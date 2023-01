SiteMinder recibe el premio a la Mejor Plataforma de Comercio Electrónico para Hoteles en los HotelTechAwards 2023 Comunicae

miércoles, 11 de enero de 2023, 17:40 h (CET) Ha recibido además el galardón al Mejor Channel Manager por cuarto año consecutivo y Mejor Motor de Reservas por segundo año consecutivo SiteMinder consolida su posición como la plataforma de comercio hotelero líder en el mundo tras ganar el premio a la Mejor Plataforma de Comercio Electrónico Hotelero y hacerse con el mayor número de galardones en los HotelTechAwards 2023.

SiteMinder ha conseguido nueve premios importantes en esta convocatoria, incluido el de Mejor Plataforma de Comercio Electrónico para Hoteles. Esta nueva categoría reconoce la mejor solución todo en uno: una plataforma fácilmente integrada con la que los hoteleros potencian su negocio online, y que además incluye el gestor de canales mejor valorado, un motor de reservas y un creador de webs en una única plataforma.

Tras haber gestionado más de 100 millones de reservas de hoteles en 2022, SiteMinder también ha conseguido el galardón al Mejor Channel Manager por cuarto año consecutivo y el de Mejor Motor de Reservas por segundo año consecutivo. A ellos se suma que, también por segundo año consecutivo, SiteMinder ha recibido el codiciado premio Hotelier's Choice Award, otorgado a la empresa que demuestra tener la relación más sólida con sus clientes en todas las categorías de los premios, y que se calcula a partir de reseñas de clientes verificados, midiendo su alcance geográfico, opiniones y confianza.

La lista completa de galardones de SiteMinder en los HotelTechAwards 2023 incluye:

Primer Premio en los Hotelier's Choice Award

Mejor plataforma de comercio electrónico para hoteles

Mejor Channel Manager

Mejor motor de reservas

Finalista: Segundo Premio a la Mejor metabúsqueda y tecnología para anuncios

Finalista: Segundo Premio al Buscador de tarifas hoteleras e inteligencia de mercado

Finalista: Segundo Premio al Mejor sistema de gestión hotelera (Little Hotelier)

Finalista: Tercer Premio en Diseño de páginas web de hoteles

Top 10 Mejores empresas para trabajar "Es un privilegio ser reconocido una vez más como la plataforma de comercio hotelero líder en el mundo en los HotelTechAwards 2023", ha señalado el CEO y Managing Director de SiteMinder, Sankar Narayan. "Más que nunca, hoy existe una mayor necesidad de tecnología fiable para los alojamientos, que permita a hoteles grandes y pequeños optimizar su negocio y aumentar sus ingresos. Estamos muy orgullosos de que nuestra nueva plataforma haya sido reconocida como la Mejor Plataforma de Comercio Electrónico Hotelero por Hotel Tech Report apenas un año después de su lanzamiento, lo que supone un reconocimiento enorme para nuestros equipos a nivel mundial, y de que nuestra tecnología continúe desempeñando un papel tan importante para miles de hoteles, haciendo crecer su negocio durante en este período increíblemente dinámico para los viajes", dijo.

A partir de las opiniones de los clientes y de información propia, los premios anuales HotelTechAwards son el único programa de premios basado en datos que reconoce el mejor software de alojamiento de todo el mundo. Los ganadores de cada categoría se seleccionan entre los más 200 mejores productos tecnológicos, determinados por las opiniones de usuarios verificados de tecnología hotelera de más de 120 países. Durante el periodo de premios de este año, más de 800.000 hoteleros han visitado el Hotel Tech Report, aportando más de 16.000 reseñas verificadas de productos, lo que convierte 2022 en el año más competitivo de la historia de HotelTechAward.

Introducida este año por Hotel Tech Report, Best Hotel eCommerce Platform es una de las tres nuevas categorías de Plataforma añadidas a los HotelTechAwards, lo que refleja un cambio significativo en la necesidad de tecnologías de alojamiento para reducir la complejidad y optimizar el crecimiento del negocio de los hoteles.

"Tras la revolución del software como servicio (SaaS), se produjo una explosión de soluciones puntuales para los hoteles. Ahora estamos viendo que el comportamiento de los clientes continúa evolucionando y nuestros nuevos premios Plataformas reconocen este cambio a medida que los hoteles invierten en soluciones de plataforma con múltiples capacidades integradas, ayudando a reducir el coste de propiedad de la tecnología, así como el número de proveedores que necesitan gestionar", ha comentado Jordan Hollander, CEO de Hotel Tech Report.

"Los clientes son quienes eligen a los ganadores de los premios anuales HotelTechAwards, clasificando las soluciones de software para hoteles en función de la experiencia del usuario durante la compra, implantación y uso de dichas soluciones. El proceso de clasificación es sencillo, transparente e imparcial: la valoración se basa en factores probados desarrollados específicamente para el sector. Solo los hoteleros verificados con experiencia real en el uso de cada producto están autorizados a participar en los premios. Esto significa que los usuarios de SiteMinder han decidido otorgarle el premio a la mejor plataforma de comercio electrónico para hoteles, el mejor channel manager, el mejor motor de reservas y el premio Hotelier's Choice", afirma.

La plataforma de comercio hotelero de SiteMinder unifica los productos galardonados de gestor de canales, distribución y motor de reservas con información de mercado en tiempo real, pagos automatizados, capacidades de creación de sitios web y más de 1.750 integraciones de socios para que los proveedores de alojamiento obtengan más ingresos y aceleren el crecimiento de su negocio.

La empresa española Hispano Hostelería y Restauración, con sede en Madrid, ha afirmado que SiteMinder ha sido esencial para su negocio en los últimos 12 meses. "SiteMinder es fiable, rápido y muy personalizable. Su equipo de atención al cliente es siempre muy eficiente, lo cual es muy importante en el vertiginoso sector de la hostelería. Llevamos muchos años con SiteMinder y no vamos a cambiar", ha comentado su director general, Christian González.

