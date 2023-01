Códigos promocionales Google Workspace gratis (G Suite) El principal distintivo de esta herramienta de Google frente a otras soluciones empresariales es que engloba todo lo necesario para el desempeño profesional Redacción

@DiarioSigloXXI

sábado, 14 de enero de 2023, 11:06 h (CET) Actualmente, conocer soluciones empresariales que ayuden a organizar y centralizar el trabajo es fundamental para el buen desarrollo de un negocio. Afortunadamente, los avances tecnológicos experimentados en las últimas décadas han permitido el desarrollo de multitud de aplicaciones y soluciones informáticas que tienen como objetivo hacer el trabajo diario mucho más fácil. Entre ellas, destaca Google Workspace, una herramienta de gestión empresarial que integra diferentes soluciones útiles para desempeñar todo tipo de trabajos con mayor rendimiento. Además, esta solución tecnológica está adaptada a las nuevas formas de trabajar.

Todo esto, siempre con la seguridad, fiabilidad e infraestructura en la nube necesarias para garantizar la seguridad de la empresa y la privacidad de todos los usuarios, proveedores y clientes. Este dato es muy importante, ya que en concreto, Google Workspace permite a los empleados trabajar desde cualquier lugar y dispositivo, con la facilidad de estar siempre conectados al resto de sus compañeros y a los recursos empresariales.

Esta herramienta de Google destaca porque engloba todo lo necesario para el desempeño profesional: desde la creación de cuentas de correo corporativas hasta la elaboración de calendarios compartidos y la posibilidad de hacer reuniones por Meet con reducción del ruido y pizarras digitales.

De igual modo, Google Workspace permite la posibilidad de sacar aún más partido a las aplicaciones de Google con las que habitualmente trabajan las empresas como, por ejemplo, Slides, Forms Drive, Gmail, Calendar, Meet, Chat, Docs o Sheet. De esta forma, directivos y empleados pueden trabajar en equipo desde cualquier lugar y aumentar la productividad.

Google Workspace GRATIS

En empresas pequeñas con pocos trabajadores, contratar los planes que vas a ver a continuación puede ser una solución asequible. Pese a ello, en caso de trabajar bastantes usuarios a la vez o tener poco presupuesto, es habitual buscar alguna alternativa para disfrutar de Google Workspace gratis.

Pues bien, la solución para tener Google Workspace gratis ya está disponible y consiste en la promoción de Desamark, que permite a las empresas conseguir unos días gratis para probar Google Workspace. Aunque Google Workspace ha demostrado ser una de las mejores soluciones para sacar el máximo provecho al trabajo en equipo en el ámbito empresarial, también tiene sus inconvenientes. El más importante: se trata de una plataforma de pago (salvo ciertas excepciones).

Por regla general, para poder disfrutar de los planes para empresas de Google Workspace es necesario pagar alguna de las siguientes tarifas:

Edición Business Starter: 5,20€ al mes por cada usuario.

5,20€ al mes por cada usuario. Edición Business Standard : 10,40€ al mes por cada usuario.

: 10,40€ al mes por cada usuario. Edición Business Plus: 15,60€ al mes por cada usuario.

Para poder adquirir la oferta hay que acceder a través de Desamark que permite a las empresas disfrutar de esta solución de manera gratuita por un tiempo. de esta forma, pueden valorar si realmente merece la pena pagarlo o no antes de hacer un desembolso de dinero. Desamark es un blog especializado en el que encontrarás información sobre todas las funciones de esta herramienta, así como guías prácticas y otros recursos para sacarle el máximo partido.

Código promocional Google Workspace



Para conseguir acceso a Google Workspace gratis y disfrutar de todas las ventajas que ofrece esta solución, tan sólo deberás entrar seguir el enlace https://www.desamark.com/codigo-promocional-google-workspace/, donde encontrarás las instrucciones. Además, en caso de tener cualquier duda sobre cómo utilizar Google Workspace, qué hacer para disfrutar de Google Workspace gratis durante más tiempo, etc. puedes consultar la página y encontrar la información que necesitas. En cualquier caso, siempre tendrás la opción de disfrutar únicamente de la versión Google Workspace gratis por un periodo de tiempo limitado y, luego, volver a utilizar tus herramientas de siempre.

Al registrarte en Google Workspace desde Desamark podrás acceder a los días de prueba gratuita de Google Workspace más algunos días adicionales. Además, cuando los días de prueba se agoten, si quieres seguir disfrutando de esta herramienta para empresas, podrás hacerlo a un precio menor, lo que supone una gran ventaja hoy en día.



Además de los códigos de descuento de Desamark para Google Workspace, podrás obtener un cupón promocional y pagar menos por tu plan para empresas. En concreto, este descuento es del 10% sobre la tarifa escogida.

