¿A qué se debe el boom de las autocaravanas?

sábado, 31 de diciembre de 2022, 11:18 h (CET) Las autocaravanas han llegado a nuestras vidas para quedarse. Parecía que se iba a tratar de una moda que duraría unos pocos años, pero cada vez son más los usuarios que recurren a este método de transporte para moverse y conocer lugares nuevos. Nos permite viajar de una forma distinta, mucho más segura respecto a los modelos de turismo más convencionales.

Lo primero que te aportará será libertad. Puede parecer un tanto obvio, pero gracias a ellas podrás conseguir unas vacaciones totalmente diferentes, mucho más flexibles. No tendrás que depender de nadie ni estar sometido a unos horarios. Te facilitará los desplazamientos y cada día puedes despertar en un sitio distinto.

Tanto la ruta como los horarios los decides tú, y tienes la posibilidad de ir cambiando sobre la marcha los planes iniciales. Esto es así salvo que decidas acudir a un camping concreto, donde se recomienda reservar plaza en las épocas de más afluencia.

Viajar sin prisas y sin horarios en autocaravanas

En la mayoría de los sitios encontrarás un lugar para pernoctar. Los ayuntamientos suelen habilitar espacios para este tipo de vehículos conscientes del gran impacto que tienen sobre la economía local. Lo más probable es que siempre encuentres algún camping o aparcamiento específico para tu autocaravana. En realidad sería lo más conveniente por los servicios y comodidades que te proporcionan. Agradecerás mucho disponer de servicios de luz, agua, seguridad y wáter químico para vaciar el depósito de aguas sucias.

Mucha gente que ha probado este formato de vacaciones se ha acabado enganchado. Huyen del típico viaje que les obliga a hospedarse en un hotel varios días y que les limita demasiado a la hora de moverse y conocer lugares nuevos. Lo mismo se puedes a ir a conocer distintos países de Europa como disfrutar de un fin de semana en la playa. Para ello tienes la opción de decantarte por el alquiler de autocaravanas en Barcelona. Será la manera más cómoda y sencilla de viajar con la familia, despreocupándote de reservas y viajando a tu aire sin depender de nadie. Seguro que en tu camino encuentras ese lugar inesperado con el que habías soñado y que te anima a quedarte allí unos cuantos días. Es lo bueno que tiene desplazarse así.

Olvídate por un momento de los horarios y las prisas y experimenta por un momento la sensación de libertad que te proporcionan las autocaravanas. Pasarás por infinidad de pueblos, lugares con encanto que invitarán a quedarte y hacer noche. Despertarse cada mañana con el sol en un lugar diferente no te lo proporciona ningún otro modelo vacacional. No estaría de más que programaras una ruta, en donde fijaras una serie de espacios imprescindibles y que debieras visitar. Pero siempre puedes alterar esos planes y adaptarlos a tus necesidades sobre la marcha.

Acercarse a rincones desconocidos

Será una manera diferente de hacer turismo y de acercarte hasta los lugares más populares. Pero también llegarás a dónde no suelen llegar los demás. Se te abrirá la posibilidad de explorar nuevos rincones que huyen de la masificación y que carecen de oferta hotelera para hacer noche. Solo con la autocaravanas lo conseguirás.

Los que lo han probado aseguran que se trata de una manera estupenda para viajar en familia, para compartir más tiempo con ellos. Los pequeños de la casa se lo pasarán en grande. No todos los días se puede viajar con la casa a cuestas. Tendrán que permanecer durante unos días con un modelo de vivienda rodante, con mobiliario que se pliega y se transforma, y unos electrodomésticos que no tienen nada que envidiar a los que hay en cualquier casa. Para ellos será lo más parecido a un juego.



Allí tendremos todos nuestros enseres, pero en realidad solo haremos vida en el interior de la autocaravana para dormir, comer y viajar. Algo que se agradece mucho es el ahorro en comida, ya que no habrá que desembolsar tanto dinero para alimentarse fuera de casa. Después de varios días fuera de casa siempre nos acabamos cansando de los excesos culinarios y no siempre con la calidad que nos gustaría. En estos vehículos dispondrás de todo lo necesario para preparar aquello que te apetezca, aunque lo más habitual es que los desayunos y cenas los organices en tu pequeña 'casa'.

