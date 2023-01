​Nuno Coelho dirige a la Joven Orquesta Nacional de España en una gira de conciertos por España y Portugal La música de Dvořák, Rossini, Stravinsky y Beethoven será el hilo conductor de los cuatro conciertos Redacción

@DiarioSigloXXI

sábado, 7 de enero de 2023, 11:10 h (CET) Nuno Coelho © Andrej Grilc

La Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), unidad dependiente del INAEM, celebra del 4 al 10 de enero de 2023 su primer Encuentro Sinfónico anual en Zaragoza. El maestro portugués Nuno Coelho, actual director de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), estará al frente de la JONDE en cuatro conciertos que tendrán lugar en Zaragoza (11 de enero), Madrid (12 de enero), Lisboa (14 de enero) y Oporto (16 de enero).

El programa seleccionado que interpretará la JONDE mostrará una variedad de estilos y épocas del repertorio universal con la Sinfonía nº 3 de Ludwig van Beethoven y El Pájaro de Fuego de Ígor Stravinsky como eje central, junto con dos obras que se alternarán: la Obertura Otelo de Antonín Dvořák y Obertura de Guillermo Tell de Gioachino Rossini. Este Encuentro Sinfónico marca el comienzo de la celebración del 40 aniversario de la creación de la JONDE.



Los 75 músicos de la JONDE preparan el programa gracias a la formación exclusiva que reciben de 9 profesores/as de diferentes especialidades integrantes de las agrupaciones sinfónicas más prestigiosas del panorama actual (Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, NDR-Elbphilharmonie Orchester, Orquesta Nacional de España, Orquesta de la Fundación Calouste Gulbenkian, Orchestre de Paris y Real Orquesta Sinfónica de Sevilla) y de relevantes Conservatorios Superiores de Música (Universidad British Columbia de Vancouver, Musikene y el Conservatorio Superior de Rotterdam).

Entre los músicos que integran la JONDE, cinco de ellos, procedentes de la Orchestra Giovanile Italiana (OGI) y la Jovem Orquestra Portuguesa (JOP), participan como invitados a través del Programa de Intercambio MusXchange de la Federación Europea de Jóvenes Orquestas Nacionales (EFNYO). El proyecto de intercambio responde a la implicación activa de la JONDE en redes transnacionales, a través de las cuales tiene como objetivo fomentar el intercambio cultural y contribuir a la movilidad en el mercado laboral.

Las entradas para los cuatro conciertos ya se pueden adquirir a través de los diferentes canales de venta del Auditorio - Palacio de Congresos de Zaragoza, el Auditorio Nacional de Música de Madrid, el Centro Cultural de Belém - Lisboa y Casa da Música - Oporto. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Nuno Coelho dirige a la Joven Orquesta Nacional de España en una gira de conciertos por España y Portugal La música de Dvořák, Rossini, Stravinsky y Beethoven será el hilo conductor de los cuatro conciertos ​LPR y el parnaso punk Pocos grupos han obrado un cancionero con el nivel retórico y discursivo del de la banda de Salvatierra Joan Manuel Serrat se despide, pero no se va El cantante y compositor se despide esta semana definitivamente de los escenarios. Lo hace en Barcelona, su ciudad, en el Palau Sant Jordi Los sueños no mueren, canción escrita por Ligia Calderón Es una canción con mucho sentimiento y mucha vida, que tenía que trascender, ser oída... El Canty entra en los premios Billboard y nos presenta sus trabajos José Cantillo, nacido Santa Clara, Cuba, es uno de los máximos representantes de la música urbana