Cinco razones por las que deberías contratar el servicio de renting de vehículos Un servicio innovador que nos trae todo tipo de beneficios Redacción

lunes, 9 de enero de 2023, 16:07 h (CET)

A todo el mundo le gusta conducir su propio vehículo sin rendir cuentas a nadie, decidiendo en cada momento cuál es el destino que quiere seguir. Sin embargo, este tipo de inversiones no son todo lo accesibles que nos gustarían. Por un lado, el precio de un coche nuevo tiende a ser de lo más elevado, mientras que por el otro, muchos consideran esta compra como un derroche económico, puesto que en cuanto el vehículo abandona el concesionario, su valor cae en picado. Ante tal realidad, nada como poner el foco de atención en recursos comerciales que lo están cambiando, todo como el renting, un servicio innovador que nos trae todo tipo de beneficios.

No te comprometas a largo plazo por un coche

Comprar un coche supone comprometerse durante varios años a ir pagando cada una de las cuotas. Algo que, dados los tiempos de inestabilidad económica que existen hoy en día, resulta de todo, menos inteligente. No obstante, con el renting de coches en Málaga, esto no sucede así, ya que son contratos de corta duración, por lo general, de entre 2 y 4 años.

Así pues, en lugar de tener que demostrar una solvencia de cara a financiar la compra de un vehículo y ver que nuestra economía personal se resiente en el largo plazo, el renting simplifica todo a unos pagos mensuales. Un coste que, tal y como vamos a detallar más adelante, tiende a resultar más económico que el modelo de compra habitual.

Despreocúpate por completo de los sobrecostes

Cuando compramos un coche, debemos ser conscientes de que su valor va a ser únicamente el primer coste que se ha de asumir, es decir, inmediatamente después de la inversión, tendremos que contratar un seguro de coche que pagaremos anualmente. Por otro lado, con el paso del tiempo, el mantenimiento del vehículo hará sangrar nuestra cartera.

Sin embargo, nada de esto ocurre si optamos por el servicio de renting. ¿Cómo es esto posible? Porque el contrato incluye todo cuanto podamos llegar a necesitar. El seguro a todo riesgo, las revisiones periódicas, las reparaciones, los cambios de aceite o de neumáticos, etc., en definitiva, cualquier recurso que vaya a suponer un gasto extra, vendrá cubierto en el pago mensual del servicio de renting.

Conduce siempre un coche nuevo

Ya hemos visto que invertir en un vehículo de primera mano es un compromiso a largo plazo, pero, más allá de los efectos que esto puede traer para nuestra economía personal, hay que comentar que también nos impide disfrutar en todo momento de la modernidad del servicio de automoción. Si compramos un coche, nos debemos quedar con el mismo hasta el final de su vida útil.

Ahora bien, con el renting, podemos tener un vehículo totalmente nuevo cada poco tiempo; concretamente, cada vez que caduca el contrato. De este modo, cuando pasen los dos, tres o cuatro años que hayamos podido firmar, podremos iniciar un nuevo contrato de renting, con los coches más modernos del momento.

Ventajas fiscales para empresarios

En caso de que tengas un modelo de negocio a tu nombre, o de que seas autónomo, debes saber que el renting trae un amplio volumen de ventajas fiscales. De hecho, si tu actividad económica está fundamentada en los viajes por carretera, este modelo de alquiler te puede salir prácticamente gratis tras hacer la declaración anual de la renta, y la trimestral del IVA.

No obstante, si no te dedicas a dicho sector, igualmente, tienes la posibilidad de desgravar hasta un 50% del coste del vehículo. Una ventaja significativa que sirve como alivio económico para un colectivo profesional que ya tiene suficientes dificultades en estos complejos tiempos de crisis financiera.

En la variedad está la diversión

Esto ya dependerá de la empresa de renting a la que acudas, no obstante, debes saber que las más destacadas trabajan con todo tipo de marcas. De este modo, podrás elegir con absoluta libertad el coche que quieres conducir, tanto si es de gama media, como si es de lujo. Queda claro que el coste mensual variará en base al modelo escogido, aunque, por todo lo que te hemos contado hasta el momento, sigue siendo más económico que comprar un coche en un concesionario.

