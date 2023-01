​La realidad de los animales usados en la cabalgata de Picassent y los nulos valores para la infancia

Las cabalgatas de Reyes es algo primordial para el derecho de la infancia a su diversión e ilusión, pero, sin embargo, esa diversión no es para todo el mundo puesto que, en pueblos como Picassent, en pleno 2023 siguen utilizando animales en cabalgatas para el entretenimiento de los humanos mostrando un nulo respeto por los derechos de los animales que sufren, claro que sufren. También muestran un nulo respeto por la educación a la infancia ya que la alcaldesa hace su discurso antes de comenzar la cabalgata lleno de palabras emotivas, pero que son simplemente un brindis al sol para cumplir su función cuando en este pueblo el gobierno municipal (PSOE) no empatiza con quien debe hacerlo a pesar de que en 2019 hablaba de "continuar trabajando por un Picassent más habitable, sostenible e integrador".







Este es el primer año que visito la cabalgata de Picassent y en un principio, mi intención era repartir flyers sobre el facilísimo veganismo y la empatía con todos los animales lo que he hecho durante un buen rato hasta que me he encontrado el panorama que no conocía y he querido documentarlo a pesar de la violencia de unos cuantos impresentables.





EL SUFRIMIENTO ANIMAL QUE NIEGAN









Esos animales, para empezar, son domesticados de forma dura para poder servir a los humanos y su egoísmo personal, los equinos están envueltos en cuerdas dando un montón de movimientos para intentar quitárselas y parando en algunos momentos, puesto que no pueden seguir tirando de los carros, lo que en el siglo en el que estamos, desde luego, deja a Picassent por los suelos.









Los toros mansos suelen estar castrados y entrenados para usarlos a su antojo y los burros eran muy pequeños produciendo ternura especialmente en los más pequeños que una gran parte, son educados en una gran mentira puesto que no se les cuenta la verdad de esos animales ya que, de hacerlo, la cosa cambiaría y mucho.





MÁS ALLÁ DE MI OPINIÓN, HABLAN LOS EXPERTOS





AVATMA es la Asociación de veterinarios abolicionistas de la tauromaquia, un lamentable festejo en el que los toros son torturados por diversión y también, en Picassent se celebran "Bous al carrer" con dinero público produciendo el último año una pelea en la cual, los taurinos se liaron a palos unos con otros e incluso dejando herido a un policía y todo delante de niños pese a la ley de la Generalitat Valenciana que les protege del maltrato animal y las recomendaciones del comité de derechos del niño de la ONU. Pues bien, esta asociación reúne a más de 500 veterinarios y habla del tremendo estrés provocado por el ruido, las cuerdas, terreno, el sometimiento etcétera como pone en su web con todo detalle: https://avatma.org/2019/09/23/como-apreciar-la-falta-de-bienestar-equino-en-los-espectaculos-ecuestres/.





Más de un centenar de personalidades de la cultura y las artes escénicas han firmado recientemente una carta en la que piden a los ayuntamientos españoles que supriman los animales en la cabalgata de los Reyes Magos o en las fiestas navideñas, al considerar que se pone en peligro su bienestar y la seguridad ciudadana. Varios municipios recurren a elefantes, camellos, e incluso renos para sus comitivas del 5 de enero y Picassent es uno de los pueblos anticuados que utiliza animales por diversión con una nefasta educación a la infancia que es la principal partícipe y protagonista de la cabalgata.





Nathalie Poza, Goya Toledo o Fernando Tejero forman parte de la lista de actores que han suscrito la carta en la que, bajo el lema ''Más ética, menos peligro'', recuerdan a los consistorios que existen informes veterinarios que constatan "el sufrimiento y el estrés" que ocasionan a los animales "los entornos de bullicio, música alta y asfalto" en los que se ven inmersos en las fiestas populares.

En la carta alertan además de "los frecuentes accidentes" que provocan estas situaciones que estresan excesivamente a los animales y que, aseguran, "acaban con muertes humanas, heridos de gravedad y daños materiales".





