tomar fotografías y subirlas a la web, así que es útil tener diversas opciones a mano.

En definitiva, ante tantas ventajas, solo es necesario preocuparse por el look que se va a llevar ese día, de lo demás se encarga Day Off Events.