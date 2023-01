MercApp, la herramienta que permite crear un negocio en internet en solo 6 pasos Emprendedores de Hoy

martes, 10 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

La digitalización y el comercio electrónico son el nuevo motor de la economía global. Esto ocurre a causa de los múltiples beneficios que aportan al pequeño comercio. No solo permite automatizar los procedimientos comerciales para que sean más eficientes y reducir costes, sino que también ahorra tiempo porque ya no será necesario procesar pedidos por teléfono y correo electrónico. De esta manera, la inversión del tiempo se centrará en impulsar las ventas. Según los datos facilitados por la firma MercApp, 7 de cada 10 clientes de comercio electrónico compra a través de dispositivos móviles. Por eso, crear una tienda online utilizando aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram es la opción más acertada para quienes desean iniciar un proyecto empresarial.

Una forma fácil de crear un negocio en internet MercApp es una herramienta tecnológica diseñada para apoyar a los autónomos y emprendedores que desean crear una tienda online y no saben como. Se trata de una tecnología de imcommerce a través de la cual un comerciante abre su negocio y vende productos mediante plataformas de mensajería instantánea.

En este caso, se pueden emplear las redes sociales de WhatsApp y Telegram. Los desarrolladores de esta herramienta explican que la tienda se puede respondiendo solo a 6 preguntas y se puede gestionar desde el teléfono móvil.

Después de elegir la mensajería, el emprendedor comparte sus datos de identificación, de la tienda, ubicación y logo. A continuación, crea el catálogo configurando cada producto respondiendo 3 preguntas por cada uno. Al finalizar, la persona puede negociar con cualquier usuario de las plataformas en España o cualquier parte del mundo. MercApp tiene presencia en 18 países y más de 1.000 tiendas funcionan con esta tecnología.

Subirse en la ola para el 2023 Los desarrolladores de la plataforma sostienen que la digitalización de los comercios será un elemento clave en el 2023. Varias cifras señalan que Internet y las aplicaciones móviles serán los canales de venta preferidos. Por lo tanto, aquel negocio que no forme parte de este entorno, limitará su alcance y el de sus ventas.

La firma MercApp trabaja con dos de las aplicaciones de mensajería más usadas en el mundo. En el caso de WhatsApp solo en España tiene unos 35 millones de usuarios activos, por lo que su penetración alcanza al 91 % de la población.

Por su parte, Telegram es una herramienta muy versátil y fue la aplicación más descargada en 2021. Según la propia firma, en 2022 creció a 200.000 usuarios por día gracias, entre otros motivos, a su seguridad.

Diversas investigaciones revelan que la tendencia del uso de redes sociales y aplicaciones para comprar productos seguirá creciendo en los próximos años.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.