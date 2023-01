¿Qué es un jardín vertical artificial? por VIKENZO NATURE Comunicae

viernes, 13 de enero de 2023, 14:08 h (CET) Los jardines verticales son un elemento de diseño de moda tanto en espacios residenciales como comerciales. La gente los instala en las casas, negocios e incluso edificios urbanos. Pero, ¿a qué se debe? ¿Por qué la gente está tan fascinada por estas estructuras que van en contra de la forma tradicional de jardinería? Hay varias razones. En primer lugar, los jardines verticales ocupan muy poco espacio horizontal. Esto es importante porque la gente vive cada vez en zonas más pequeñas y no siempre hay sitio para un jardín tradicional.

En segundo lugar, son una forma estupenda de proporcionar efectos aislantes y refrescantes, mejorar la calidad del aire y añadir belleza a cualquier entorno. Con el continuo crecimiento del movimiento ecológico y la popularidad de las plantas de interior, no es de extrañar que la alternativa, los jardines verticales artificiales, se estén haciendo tan populares.

Qué hay que saber sobre los jardines verticales artificiales

Los jardines verticales son jardines modernos únicos diseñados para albergar distintas variedades de flores y plantas. En lugar de suelos horizontales, están pensados para superficies verticales como vallas, muros y postes.

Los jardines verticales se utilizan principalmente en la decoración de oficinas y viviendas en zonas urbanas.

Sin embargo, los jardines verticales naturales requieren un mantenimiento regular, que es costoso y lleva bastante tiempo. Debido a estas dificultades, los jardines verticales artificiales se diseñan para decorar con plantas artificiales, flores o ambas cosas.

Los jardines verticales artificiales son fáciles de mantener, ya que no son propensos a las enfermedades, no requieren deshierbe ni riego, y pueden instalarse tanto en paredes interiores como exteriores.

Por otra parte, los jardines artificiales naturales pueden suponer un reto en la decoración de interiores, ya que necesitan sistemas de drenaje, riego y luz solar. Las paredes verdes vivas necesitan mucho mantenimiento; de ahí que los jardines verticales artificiales se utilicen mucho para decorar hogares y oficinas.

Ventajas de las plantas artificiales

- Bajo coste y mantenimiento

En comparación con las plantas vivas, el coste de las plantas falsas es menor a largo plazo. Además, sólo hay que quitar el polvo del jardín artificial de vez en cuando, a diferencia de un jardín vertical vivo.

Además, los muros de jardín artificiales duran mucho más que los jardines vivos. La característica perenne de las plantas artificiales las ha hecho populares en la era moderna.

- Excelente acento para la decoración

Las plantas artificiales no provocan alergias en comparación con las plantas naturales y no necesitan medidas de control de plagas.

La decoración con plantas artificiales hace que una casa sea acogedora y fascinante; aportan un ambiente relajado a cualquier hogar.

- De larga duración

Las plantas artificiales pueden durar muchos años antes de deteriorarse. Con un buen mantenimiento y cuidado, pueden permanecer como nuevas durante mucho tiempo sin desteñirse.

Las plantas reales mueren de forma natural al cabo de un tiempo y pueden ser propensas a plagas y enfermedades. Las plantas artificiales pueden sobrevivir a diversas condiciones climáticas, lo que las hace más duraderas.

- Ayudan a crear un ambiente agradable

Las plantas tienen efectos psicológicos en el organismo, ya que ayudan a relajarlo y elevan el estado de ánimo. Las plantas artificiales desprenden efectos similares de alegrar el ambiente y aumentar la sensación de naturaleza en el espacio donde se colocan.

Por ejemplo, los ruidos habituales de la ciudad, como el claxon de los coches, el chirrido de los neumáticos y el ruido del tráfico, pueden ser muy molestos y distraer la atención si se vive en la ciudad.

Disponer de paredes de jardines verticales artificiales ayuda a mejorar la productividad en las oficinas, ya que ayudan a absorber y difundir parte de ese ruido.

Las plantas artificiales minimizan la contaminación acústica, ya que pueden actuar como absorbentes del sonido.

- Gran versatilidad

La oferta de plantas o flores artificiales es muy amplia. Las plantas artificiales pueden crear el atractivo que se desee sin necesidad de mantenimiento ni limpieza. El espacio necesario para mantener jardines verticales artificiales es mínimo, ya que sólo requieren espacio vertical y se pueden tener en casa o en la oficina.

Además, las plantas artificiales pueden tener distintos diseños, por ejemplo, un círculo, un cuadrado o cualquier forma o diseño.

¿Cuánto cuestan los muros artificiales de jardín?

Si se está pensando en instalar paredes artificiales de jardín en una casa u oficina, el coste y el tiempo de instalación son los principales factores que se deben tener en cuenta.

En general, los muros de jardín artificiales son más baratos de mantener y menos costosos en comparación con los jardines verticales naturales.

El precio de los jardines verticales artificiales depende de varios factores, como se indica a continuación:

- El tamaño del jardín

Los muros más grandes tienen una gran superficie que cubrir. A menos que sólo se vaya a cubrir una pequeña parte del muro, cuanto mayor sea la superficie, más costará cubrirla con un jardín vertical artificial.

