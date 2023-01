Egipto, uno de los viajes más demandados del año Emprendedores de Hoy

En el mundo existen infinidades de opciones turísticas, pero viajar a Egipto es una experiencia única e inigualable. No solo lo ratifica el blog de viajes La Vida No Es Solo Trabajar, sino el hecho que fue uno de los destinos más demandados en 2022 y tiene vistas de volver a serlo también en 2023. Se trata de un territorio que constituyó una de las grandes civilizaciones del mundo antiguo y alberga las famosas pirámides egipcias, consideradas una de las siete maravillas del mundo. La hospitalidad de sus habitantes es destacable y cuenta con una infinidad de cosas para hacer, de acuerdo al último viaje realizado por los autores del sitio web.

Características de Egipto Egipto es uno de los países más grandes de África en cuanto a territorio. Su principal atracción son las pirámides egipcias, pero también tiene muchos más templos en los cuales se puede observar e imaginar cómo era la vida de los faraones. También cuenta con el histórico rico Nilo, el más extenso del continente. En tanto, el país se caracteriza por un clima árido, marcado por las altas temperaturas. Sin embargo, cuenta con playas al norte en el Mar Mediterráneo y al este en el Mar Rojo.

Recomendaciones para viajar a Egipto Según la pareja autora del blog La Vida No Es Solo Trabajar, Egipto ofrece muchos lugares para visitar. Ellos viajaron dos semanas y solo les alcanzó para conocer las principales atracciones. Por otro lado, para el ingreso al país, exigen un visado que se tramita en el mismo aeropuerto y vale 25 euros. En cuanto a las vacunas, a la pareja no le pidieron ningún certificado, aunque esto puede variar.

En consecuencia, recomiendan ver la web del ministerio de salud para asegurarse. Una vez en Egipto, constataron una creencia que es verdad. En El Cairo, capital del país donde viven alrededor de 20 millones de personas, el tránsito es un caos, por lo que los turistas deben armarse de paciencia. Asimismo, otra de las percepciones que se tiene sobre el país es que no es seguro, sobre todo luego de la primavera árabe del 2011. De acuerdo a la experiencia de los viajeros, no parece ser un problema la seguridad, al menos en los circuitos turísticos.

Afortunadamente, en los últimos dos años, el turismo ha crecido exponencialmente en Egipto y ha quedado atrás el miedo de un país inseguro. Si bien los números del sector no se comparan con el periodo previo a la primavera árabe, en 2022 fue uno de los destinos más demandados del mundo.