La idea de enviar esta misiva surgió de la Fundación Franz Weber a raíz de que algunos municipios españoles hayan anunciado que utilizarán elefantes, renos o camellos en sus cabalgatas de Reyes, para pedirles que reconsideren esas prácticas que se asocian, a su juicio, "a un pasado de ignorancia sobre la vida y las capacidades de los animales".





Sin embargo, en Guadalajara hasta han dado en la cabalgata chucherías veganas y sin gluten para todo el mundo lo que supone que son mucho más saludables, inclusivas, deliciosas y por supuesto, éticas ya que las de origen animal se hacen con los peores desechos del matadero que tiraríamos a un contenedor de basura y no creo que a partir de ahora sabiendo esto, creas que tu estómago o el de tus hijos es un contenedor por lo que tienes chucherías veganas hoy en día por cada vez más sitios veganos o los de chucherías de toda la vida que se han visto obligados a traerlo haciéndose normalmente con pectina en lugar de gelatina de cartílagos, huesos, uñas etcétera.





LO VIVIDO HOY EN PICASSENT ES ANGUSTIOSO





Como he publicado varias veces en este medio, soy defensor de los derechos de los animales y la infancia por lo que la mezcla de esta tarde es tremendamente dura. Durante mis grabaciones, varias personas se ponen violentas como ha quedado grabado y difundido en mi Facebook "Diego Nevado Martínez" el cual tengo abierto como si fuera una página de activismo puesto que no tengo nada que ocultar y ahí están los vídeos donde se palpa la crueldad y la violencia junto a la falta de argumentos de los pocos que han defendido esa práctica puesto que amablemente se ve como les ofrezco participar en los vídeos dando su opinión con total libertad y lejos de eso, defienden sus argumentos con violencia e incluso en uno de los vídeos, se ve que una de las personas me llega a golpear mientras estoy grabando, otras se ponen por el medio a molestar y luego me dicen que me denunciarán si difundo su imagen cuando en la vía pública y más si te pones en medio, no hay ninguna ilegalidad y lo peor es que las personas que actúan de esta manera para defender el sufrimiento animal, tienen hijos a su cargo por lo que no me quiero imaginar.





Realmente, he estado repartiendo flyers de veganismo y sobre los peces bastante antes de empezar la cabalgata y luego, me he encontrado con el percal considerando que debía documentarlo puesto que la vía pública, es de todos y cuando se intenta coaccionar a la gente para que no saque esas imágenes, es que la conciencia muy tranquila no está de lo que hacen. Es equiparable lo triste que es hacer sufrir a los animales en pleno siglo XXI como diversión a la educación lamentable que se le da a las niñas y niños por parte del ayuntamiento junto de algunos progenitores ya que muchos realmente van a la cabalgata por la parte animada y lo que regalan, no por ver animales sufriendo.





Nerea es una vecina de Picassent la cual ha apoyado lo que estaba haciendo y ha hecho declaraciones dejándome su contacto para cuando salga el artículo: "He venido con mi hija de 7 años y mi hijo de 9 por la ilusión que les hace ver a personajes animados, coger juguetes o ver a los Reyes Magos, pero considero innecesario usar a estos animales para el divertimento puesto que en la mayoría de pueblos no se hace y la gente se divierte igual. Somos una familia que intentamos inculcar la empatía y el respeto animal a nuestros hijos ya que no consideramos que sea necesario utilizarlos para ningún fin" ha indicado ante la sonrisa de su hija y su hijo mientras la escuchaban lo que reconforta en cierto modo.





