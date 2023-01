La asistencia y ponencias del Dr. Espinosa Custodio en los diferentes congresos sobre la lucha contra la calvicie Emprendedores de Hoy

lunes, 9 de enero de 2023, 13:02 h (CET)

Cientos de personas buscan métodos para enfrentarse a la calvicie, ya sea antes de que el cabello se caiga completamente o para tratar de recuperarlo después de su pérdida.

En este contexto, las técnicas que más relevancia tienen recientemente en el ámbito médico son las FUE+DHI y el Dr. Espinosa Custodio se ha ganado un puesto como uno de los mejores médicos que llevan a cabo este método en el mundo. De hecho, a lo largo de los años ha dado varias ponencias al respecto.

La última ponencia del Dr. Espinosa Custodio Por su experiencia dentro del mundo de la implantación capilar, el doctor ha asistido a varios congresos con el fin de compartir sus conocimientos, así como aprender de otros doctores. En septiembre, asistió a la FUE Europe 10th Annual Meeting, un evento enfocado en compartir las técnicas más innovadoras del momento y, allí, Espinosa Custodio tuvo la oportunidad de ofrecer dos ponencias enfocadas en dos metodologías fundamentales para la lucha contra la calvicie.

La primera estaba enfocada al estudio de los factores que influyen en la supervivencia de las unidades foliculares con el uso de las técnicas FUE y DHI. Mantuvo de esta manera la importancia de la buena selección de las soluciones de mantenimiento y el uso del PRP. Su principal conclusión fue que hay un gran listado de elementos que influyen y se complementan entre sí para causar las mejores condiciones. A su vez, resaltó que no hay una sola forma de tratarlas y, a su parecer, la mejor forma de proceder es investigar el PRP. Todo con el objetivo de eliminar los errores humanos y responder de mejor forma a las necesidades de sus pacientes.

Doctor Espinosa Custodio: ponencia sobre fibrina rica en plaquetas Esta nueva práctica (más conocida como PRF) fue el pilar de su segunda exposición, en la cual habló de cómo proceder en la cura de la zona donante. El doctor introdujo el PRP gelificado, como una nueva solución para la regeneración en esta área del paciente. Después de todo, este es un compuesto que no se utilizaba en el pasado para los procesos de implantación capilar, por lo cual inició un periodo de pruebas con el fin de evaluar su efectividad.

En las conclusiones que compartió, aseguró que «como resultado de sus cualidades regenerativas, el plasma gelificado rico en plaquetas es una herramienta que se puede emplear dentro de las cirugías de trasplante capilar». Esta práctica puede cambiar la forma en cómo avanza la recuperación de los pacientes y tener efectos positivos en la implantación capilar. De esta manera, cada vez más personas pueden obtener mejores resultados y cumplir su sueño de recuperar su cabello.

En conclusión, si una persona quiere someterse a un tratamiento de implantación capilar debe saber que los expertos están estudiando y llevando a cabo nuevas técnicas con el objetivo de cubrir todas las necesidades de los interesados y obtener los mejores resultados.

En este caso, el Dr. Espinosa Custodio es uno de ellos y por eso representa una de las mejores opciones para disfrutar de estos nuevos métodos, ya que tiene una experiencia envidiable no solo en su consultorio, sino también como un innovador dentro de las prácticas de la implantación capilar. Sus ponencias lo demuestran y, además, contactar con él es muy sencillo a través de su página web.



