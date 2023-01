El Betis Futsal reacciona a tiempo ante el Jimbee Cartagena (3-3)

El Betis Futsal ha sacado un empate esta noche en San Pablo frente a un duro rival como el Jimbee Cartagena en un partido en el que los béticos no han entrado en calor hasta mediada la segunda parte, pero en el que al menos han podido reaccionar lo suficiente como para salvar un punto, igualando el 0-3 que los de Duda habían logrado en un pis pas durante la primera mitad.

Así, el equipo de Bruno García no se aleja, dentro de la tremenda igualdad existente del octavo para abajo, de la zona noble de la clasificación (de hecho ahora mismo empata en la octava plaza con Be Soccer UMA Antequera); mientras que el Jimbee Cartagena, si bien rompe la racha de tres derrotas seguidas cosechadas frente a los tres primeros -Barça, Palma y Jaén-, a buen seguro que no regresará a la Región de Murcia precisamente satisfecho.

Betis, ausente de inicio El Betis comenzó el partido blandito como la mantequilla, y así Motta solo tardó 36 segundos en anotar el primer gol visitante, en un tiro lejano , raso y ajustado pero bastante flojo, que Raúl Sánchez, posiblemente tapado, no supo atajar (0-1).

Fue el peor comienzo posible para los verdiblancos, y el mejor, claro está, para los cartageneros, que continuaron aprovechando la debilidad en defensa de un equipo que, además, en ataque tampoco aportaba excesivamente.

De ello se aprovechó un ex verdiblanco, Juanan, que anotó en un margen de dos minutos dos de los goles más fáciles de su carrera. El primero, a los siete minutos, rematando solo de cabeza en el segundo palo (0-2); y el tercero, a los nueve, aprovechando el rechazo de un jugador del Betis bajo palos para marcar a puerta vacía (0-3).

Bruno García llamó a filas a los suyos, y del tiempo muerto salió un Betis menos concesivo atrás pero, igualmente, poco contundente a la hora de poner a prueba a un Chemi que, aunque tuvo que hacer algunas paradas de cierto mérito, tampoco anduvo demasiado exigido.

Se intuía que el Betis, con Nico Sarmiento en la portería desde mediados de la primera parte, le debía meter una marcha más al partido en la reanudación, pero ésta no solo no llegaba sino que, además, daba la sensación de que el Jimbee controlaba el partido jugando escasamente a medio gas.

Reacción tardía pero efectiva Pero el fútbol sala tiene estas cosas; y bastó que Éric Pérez remachase una volea de Raúl Jiménez a los 30 minutos (1-3) para meter, por fin, al Betis en el partido. Más aún cuando, segundos más tarde, el propio Raúl Jiménez aprovechó un mal pase de Waltinho para encarar a Chemi y batirle por bajo con la zurda (2-3).

El partido por fin pareció un choque de Primera División, con el Betis activado y el Cartagena obligado a hacerlo. Los nervios se apoderaban por momentos del banquillo visitante, especialmente de Duda, que vio tarjeta amarilla por protestar una jugada en el área bética que daba la sensación de que, en el barullo, podía haber sido gol.

Lo cierto es que un Sarmiento tan valiente como providencial salvó aquella acción y dejó al Betis a tiro de un gol para empatar. Lo intentaron jugando de cinco con Povea como portero jugador, y al final lo acabaron logrando gracias a un derechazo inapelable de Carrasco a 1:42 del final, que ponía el definitivo 3-3, aunque ninguno de los dos equipos renunció a ganar.

Tanto Betis como Cartagena lo intentaron atacando de cinco, pero el marcador ya no se movió más. Un punto que, pese al sabor agridulce en clave bética de saber qué habría pasado de haber apretado desde el principio, sin duda sabe mucho mejor en Sevilla que en Cartagena.

3 - REAL BETIS FUTSAL: Raúl Sánchez; Piqueras, Lin, Raúl Jiménez, Éric Pérez -cinco inicial-, Rafa Henmi, Charly, Eric Pérez, Cristian Povea, Carrasco, Fernando, Chano, Raúl López y Sarmiento. 3 - JIMBEE CARTAGENA: Chemi, Jesús, Lucao, Motta, Waltinho -cinco inicial-, Mínguez, Bebe, Mellado y Juanan. GOLES: 0-1: Motta (min 1); 0-2: Juanan (min 7); 0-3: Juanan (min 9); 1-3: Éric (min 30); 2-3: Raúl Jiménez (min 30); 3-3: Carrasco (min 38). ÁRBITROS: Alberto Carrión y Rubén Romero (Castilla-La Mancha). Amarillas a los jugadores visitantes Josema (en el banquillo) y Mellado, y al entrenador del Jimbee Cartagena Duda. INCIDENCIAS: Jornada 16ª de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pabellón San Pablo (Sevilla).