- Calidad de los paneles

Los paneles de jardín artificial de mayor calidad son más caros. Si el presupuesto es especialmente bajo, es posible que no se encuentre un jardín verde duradero para las paredes.

- Plantas y flores de imitación utilizadas

El coste de las plantas y flores de imitación varía mucho. Por ejemplo, las plantas de seda cuestan más que las de plástico. Además, las flores resistentes a los rayos UV duran más.

Si se quiere crear un propio jardín artificial, se pueden añadir flores a un producto ya existente o empezar con un enrejado extensible (un marco que se utiliza para sostener plantas de pared). Se pueden añadir tantos productos como se desee a este marco, el único límite será la creatividad e imaginación.

Algunas plantas comunes para utilizar en una pared verde son:

- Hiedra artificial

- Hierba artificial

- Enredaderas artificiales

- Suculentas artificiales

¿Dónde se pueden utilizar los jardines verticales artificiales?

- Paredes verdes de interior para casas y apartamentos

Se pueden decorar las paredes interiores de una casa utilizando diferentes plantas de imitación. Las hay de diferentes estilos, tamaños y colores, según los gustos. Además, los jardines verticales artificiales son compactos y ocupan menos espacio en una casa o apartamento. Usarlas en casas y apartamentos es una forma estupenda de introducir una sensación de naturaleza sin necesidad de un mantenimiento engorroso.

- Muros verdes de exterior para casas y apartamentos

Los jardines verticales artificiales pueden colocarse en el exterior si están fabricados con materiales resistentes a los rayos UV, lo que significa que pueden durar varios años expuestos a la intemperie. Si se utilizan como paneles de protección, pueden cubrir partes poco atractivas de muros y vallas. En estas situaciones, las pantallas para vallas hacen que la zona exterior sea más segura y agradable al mejorar la privacidad y añadir una sensación de naturaleza a cualquier espacio.

- Muros ajardinados para oficinas, tiendas y recepciones

A la hora de elegir muros verdes en estas zonas, hay que tener en cuenta la forma, el tamaño y el color para encontrar la opción adecuada a cada espacio. Es esencial investigar para conseguir paredes de jardín atractivas, de bajo mantenimiento y asequibles. En cuanto a la forma, no es un problema tan grande como podría pensarse, ya que pueden personalizarse fácilmente in situ, recortándolas al tamaño exacto que se necesite.

Cómo mantener los jardines verticales artificiales

El mantenimiento de los muros verdes artificiales es razonablemente barato, ya que no requieren escardar, regar ni abonar. Las paredes verdes artificiales pueden estar compuestas por dos tipos principales de plantas: las de seda y las de plástico.

Para limpiar las plantas de seda, lo ideal es utilizar un plumero o un paño seco. El agua no es adecuada porque las daña.

Preguntas frecuentes sobre los muros artificiales de jardín

¿Se pueden colocar jardines verticales artificiales de jardín en el exterior?

Definitivamente, lo mejor es mantener un muro de jardín vertical protegido contra los rayos UV en el exterior. Siempre durarán más si están protegidos de los daños causados por los rayos UV. Además, se pueden proteger las plantas verdes de exterior rociándolas de vez en cuando con un spray de protección contra los rayos UV.

¿Cuánto duran las paredes artificiales para jardines verticales?

Para determinar la durabilidad de las paredes verdes verticales se tienen en cuenta distintas variables. Todas las plantas (artificiales o reales) son susceptibles a condiciones climáticas extremas, por lo que reducir esas condiciones extremas como sea aumentará la vida útil de los productos.

¿Se puede trasladar un falso muro vegetal?

Es fácil trasladar los falsos muros vegetales, ya que se pueden desinstalar los paneles fijados y trasladarlos a otra ubicación. También es fácil quitar los paneles antiguos y hacer otros nuevos.

Sin embargo, algunas paredes de jardín de imitación no son adecuadas para mantenerlas en el exterior, ya que pueden marchitarse rápidamente. Las plantas artificiales de seda, plástico y poliéster no siempre son adecuadas para el exterior.

Crea ambiente con jardines verticales artificiales

Los jardines verticales se imponen hoy en día en una gran variedad de espacios, ya que requieren un espacio mínimo, son fáciles de instalar y requieren muy poco mantenimiento.

Se prefieren las plantas artificiales porque se ven menos afectadas por plagas y enfermedades que las plantas vivas. A la hora de elegir las mejores paredes artificiales para jardín, hay que tener en cuenta factores como el color, la forma y las condiciones climáticas externas.

Hay que favorecer los materiales de alta calidad por su mayor durabilidad.

Se puede transformar por completo una casa u oficina en un espacio refrescante e inspirado en la naturaleza utilizando jardines verticales artificiales.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Qué es un jardín vertical artificial? por VIKENZO NATURE Carpintería metálica: características y tipos, por ACERO PLUSS Efecto Botox sin pinchazos: la última generación de cosméticos, por CHEBAI DERMA '¿Quién nos llama?' Curiosidades e información de números de teléfono Las agendas de Megacity, el mejor truco para no renunciar a los propósitos de Año Nuevo