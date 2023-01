No pagues por almacenamiento en la nube y optimiza la memoria interna de tu smartphone con estas sugerencias Las fotos, vídeos, música y otros archivos pueden ocupar mucho espacio en tu dispositivo móvil Redacción

viernes, 13 de enero de 2023, 10:17 h (CET)

Hoy en día, muchos de nosotros optamos por almacenar en la nube las fotos y vídeos que hacemos con nuestro smartphone o los documentos que nos descargamos. Sin embargo, la nube tiene una capacidad de almacenamiento reducida en sus versiones gratuitas, lo que nos lleva a plantearnos la contratación de una ampliación de capacidad de almacenamiento de pago.

Conscientes de este hándicap, SPC, empresa tecnológica especializada en el desarrollo de productos de electrónica de consumo, ofrece 6 sugerencias para utilizar el almacenamiento del teléfono de la mejor manera posible y ahorrar unos euros, evitando, así, tener que utilizar servicios de pago en el cloud:

Borra la caché de las aplicaciones

La caché generada por las aplicaciones es la cantidad de datos temporales que se almacenan en el smartphone mientras utilizas ciertas apps. Estos datos se utilizan para hacer que las aplicaciones funcionen con mayor velocidad y suelen incluir imágenes, archivos de audio y otros elementos que ocupan gran espacio.

Si estás buscando liberar espacio de almacenamiento rápidamente, borrar la caché se convierte en una de las primeras opciones que deberías realizar. Puedes eliminar la caché individualmente para cada aplicación, pero también existen herramientas gratuitas dentro de la Play Store de Android que permiten limpiar la caché de manera sencilla. Esta acción, por sí sola, podría liberar 1 GB de espacio.

Añade un “extra” de almacenamiento a través de una tarjeta microSD

Si quieres almacenar algunas de las fotografíasy vídeos que te despierten nostalgia o instalar aplicaciones de gran peso como videojuegos, siempre existe la posibilidad de guardarlos en una tarjeta de memoria microSD adicional.La mayoría de los teléfonos móviles ofrece la posibilidad de insertar este tipo de tarjetas para obtener un almacenamiento extra.

Por ejemplo, hay teléfonos móviles con la posibilidad de introducir tarjetas microSD de gran capacidad. Así, puedes configurar la instalación de algunas aplicaciones que ocupen gran espacio de almacenamiento o de más archivos que se generen en un futuro (como es el caso de las imágenes de la cámara de fotos) y seleccionar esta tarjeta microSD como destino de almacenamiento.

Reduce la calidad de tus archivos multimedia

Salvo en ocasiones puntuales en las que sea necesario utilizar imágenes en alta definición, es recomendable bajar la resolución de los archivos multimedia. Para ello, cuando se realicen grabaciones de vídeo es recomendable cambiar la calidad Full HD en la que suelen grabar por defecto y pasar a HD, que graba en alta definición y para la mayoría de los vídeos caseros que hacemos con nuestros teléfonos es suficiente. En el mercado existen teléfonos móviles que incorporan una cámara principal que hace fotos en alta resolución yque permiten modificar la calidad dela imagen de manera muy fácil y sencilla desde la propia opción de Ajustes.

Elimina las aplicaciones que no usas con regularidad

¿Sabías que puedes utilizar la tienda Google Play para limpiar el almacenamiento de tu teléfono? Todo lo que tienes que hacer es abrir el store, pulsar sobre tu perfil y gestionar aplicaciones y dispositivos. Ahora, vuelve a pulsar en la sección de Almacenamiento, donde Google Play Store te muestra las apps que has descargado y cuánto espacio están utilizando.

A continuación, puedes seleccionar las aplicaciones que no usas muy a menudo y eliminar aquellas que estén ocupando demasiado espacio de almacenamiento.

Desactiva el almacenamiento automático de archivos de WhatsApp

Si utilizas WhatsApp con frecuencia, lo primero que debes hacer es desactivar dentro de Ajustes, la opción de transferencia y almacenamiento automáticos de los archivos que se comparten en grupos y conversaciones, ya sean imágenes, sonido o voz. Esta opción reduce drásticamente la cantidad de archivos que diariamente llenan la memoria y evita el tiempo posterior en seleccionarlos y limpiarlos.

Guarda manualmente lo que te interese y, de esta forma, aseguramos una buena gestión del almacenamiento del dispositivo móvil.

Emplea el almacenamiento en la nube gratuito

Existen maneras de ahorrarse unos euros con los servicios gratuitos de Google, que ofrece 15Gb de almacenamiento gratuitos para Gmail, Google Drive y Google Fotos. Si haces la gestión y revisión de fotos, videos y otros documentos que tienes alojada en la nube de tu cuenta Google, puedes liberar espacio de la memoria interna del smartphone.

