​Novedades en los Fondos FEDER: los proyectos de inversión turística recibirán más ayudas

viernes, 13 de enero de 2023, 10:08 h (CET) Las empresas seguirán contando con la posibilidad de optar a los Incentivos Económicos Regionales (Fondos FEDER) durante el nuevo periodo presupuestario europeo 2022-2027. Respecto a años anteriores, se plantean importantes novedades en lo que respecta al porcentaje de la ayuda a la que se puede optar y a la cuantía asignada a estos fondos.



Los Incentivos Económicos Regionales son la principal línea de subvención procedente de Fondos FEDER para impulsar proyectos de construcción de nuevos establecimientos, hoteleros e industriales, y para la modernización o ampliación de los ya existentes. A diferencia de otras ayudas o subvenciones que solo se aplican sobre determinadas inversiones, como las de ahorro energético o de calidad, los Incentivos Regionales se aplican sobre toda la inversión que se vaya a realizar, incluyendo obra civil, mobiliario, equipamiento, honorarios técnicos, instalaciones, etc.

En este nuevo periodo se ha confirmado una modificación relacionada con el mapa de ayudas, que se traduce en un incremento de la intensidad máxima de subvención que puede obtener una empresa según su tamaño.

En comunidades autónomas como Canarias, esta modificación supone un incremento de 15 puntos respecto al periodo anterior, por lo que una gran empresa que antes tenía un techo del 35% en la ayuda recibida, ahora puede acceder a un 50%. En otras comunidades autónomas este incremento no es tan acusado, siendo la media de un 5% en relación con el anterior mapa presupuestario. En cualquier caso, se trata de una noticia positiva que desde Dyrecto Consultores esperan que se traduzca en la concesión de un mayor porcentaje de subvención para cada proyecto aprobado.

Otra novedad importante es que la partida presupuestaria aplicable a los incentivos regionales se ha visto incrementada para este periodo. Se ha pasado de los 57,7 mm€ repartidos anualmente en los últimos años, a más de 94,2 mm€ contemplados para el año 2022 en los presupuestos generales del Estado. Ante esta buena noticia, en Dyrecto Consultores recomiendan, a las empresas que tengan previsto llevar a cabo un proyecto de inversión en los próximos tres años, que inicien el proceso de solicitud de los incentivos regionales de forma inmediata.

Desde Dyrecto destacan que, en este tipo de ayudas, la solicitud de la subvención es independiente de la fecha estimada de inicio de las inversiones. Es decir, la subvención se podría solicitar hoy, aunque las obras se inicien el próximo año. Por tanto, el objetivo principal debería ser garantizar la subvención minimizando los riegos.

Maximizar los fondos que podemos obtener

Para optimizar el uso de todas las ayudas, es necesario conocer con antelación todas las inversiones previstas, el tipo de proyecto a ejecutar, su localización, el importe de la inversión, tamaño de la empresa y el tipo de fondo al que optamos. De esta manera, será posible definir una correcta estrategia que permita maximizar las ayudas que se puedan recibir.

Por ejemplo, un proyecto de modernización integral o de construcción de un nuevo hotel que se vaya a ejecutar en Canarias o Andalucía obtendrá más dinero a través de los Fondos FEDER. Por el contrario, si el mismo proyecto se realizase en Cataluña o Madrid, la mejor opción sería optar a los Fondos Next Generation.

En España hay más de 150 tipos de ayudas y subvenciones, cada una de ellas con una normativa propia. Por ello, contar con asesoramiento profesional como el que ofrece Dyrecto Consultores ayudará a alcanzar los resultados deseados en cuanto a financiación de proyectos.

Otros datos de interés

Las empresas se encuentran cada vez con mayores dificultades para acceder a las subvenciones procedentes de los Fondos FEDER. Aunque en 2023 se va a incrementar el presupuesto, también se prevé una mayor competencia para acceder a los mismos. Por tanto, solo podrán acceder a estos fondos aquellos proyectos que logren destacar sobre el resto.

Por esta razón, es necesario que las empresas analicen y definan previamente las posibilidades reales que un proyecto puede tener de acceder a este tipo de subvenciones para que el proceso no resulte una pérdida de tiempo. Una buena planificación permite aprovechar varias líneas de financiación simultáneamente, por lo que el asesoramiento de una empresa especializada es vital para maximizar las subvenciones y ayudas a las que un proyecto puede acceder.

Los Incentivos Regionales siguen representando un incentivo muy importante para que los empresarios realicen más inversiones y creen empleo. De hecho, el posible acceso a este tipo de ayudas puede condicionar la toma de decisiones a la hora de invertir o el timing de las inversiones. En este momento, la Administración Pública debe utilizar esta poderosa herramienta para reactivar la economía impulsando los proyectos de inversión.

Desde Dyrecto recuerdan que tener una subvención aprobada y publicada en el BOE facilita la toma de decisiones del empresario y le permite afrontar el esfuerzo inversor con menos incertidumbre. Además, este hecho favorece que las entidades financieras hagan un análisis de riesgos favorable y, por tanto, aprueben con mayor facilidad el préstamo necesario para ejecutar el proyecto.

Las empresas que tengan previsto realizar un proyecto de inversión de tipo turístico o industrial, ya sea para un nuevo establecimiento o para la modernización o ampliación de uno ya existente, deben acelerar la solicitud de estas ayudas para aprovechar la oportunidad de recibir una importante inyección de dinero a través de los Fondos FEDER, ya que éstos han sido prorrogados para el nuevo periodo presupuestario europeo.

