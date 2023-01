Cómo afrontar el ritmo de la transformación digital, con Mediterránea Business School Emprendedores de Hoy

jueves, 12 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

La transformación digital ha pasado a formar parte de la vida cotidiana de las personas. La llegada del comercio electrónico y las redes sociales iniciaron el proceso que ahora la inteligencia artificial y la web 3.0 continúan. Dicho esto, se trata de un proceso continuo, no de un destino. Por ello, todavía existen muchas oportunidades para que las marcas sigan el ritmo de este paisaje en constante cambio, solo hay que saber cómo aprovecharlas.

Las empresas pueden elegir o bien adoptar el cambio y prosperar, o bien rechazarlo y observar las consecuencias. Para asegurarse de que una empresa está preparada para adoptar la transformación digital en 2023, es fundamental contar con profesionales en el área, y Mediterránea Business School se dedica a formar tales profesionales.

Las medidas necesarias para enfrentar inminentes transformaciones tecnológicas El primer paso para seguir el ritmo de la transformación digital es comprender cómo y por qué se están produciendo los grandes cambios

Las tendencias del nuevo mercado incluyen recursos importantes como el omnichannel, término utilizado para describir la experiencia perfecta en todos los canales, creando una imagen de marca coherente en todos los puntos de contacto, tanto para los consumidores como para las empresas. Ya no basta con tener presencia en internet; los clientes esperan que las marcas estén disponibles siempre que lo deseen, estén donde estén y utilicen el dispositivo que utilicen en ese momento.

El concepto alcanza facetas aún más profundas. Actualmente, la personalización es clave para retener al público. Los clientes de hoy en día quieren sentirse parte y están dispuestos a pagar más por productos y servicios que les proporcionen esta experiencia. El contenido personalizado ayuda a lograr este objetivo, mientras que el auge de la IA ha proporcionado a los profesionales del marketing las herramientas que necesitan para crearlo y ofrecerlo de manera masiva.

Mediterránea Business School prepara profesionales que estén listos para ver este tipo de oportunidades y sepan muy bien cómo tomarlas.

Profesionales preparados para aceptar las nuevas tecnologías con Mediterránea Business School Un puesto a la vanguardia del mercado requiere evolución constante. Cada día se desarrollan nuevas tecnologías y algunas se quedarán obsoletas incluso antes de despegar debido a este rápido ritmo. Por lo tanto, los especialistas deben estar al tanto de las novedades en su campo para poder encontrar las mejores alternativas de utilizarlas en su estrategia empresarial.

El éxito de la experimentación requiere una cuidadosa planificación y atención para no verse abrumado por las muchas opciones disponibles o tomar una solución apresurada que fracase debido a una mala implementación.

El Máster en Innovación y Transformación Digital de Mediterránea Business School está diseñando para dotar al estudiante de los criterios necesario para identificar los mejores caminos a tomar para la evolución tecnológica.



