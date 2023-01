Cabriola Borsao 2018, un vino premiado internacionalmente Es la última novedad de Bodegas Borsao, una creación de los enólogos Chris Ringland y José Luis Chueca, que obtiene inmejorables puntuaciones en las guías enológicas Jaime Ruiz de Infante

martes, 10 de enero de 2023, 11:34 h (CET) Bodegas Borsao, ha sido el origen y el motor de la aragonesa Denominación de Origen Campo de Borja, dominio también conocido como “Imperio de Garnacha”; D. O. convertida en una de las principales productoras de vino de Garnacha del mundo.

Los primeros escritos sobre enología en Aragón datan de 1203 y se hallaron en el Monasterio de Veruela. Los monjes tuvieron un papel esencial en el desarrollo del cultivo de la vid y en la forma de elaborar los vinos. Se sabe que los primeros viñedos de la zona fueron plantados en 1145.

En el siglo XIX se establecieron bodegas privadas en los alrededores del citado convento. En la década de los 50, debido a las dificultades económicas, pequeños grupos de agricultores unieron sus fuerzas para fundar cooperativas, que actualmente forman la mayor parte de la D.O. Campo de Borja.

Bodegas Borsao tiene una rica historia desde sus inicios como cooperativa en 1958, año en que se compró la bodega a un particular y se fundó la Cooperativa de Borja. Años más tarde, las cooperativas de Pozuelo y Tabuenca se unieron a la de Borja, aportando sus viñedos y, lo más importante, sus recursos humanos. Esta unión se llevó a cabo en el 2001, creando una nueva sociedad llamada Bodegas Borsao S.A. En el 2020 se terminó la actual y moderna bodega; un sólido compromiso con el medio ambiente y el uso de energías renovables, con su propio parque fotovoltaico, son algunos de sus paradigmas irrenunciables.



“Bodegas Borsao ha apostado de manera decidida por el futuro, habiendo invertido en unas modernas instalaciones con el objetivo de seguir trasladando la calidad de las uvas de la zona a sus vinos y contribuir a la fijación de la población en el medio rural”. Señala categórico Emilio del Caso, Director General.

El viñedo contabiliza, actualmente, 2.430 hectáreas; las edades de las cepas se sitúan entre 20 y 60 años y en él participan unos 700 viticultores, siendo la producción total de la bodega la de 8.000.000 de botellas.

Quinientas mil frigorías se encargan de controlar la temperatura de fermentación de los mostos para que no se pierdan las características de la uva de origen. Estrictos y rigurosos controles durante la maceración dan como resultado unos vinos muy apreciados, tanto en España como en el resto de la Unión Europea, junto con Estados Unidos, Canadá, México, Inglaterra, Suiza, Japón, Australia, Brasil y Nueva Zelanda.

Crianzas y reservas se forman en un parque de 1.200 barricas bordelesas, de roble americano y francés; posteriormente, estos vinos maduran en botella durante 16 y 20 meses, respectivamente antes de ser comercializados.

CABRIOLA BORSAO, 2018



El espíritu aventurero está en el ADN de Borsao, quizás por ello adopta como logotipo en sus etiquetas un jinete cabalgando, Bursao, antiguo nombre por el que se conocía a la ciudad de Borja.

La Cata

Color rojo cereza bien cubierto. Aromas a frutas rojas –moras, frambuesas y cerezas- con unos toques florales y de vainilla. Al paladar llega elegante, con taninos dulces, sabroso y estructurado. Un posgusto largo e intenso sugiere comenzar con una buena rueda de lonchas de la D. O. Jamón de Teruel para después entonarse con una sopa de borraja y cardo y dar paso a un ternasco de Aragón, sin olvidar un final de queso de Río Vero, para rematar una buena tertulia.

Enoturismo



A tan sólo 64 km de Zaragoza se puede descubrir lo que es el Sentimiento Garnacha. “Es nuestra pasión por nuestra tierra y por nuestras uvas”, señalan los responsables de la bodega, quienes recomiendan una fantástica experiencia enológica visitando las nuevas instalaciones de Bodegas Borsao, que incluye, además, un cata de vinos con tapas de acompañamiento al precio de 18€, IVA incluido y obsequio.

Ficha técnica D.O. Campo de Borja Variedades: Garnacha, Syrah y un pequeño aporte de Mazuelo. 12 meses en barrica bordelesa de roble francés y americano. Temperatura de servicio: 16 ºC Precio medio: 11,20 €

BODEGAS BORSAO Ctra. Nacional, 122. Km. 63 50540-Borja (Zaragoza) España T. + 34 976 867 116 contacto@bodegasborsao.com Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

