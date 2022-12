​Historia de amor al libro, arropando al escritor Literatura desde la humanización que marca una nueva época en el mundo de los sueños, más necesario que nunca y que esconden los tesoros de los libros José Luis Ortiz

sábado, 31 de diciembre de 2022, 11:52 h (CET)

Se acercan nuevos tiempos para la cultura, para la literatura, la emoción y la imaginación. Sin lugar a dudas los más importantes desde la invención de la imprenta. Si bien en estos tiempos de crisis en los que la economía no está ausente del mundo editorial, en las que muchas editoriales buscan los beneficios a costa de los autores y son las que manejan sus destinos a favor de las cuentas, especialmente en tiempos de crisis, como los que vivimos. En el año 2016 nació una editorial, la Editorial Adarve, en la que se reunieron enamorados de las letras y que ansiaban aupar a esos autores de emociones y ensambladores de letras que conmueven el corazón de los lectores y de los que soñamos con mundos mejores.



Una editorial que pone a todos sus grandes profesionales y el talento de un editor visionario para mantener viva la emoción que solo los libros saben trasmitir y para ello buscan apoyarse en las nuevas tecnologías para potenciarlo.

Desde el principio acogieron a grandes talentos, que, huyendo del mercantilismo, buscaban que los arropasen a ellos y a sus creaciones de emociones y talento, como José Manuel Moreno, economista de la Universidad Autónoma de Madrid, que trabajó en prestigiosas consultorías estadounidenses y de Reino Unido, Juan Ramón Moscad Fumadó, José Carlos Turrado, Carmen Muñoz Ariza o jóvenes talentos que ya se están reconociendo como talentos como Nimeria White o Clara Bezos.

Han ido creciendo en prestigio y en reconocimientos internacionales y recientemente ha recibido diferentes reconocimientos por su gran labor desde la innovación y por ese trato a la literatura y el mundo de las letras y que ha traspasado Europa, América e Hispanoamérica. Un nuevo enfoque en los que prima el arropamiento de la obra y del autor de una forma paternal que llega hasta el lector.

En estos años ya han publicado mil historias de emoción, palabras de que empedran sueños, de novelistas encumbrados y de otros que en su día fueron promesas y hoy ya tienen su nombre en el universo de las letras.

Un reconocimiento por parte de los más importantes profesionales internacionales del maravilloso mundo de la literatura y el mundo editorial a la Editoral Adarve (https://editorial-adarve.com/) por ser una de las más activas de estos años y que acoge a un gran plantel de escritores cargados de talento.

Perteneciente al Grupo Editorial Caudal, ya destaca entre el olimpo de las mejores editoriales y que trabaja desde el amor a los libros y sus historias, aunando tradición e innovación.

Literatura desde la humanización y la personalización que marca una nueva época dentro del mundo de los sueños, más necesario que nunca y que esconden los tesoros de los libros.

Desde aquí quiero agradecer a todos esos profesionales de las letras que aún siguen creyendo en la prensa, en el eterno mundo de literatura y que se esconde entre versos y prosa y porque no dedicarlo a esas editoriales que aún siguen creyendo en las personas, sus sueños, el talento en un mundo que parece querer encerrarse en el mundo perfeccionista de los bits, el blockchain y las tecnologías como la Editorial Adarve y animarles para que sigan en ese empeño. Gracias por vuestro amor a los libros y a los autores de los más maravillosos sueños inimaginables. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