EDUCACIÓN LAMENTABLE A LA INFANCIA





Llevo años diciendo que a las niñas y niños hay que educarlos en el respeto por todo ser vivo sin distinción y serán personas de bien el día de mañana. El veganismo es una filosofía ética apta para cualquier etapa de la vida rechazando la alimentación, entretenimiento, experimentación, vestimenta y todo abuso de los animales puesto que es innecesario y hoy en día se puede disfrutar incluso de imitaciones en absolutamente todo por lo que para nada es privativo y también beneficia al medio ambiente, evita el hambre en el mundo y mejora considerablemente nuestra salud por mucho que se empeñen en hacerte creer lo contrario los que se lucran de ello.





Este artículo lo estoy haciendo a altas horas de la madrugada para que sea aprobado el mismo día de Reyes, es decir, hoy día 6 que lo estás leyendo y aunque pueda parecer largo, todo lo que estoy contando es más que necesario que lo sepas y actúes según tus principios.





La infancia, he comprobado durante años de activismo que son los que precisamente menos daño quieren hacer y durante la lamentable cabalgata de Picassent, vemos como se acercan a acariciar a los animales sin realmente, ser conscientes de su situación ya que los niños lo que quieren es tener contacto empático con los animales como pasa en lugares oscuros como el oceanográfico o Bioparc que mantienen a los animales bajo publicidad falsa para lucrarse con su esclavitud y mantener un negocio de codicia personal manipulando la realidad que mucha gente por otra parte, no queréis aceptar y no queréis explicar a vuestros hijos.





Picassent tiene mucho que avanzar en cuanto al uso de los animales como entretenimiento en cabalgatas, aberrantes festejos taurinos con fuego o cuerdas con la pasta del contribuyente sin que pueda hacer nada y mucho más. Esos pueblos no nos representan puesto que anteponen la crueldad a una cabalgata que debería ser educativa y divertida sin ninguna víctima.





Qué decir de la cabalgata de caza que han celebrado en Badajoz intentando adoctrinar a los niños en las ansias violentas de los que matan por placer.





Podemos hacer de los niños personas empáticas y empezando por los poderes públicos, se están encargando de corromper su inocencia y empatía lo que me parece lamentable ya que como futuro nuestro, debemos dejarles empatizar y contarles la realidad que sufren todos los animales.

He intentado hablar con personas relacionadas con esta actividad que usa a los animales en la cabalgata, pero han respondido con la violencia como queda patente en los vídeos difundidos y por mi parte, sabiendo todo lo que sufren los animales y lo facilísimo que es el veganismo si lees sobre ello lo más mínimo, nada más hay que aplicar la compasión para disfrutar cambiando la angustia por la felicidad de los animales y la educación en valores de las niñas y niños que no deben ser partícipes de ningún sufrimiento animal y la mayoría como digo, siempre son adoctrinados ya que no son conscientes de la situación de los animales como he vuelto a comprobar hoy en este pueblo que sigue anclado en la edad media con carros de caballos y usando animales en cabalgatas cuyo sufrimiento, podéis ver y difundir en mi perfil de Facebook citado anteriormente.





No hay ningún motivo para seguir usando a los animales para ningún fin y todos para dejar de hacerlo, a lo que se añade que es preciosa la empatía entre todo tipo de animales y nuestra infancia que como digo, me representa puesto que muchas veces tienen más conocimiento que los adultos y no quieren ser partícipes de aberraciones como esta salvo que hayan sido educados durante años en grandes mentiras por parte de su familia que supuestamente, los quiere y protege, pero la realidad es que están haciendo todo lo contrario.





Infórmate del facilísimo veganismo y crearás de este mundo algo mejor disfrutando absolutamente de todo sin ser partícipe de miserias que se hacen a altas horas de la madrugada en el lugar más apartado posible. Dedico mi tiempo a redactar artículos de opinión, precisamente para trasladar el buen hacer y dar información veraz desde la libertad de expresión para intentar crear de este mundo algo justo para todos siendo lo más fácil del mundo. Llenemos nuestro corazón de empatía haciendo el bien, pues nadie se merece sufrir por nuestra culpa siendo innecesario y existiendo tantísimas posibilidades hoy en día para vivir una vida compasiva.