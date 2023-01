MCI: La importancia de tomar medidas de seguridad con el alumbrado de navidad para empresas Comunicae

martes, 10 de enero de 2023, 14:13 h (CET) El alumbrado navideño puede ser una gran atracción para los clientes y el público en general, pero es vital asegurarse de que está instalado y mantenido de manera segura para evitar accidentes o incendios La Navidad es una época de alegría y celebración en todos los sentidos. Muchas empresas decoran sus instalaciones en estas fechas, pero también es importante tener en cuenta la seguridad durante estas fiestas.

Los ayuntamientos de toda España iluminan sus calles con motivos navideños. Las empresas, en mayor o menor medida, decoran en armonía sus escaparates e interiores para acercar a su público la Navidad. Desde MCI, empresa dedicada a la venta de materiales y a las instalaciones para prevención de incendios, aconsejan "utilizar solo productos de calidad y certificados. Es importante asegurarse de que el alumbrado navideño que se compra cumpla con los estándares de seguridad y haya sido certificado por una autoridad competente".

Durante diciembre de 2022, ya se han provocado varios incendios en los alumbrados instalados por los ayuntamientos. El 1 de diciembre, la bla de Navidad de Alicante que cuenta con más de 8.000 luces y 12 metros de altura (la más grande de España), se incendió a causa de un cortocircuito. El pasado 2 de diciembre, en Córdoba se produjo un apagón temporal debido al encendido del encendido navideño. Según la empresa Material Contra Incendios, "si casos como estos, provocados en instalaciones llevadas a cabo por profesionales se pueden dar, las instalaciones realizadas en el hogar o en empresas también se pueden provocar". Aseguran que "en muchas empresas se dejan las instalaciones enchufadas cuando permanecen cerradas, lo cual puede suponer un gran riesgo al no estar vigiladas de manera proactiva".

Según MCI, "utilizar un protector de sobretensión puede ayudarnos a controlar la situación". Afirman que "los protectores de sobretensión son dispositivos que protegen contra sobretensiones y picos de energía que pueden dañar el alumbrado navideño y provocar un incendio".

Las luces navideñas, no suelen estar preparadas para ser empleadas al aire libre durante la lluvia o la nieve. La empresa fundada en 1990, concluye sus declaraciones indicando que "las luces navideñas no están diseñadas para ser utilizadas al aire libre durante condiciones climáticas adversas y pueden dañarse o provocar un incendio si se utilizan en estas circunstancias".

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.