La hoja de ruta del autónomo hasta 2025 Las nuevas cuotas, la implementación de la factura digital y el Kit Digital serán las principales novedades a las que se tendrán que adaptar Redacción

miércoles, 11 de enero de 2023, 09:50 h (CET) Para los autónomos, los próximos dos años estarán marcados por los cambios. Además de la entrada en vigor de las nuevas cuotas, los trabajadores por cuenta propia deberán adaptar su forma de facturación ayudados por el Kit Digital. En este contexto, TaxScouts, la plataforma online que simplifica la presentación de impuestos a autónomos y particulares, desvela la hoja de ruta del autónomo hasta 2025 con las principales novedades que tendrán que afrontar los autónomos durante los próximos dos años.

Nuevas cuotas de autónomos

El gran cambio de este 2023 para los autónomos es que han empezado a aplicarse las nuevas cuotas a la Seguridad Social, que se calculan en función de sus ingresos reales. Para ello, los trabajadores por cuenta propia deben realizar una estimación de ingresos lo más cercana posible basándose en los resultados obtenidos el año anterior para elegir el tramo de cotización en el que cotizar. Los autónomos deben tener en cuenta que en el caso de que el tramo de cotización seleccionado no se corresponda con los ingresos reales que se acaben teniendo, será posible cambiar de tramo cada 2 meses, es decir, un total de seis veces a lo largo del año. En el caso de que al final del año se haya cotizado de menos por haber elegido un tramo más bajo de lo que se ha cobrado, se tendrá que devolver la parte restante. En el caso contrario, en el que se haya cotizado en un tramo de cotización mayor al de los ingresos reales, la Seguridad Social devolverá el importe correspondiente.

Las nuevas cuotas se están implementando de forma gradual a lo largo de los próximos dos años y se calculan en función de los Ingresos Netos Mensuales que de la siguiente manera: al beneficio de la actividad (beneficio anual: base imponible de las facturas menos los gastos deducibles), habrá que sumarle lo pagado a la Seguridad Social, y al resultado se le resta un 7% de gastos de difícil justificación, en vez del habitual 5% que se restaba hasta hace unos meses. El resultado de esta operación se divide entre 12, y esa es la cifra de Ingresos Netos Mensuales, a partir de la que se puede aplicar la nueva tabla de cotizaciones, que irá aumentando año a año de forma progresiva hasta estar totalmente implantada en 2025.

Factura electrónica

A lo largo de dos años, hasta 2025, cuando ya será obligatorio, los autónomos deberán empezar a emitir sus facturas electrónicamente, debido a la entrada en vigor de la ley ‘Crea y Crece’. Esta nueva forma de facturación permitirá una mayor transparencia y control de las operaciones ya que para cada factura se generará un código único que permitirá una mayor trazabilidad. Asimismo, la factura electrónica permitirá una reducción de los tiempos de cobro y además tendrá un impacto medioambiental positivo.

Aunque esta normativa entrará en vigor en marzo de 2023, no será obligatoria hasta 2025, excepto para los autónomos y empresas que facturen más de 8 millones de euros. Para poder implantar la factura electrónica, los trabajadores por cuenta propia tendrán que contratar a una empresa externa, que será la encargada de instaurar este programa, generando un gasto más a los muchos con los que ya cuentan. En el caso de no implantar la factura electrónica, los trabajadores por cuenta propia se podrían enfrentar a elevadas multas y sanciones que podrían ascender hasta los 10.000 euros.

Kit Digital

Los autónomos han sido el último colectivo susceptible de percibir ayudas para la digitalización. Estos tendrán hasta octubre de 2023 para adquirir soluciones que no solo les permitan cumplir con la obligación de emitir facturas electrónicas sino también en otros ámbitos de su negocio como la creación de un sitio web y presencia en internet, gestión de redes sociales, comercio electrónico, la gestión de clientes, servicios y herramientas de oficina virtual, inteligencia empresarial y analítica, gestión de procesos, comunicaciones seguras o ciberseguridad. A través del Programa Kit Digital, los autónomos y empresas, sin empleados o hasta dos trabajadores podrán recibir un bono de hasta 2.000 euros para gastar en cada una de estas soluciones o servicios durante el próximo año, pudiendo gastar el bono en varias.

"Durante los próximos años, los autónomos tendrán que adaptarse a un sinfín de cambios que repercutirán directamente en la forma de desempeñar su actividad. Es esencial estar atento a las principales novedades legislativas y ayudas para poder aprovechar los cambios a su favor, actualizarse y beneficiar a su negocio", afirma Jaume Suñol, General Manager de TaxScouts España.

