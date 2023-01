La ESMO publica una nueva Guía de Práctica Clínica para el cáncer colorrectal metastásico Escrita con la colaboración de cirujanos, patólogos, radiólogos intervencionistas y oncólogos médicos de siete países diferentes de Europa y Asia Redacción

miércoles, 4 de enero de 2023, 11:37 h (CET) La Sociedad Europea de Oncología Médica (European Society for Medical Oncology- ESMO) acaba de publicar la nueva Guía de Práctica Clínica para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del cáncer colorrectal (CCR) metastásico, que supone una actualización completa de las recomendaciones de la guía anterior, de 2016.



'Metastatic colorectal cancer: ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up' tiene como autor principal al doctor Andrés Cervantes, director científico del Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, donde coordina el Grupo de Investigación en cáncer colorrectal y nuevos desarrollos terapéuticos en tumores sólidos, y actual presidente de ESMO. Por parte de INCLIVA, en la guía ha intervenido también la doctora Susana Roselló, del mismo grupo de investigación.

La Guía de Práctica Clínica del diagnóstico y tratamiento del cáncer colorrectal avanzado se ha escrito con la colaboración de cirujanos, patólogos, radiólogos intervencionistas y oncólogos médicos de 7 países diferentes de Europa y Asia y contiene una serie de recomendaciones, todas ellas valoradas con el nivel de evidencia científica, referidas a las técnicas diagnósticas o métodos de tratamiento más eficaces y actualizados. La guía es aplicable desde el momento de su publicación y su actuación se realizará de manera inmediata, según los nuevos medicamentos que, en su caso, apruebe la Agencia Europea del Medicamento.

El CCR es el tercer cáncer más común en el mundo, con 1,1 millón de nuevos casos cada año, y es la segunda causa de muerte. Es más frecuente en países de ingresos medios a altos. Este aumento puede estar asociado con factores de riesgo conocidos, como la ingesta de alcohol, el consumo de tabaco, la obesidad, el sedentarismo y los patrones dietéticos (dietas bajas en frutas, verduras y alimentos vegetales sin refinar y altas en carnes rojas, alimentos procesados y grasas).

Cervantes ha destacado la trascendencia de las guías ESMO, "que dan servicio a la comunidad, aportando recomendaciones de evidencia científica que dirigen las actuaciones de los profesionales sanitarios en el día a día, e información de interés como la referida a medicamentos, al indicar grados en la escala de magnitud del beneficio clínico que favorecen una mejor toma de decisiones con respecto a la aplicación de terapias contra el cáncer".

Asimismo, ha resaltado que la nueva Guía de Práctica Clínica para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del CCR metastásico "es una muestra de la tendencia clara hacia la medicina de precisión, personalizada, al reconocer en mayor detalle que en guías anteriores las distintas alteraciones moleculares que se producen en cada paciente y que requieren tratamientos distintos".

Las Guías de ESMO son una referencia para definir los estándares de tratamiento en los diversos tipos de tumores. En general, son redactadas por un equipo multidisciplinar y multinacional de expertos de distinta formación y actividad profesional que participan de manera integradora en el tratamiento de cualquier tipo de cáncer.

Así, las Guías de Práctica Clínica se caracterizan por reunir todas las recomendaciones según la evidencia científica y de acuerdo con la cuantificación del beneficio clínico que cada intervención aporta y, además, definen los biomarcadores que permiten aplicar la medicina personalizada de precisión en este contexto.

Dichas guías son accesibles gratuitamente en la web de ESMO y se publican en acceso abierto en la revista 'Annals of Oncology'. En el año 2021, se han realizado más de 1,9 millones de descargas del documento original de cualquiera de las guías clínicas en la web de ESMO.

