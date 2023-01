Claves para reciclar correctamente el cartón y el papel de los regalos de Reyes Las cajas de cartón son productos reciclables, biodegradables, reutilizables y están fabricadas a partir de materiales renovables Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 4 de enero de 2023, 11:05 h (CET)

Navidad y Reyes es la época del año en la que más residuos se generan en los hogares. De hecho, durante las fiestas cada español puede llegar a generar 1,75 kilos de basura al día, lo que representa un 75% más de lo habitual. De allí la importancia de usar embalajes sostenibles y reciclar estas próximas semanas.



Apostar por el uso de cajas de cartón para entregar los regalos en lugar de utilizar bolsas plásticas es, sin duda, un paso clave para evitar un aumento desmedido de desperdicios en estas fiestas. Así lo explican desde International Paper, empresa líder global en la producción de embalajes renovables a base de fibras.

Las cajas de cartón son productos reciclables, biodegradables, reutilizables y están fabricadas a partir de materiales renovables, lo que las convierte en un packaging sostenible que contribuye, a su vez, con la economía circular.

Cajas de cartón en lugar de bolsas plásticas también en los envíos

También en el comercio electrónico es importante apostar por los envases de cartón ondulado, ya que permiten ofrecer a los clientes soluciones a medida para reducir los residuos y limitar el sobre embalaje, pueden personalizarse para que se adapten perfectamente al producto que protegen, mientras que las cajas de cartón usadas pueden devolverse y reciclarse fácilmente a través de los sistemas municipales de recogida de residuos domésticos y las fibras también pueden volver a ser utilizadas.

En los últimos meses del año, se puede apreciar un claro aumento en el sector del e-Commerce. Durante estos meses, normalmente se registra un incremento de entre el 30-60% en la demanda de embalajes para clientes de este sector.

Claves para reciclar el cartón y el papel

Pero apostar por las cajas de cartón no es suficiente sino se reciclan de forma correcta una vez usadas. Desde la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón ASPAPEL sostienen que durante los meses de diciembre y enero se recogen alrededor de 900.000 toneladas de papel y cartón para su reciclaje, un 20% de lo recogido en todo el año.

Desde International Paper nos recuerdan cuatro pasos para el correcto reciclaje navideño de papel y cartón:

Los desperdicios de papel y cartón deben depositarse en los contenedores de color azul.

Es importante tener cuidado de depositar únicamente papel y cartón, ya que si se mezclan con otros materiales se dificulta el proceso de reciclaje.

Las cajas de cartón se deben plegar antes de depositarlas en los contenedores para que no ocupen más espacio del necesario.

No depositar cajas o papeles que contengan restos de materia orgánica como grasa o aceite, ya que esto altera el proceso de reciclaje quedando el material contaminado y no aprovechable.

